Красногалстучный директор

Вот уже более пяти лет компания "Пионер" продвигает в Приморье лицензионное программное обеспечение, разработанное Московской компьютерной фирмой 1С. И, надо признать, делает это весьма успешно. Появившись на местном рынке в 2000 г., первый миллион рублей "Пионер" заработал в первый же год существования. Сейчас, по словам генерального директора компании Артема САМСОНОВА, совокупный доход его фирмы приближается к одному миллиону долларов.

Правда, интересы "пионеров" давно вышли за рамки программного обеспечения. Сегодня, чтобы заработать "лимон" баксов, ООО "Пионер", помимо расширения основной деятельности, занимается оптовой и розничной реализацией лицензионных DVD, аудио- и компьютерных CD и даже... лечением зубов. Как говорится, копеечка к копеечке. Точнее, цент к центу.

Не гнушались ничем

"Пионер" родился благодаря... амбициям трех друзей, высококлассных программистов, трудившихся в различных частных фирмах. И чтобы более эффективно реализовать свой потенциал, парни решили создать свое предприятие. Чем будет заниматься новая фирма - этот вопрос даже не возникал. Естественно, программным обеспечением компьютеров. И в том, что работы будет предостаточно, новоявленные бизнесмены тоже не сомневались. К тому времени компьютеры повсеместно и навсегда внедрились не только в науку и производство, но и в частную жизнь россиян. Но, сами понимаете, купить компьютер - это одно, а грамотно использовать программу для его работы - это другое. А без программного обеспечения даже самая дорогая и навороченная техника - дрова.

Когда "Пионер" только делал первые шаги, во Владивостоке было три франчайзинговые фирмы, занимавшиеся обслуживанием программ 1С. Сегодня их около 20. Альянс с Московской фирмой 1С, создающей универсальные компьютерные программы и породившей в 1994 г. свое франчайзинговое движение, для "Пионера", как для начинающего бизнесмена, был очень выгоден. Как говорит Артем Самсонов, беря под свое крыло очередных компаньонов, москвичи не только зарабатывали сами, но и, благодаря дальновидной политике, давали заработать другим.

Завоевывая рынок и репутацию, "Пионер" не гнушался никакой работой. Его клиентами были как очень крупные предприятия, к примеру, "Приморская соя" или "Тернейлес", так и "мелочь", из двух-трех сотрудников.

- За пять лет, мы поработали не с одной сотней различных фирм, обучая их людей, автоматизируя и налаживая им бухгалтерский учет, и со всеми находили общий язык. По большому счету, наш "Пионер" - это кузница кадров, через нашу наковальню прошло более 50 специалистов. Кто-то из них вышел замуж, кто-то уехал из Владивостока, кто-то организовал собственную фирму или решил поработать на себя, - рассказывал Артем Самсонов.

Здесь необходимо отступление. "Поработать на себя", значит, стать "кустарем-одиночкой" и, к примеру, через объявления в газетах выходить на нуждающихся в обслуживании 1С. Как правило, эти индивидуалы пользуются нелицензионным, то есть "пиратским", программным продуктом, доставшимся им окольными путями, минуя правообладателя или его представителей. Тем самым, кстати, они нарушают 146 статью УК России. Благодаря отсутствию "накладных" расходов, кустари "отдаются" клиенту за более низкую цену, чем тот же "Пионер" или иные 1С:франчайзинговые компании, работающие с 1С на законных основаниях. Но эта экономия впоследствии для клиента может стать большой проблемой. Во-первых, 1С нуждается в постоянном обновлении, а "пираты-программисты", в силу известных причин, не могут оперативно обеспечить своего работодателя новым программным продуктом.

Во-вторых....

- Сейчас очень много уголовных дел по 1С. Милиция вылавливает таких умельцев по объявлениям в газетах, как рыбу на живца. Этим занимается известный отдел "К". Они приглашают "пиратов" в какую-нибудь фирму на контрольную установку программы 1С, а когда те выполняют работу, предъявляют "корочки". За установку "пиратского" 1С люди автоматически получают срок от двух до пяти лет. Правда, срок пока условный. Тем не менее "пираты" сегодня боятся давать объявления на установку 1С, - гендиректор "Пионера" с улыбкой раскрывает тайны борьбы с кустарями-одиночками.

Между тем, что такое "пираты" и "борьба с пиратством", Артем Самсонов знает не понаслышке. Два года назад, когда "Пионер" начал активно пропагандировать лицензионные DVD и компьютерные программы, Артем обошел едва ли не все магазины и лавочки Владивостока, реализующие разноформатную "пиратскую" видеопродукцию, предлагая продавцам перейти на торговлю легальным товаром. Кроме того, он совместно с Приморским антипиратским обществом забросал правоохранительные органы "подметными" письмами, призывающими милицию и прокуратуру активизироваться против "пиратов". После чего милиция действительно совершила налеты на несколько "пиратских" магазинчиков, конфисковав сотни "левых" DVD и CD. В отместку в декабре 2003 г. один из "пиратов" организовал на Артема нападение. Слава Богу, "пионер" тогда успел увернуться от удара тяжеленной трубы. Иначе мы бы сейчас с ним не беседовали.

Деньги в расход

Зарабатывая, на мой взгляд, большие деньги, учредители "Пионера" не превратились в анекдотичных "новых русских". Самсонов, к примеру, так и живет в обычной двухкомнатной квартире и передвигается на обычной "Тойоте". Он не сменил жену и не завел молодую любовницу.

Артем говорит, что никогда не ставил цель - копить деньги. Он убежден, что деньги надо тратить, и тогда они вернутся сторицей. Поэтому почти все средства учредители "Пионера" пускают на развитие компании.

- Когда мы только образовались, у нас был уговор - каждый месяц покупать новый компьютер. Так мы и делали. А в 2003 г. компьютеры ночью сперли, и пришлось начинать все заново. Хорошо, что сервер стоял в другом помещении, - вспоминает собеседник.

Впоследствии "Пионер" пытались грабить еще дважды, но злоумышленникам помешали сторожа и крепкие замки.

... Из тех, с кем Самсонов начинал пять лет назад, сегодня в "Пионере" остались все те же двое друзей-единомышленников. Причем один учредитель ушел из компании через три месяца после старта, объяснив, что ему надоели суета и хлопоты. А недавно вернулся под родную крышу.

- От судьбы не уйдешь, - смеется Артем.

Чтобы сотрудники, пройдя "пионерскую" школу, не смотрели налево и болели душой за дело, Самсонов решил приобщить их к своему бизнесу, то есть самых надежных и трудолюбивых он берет в партнеры.

- Мы делаем акционерное общество. Естественно, партнеры уходить из своего дела уже не станут. Сейчас мы немножко укрупнились, объединившись с друзьями, которые тоже занимались 1С. После этого у нас появились силы на продвижение программ по составлению строительных смет, - говорит Артем Анатольевич.

По его мнению, укрупнение компании - производственная необходимость, которая даст положительную отдачу тому, кто успеет подстроиться под нее сегодня. Если хотите, это даже веление времени. Расчет Самсонова прост и опирается на экономико-политические реалии: в недалеком будущем Россия вступит в ВТО. Это факт неоспоримый. После чего все госучреждения будут вынуждены перейти на лицензионное программное обеспечение 1С. Их просто заставят это сделать, так как законы надо чтить. И здесь понадобятся квалифицированные кадры для обслуживания 1С, взращенные "Пионером". Исходя из этого, экономист Самсонов смотрит в будущее с оптимизмом:

- Рынок компьютерных программ огромный. Сегодня нелицензионные операционные системы Windows стоят во всех учреждениях города и края. Со временем спецслужбы прижмут фирмы, устанавливающие "пиратские" программы, и тогда работы будет непочатый край.

Пять лет назад, выбирая имя своему "ребенку", Самсонов со товарищи из нескольких красивых и непонятных вариантов выбрал всем понятный "Пионер". Сегодня Самсонов шутит, что это дань его молодости. Когда он учился в 28-й школе, то был очень активным пионером, а затем и комсомольцем. И даже комсоргом школы. Что ж, вполне логично. Между тем одним из их самых первых клиентов была фирма... "Артель старателей "Пионер". Так что выбор названия компании оказался очень удачным. Как говорится, как корабль назовешь...