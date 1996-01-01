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Находкинскому рыбному порту - 55 лет

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Находкинский рыбный порт, введенный в строй действующим приказом Министерства рыбной промышленности 11 декабря 1950 года, отметил свою 55-ю годовщину.

По этому случаю на предприятии прошло торжественное собрание, где генеральный директор Александр ДМИТРИЧЕНКО отметил стабильный рост грузопереработки в порту, по-прежнему числящемуся в градообразующих предприятиях Находки.

Так, если четыре года назад через порт прошло всего 456 тыс. тонн грузов, в минувшем - 880 тыс. т, то к концу 2005 года около 1 млн т.

С торжественной датой портовиков поздравили глава администрации Олег КОЛЯДИН, председатель думы Находки Михаил ПИЛИПЕНКО, депутат краевого Законодательного собрания Владимир СУПРУНОВ. Лучших работников предприятия руководство поощрило памятными наградами, вечером был устроен салют.

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