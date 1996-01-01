Нефтяная труба осталась на бумаге

Ушедший год начался для дальневосточников с судьбоносной вести: Михаил ФРАДКОВ подписал 31 декабря постановление о строительстве нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО). Реализация этого глобального проекта существенно поменяет "экономическое лицо" региона, поэтому "ДК" неоднократно возвращался к этой теме, отслеживая эколого-экономические дебаты вокруг него. На каком этапе находится проект к началу 2006 года?

Весь год его сторонники без устали напоминали, что строительство нефтепровода "позволит преобразовать пространственный ресурс в конкурентное преимущество и превратить Россию в основной элемент новой инфраструктуры мирового рынка нефти", а защитники экологии, не оспаривая его необходимости, настаивали на изменении маршрута в районе озера Байкал и бухты Перевозной.

Интересно, что об изменении маршрута высказывался и ряд членов правительства, в частности министр природных ресурсов Юрий ТРУТНЕВ, министр транспорта Игорь ЛЕВИТИН и министр экономического развития и торговли Герман ГРЕФ, но никаких распоряжений, например о проработке альтернативных вариантов, сделано не было.

Между тем "Транснефть" провела в регионах, где проляжет труба, общественные слушания и, в очередной раз зафиксировав особое мнение экологов, передала ТЭО на государственную экологическую экспертизу.

Осенью о проекте ВСТО опять много говорили. Лидеры Китая, Японии и Южной Кореи непременно касались этой темы в переговорах с Михаилом Фрадковым и Владимиром ПУТИНЫМ, с другими членами правительства. Но, похоже, более конкретная позиция заинтересованных сторон, кроме дипломатично-вежливого "интересно, но мы посмотрим", будет обозначена, когда разговоры о трубе перейдут в практическую плоскость и будет известен график строительства, а с этим все не так просто.

В конце ноября ПРАЙМ-ТАСС сообщило, что "Федеральное агентство в сфере природопользования РФ (Росприроднадзор) согласовало государственную экологическую экспертизу по проектным материалам ТЭО трубопровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" и направило документ ОАО "Транснефть" для последующего представления на государственную экологическую экспертизу в Ростехнадзор, Главгосэкспертизу России и другие надзорные органы", хотя незадолго до этого прошла информация, что МПР России по-прежнему возражает против строительства терминала в бухте Перевозной.

Буквально через несколько дней глава "Транснефти" Семен ВАЙНШТОК заявил в интервью, что направил в заинтересованные ведомства "предложения по строительству нефтеперерабатывающего завода в Перевозной" (поближе к трубе). Если это случится, заповедник "Кедровая падь" и заказник "Барсовый", расположенные поблизости, вряд ли выдержат такую техногенную нагрузку. Максимум 10 лет, считает директор заповедника, кандидат биологических наук Раиса КОРКИШКО.

Любопытно, что за год "проект века" оброс новыми, захватывающими дух проектами по нефтепереработке. Власти Приморья давно вынашивают идею создания новых для территории отраслей - нефтепереработки и нефтехимии. Известно, что уже прошли переговоры с южнокорейскими, китайскими и японскими инвесторами, и, по неофициальной информации, с некоторыми из них переговорный процесс "достаточно продвинулся".

А что имеет в виду С. Вайншток, предлагая построить НПЗ в бухте Перевозной? Еще один завод? Видимо, об этом же заводе заявил и глава "Росэнерго" Сергей ОГАНЕСЯН на парламентских слушаниях в Совете Федерации по теме "Нефтяные и газовые ресурсы Восточной Сибири и Дальнего Востока как основа регионального развития". Правда, по его словам, компании, работающие в нефтяном секторе, приняли решение о необходимости строительства НПЗ с глубоким уровнем обработки сырья в Находке. Проект может осуществить либо пул компаний, либо одна, "у которой есть такая возможность", например "Сургутнефтегаз" или "Роснефть". Как сказал Оганесян, уже "идет обсуждение на уровне рабочей группы, куда входят представители "Росэнерго" и нефтяных компаний".

И совсем уже фантастическая новость появилась 12 декабря в RBC daily. Оказывается, "Росприроднадзор" остался недоволен проектом "Транснефти" и не согласовал его. В заключении содержится целый ряд претензий. Надеясь на пересмотр заключения, "Транснефть" представила дополнительные материалы (и в это время С. Вайншток рассуждал о строительстве НПЗ!), но "Росприроднадзор" остался непреклонным.

Видимо, компании все-таки придется учесть замечания. В частности, в заключении "Росприроднадзора" говорится, что "анализ представленных материалов ТЭО свидетельствует о недопустимости размещения нефтяного терминала в бухте Перевозной".

"В проекте "Транснефти" скрывается целый ряд международных документов, которые должны учитываться при составлении ТЭО. Не учтена Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия, - сказал RBC daily зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Сергей КОЛЕСНИКОВ. - Байкал - объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому, если будет принято необдуманное решение о строительстве нефтепровода в непосредственной близости от него, может быть принято решение о переводе его в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся в опасности. Это грозит ограничением туристической деятельности и серьезными финансовыми потерями. Под вопросом в этом случае окажется финансирование проекта другими странами - участниками Конвенции. Кроме того, нарушение Конвенции может караться уголовным наказанием".

В общем, похоже, "Транснефти" придется существенно скорректировать проект, и на это потребуется время. Нужно будет снова проходить весь цикл согласований нового ТЭО и организовывать общественные слушания. И где теперь на побережье Тихого океана выйдет труба? Может быть, "Транснефть" решит обойти стороной не только Перевозную, но и Приморье, предпочтя более короткий путь - в Хабаровский край? Поживем - увидим.