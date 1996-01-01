Сделан первый шаг к унификации тарифов

Федеральная службы по тарифам РФ (ФСТ) приняла решение об унификации ставок тарифов на перевозку угля по железной дороге, сообщил руководитель службы Сергей НОВИКОВ. Было принято решение об унификации ставок и выравнивании стоимости транспортировки угля внутри РФ и на экспорт, сказал он.

"Раньше уголь возился на экспорт по ставкам третьего раздела (тарифного прейскуранта 10-01 - ИФ), но с учетом скидок. Получалась ситуация, что более 90% перевозок, с учетом установленных исключительных тарифов, осуществлялось по ставкам второго раздела", - пояснил глава ФСТ.

"Ситуация была исправлена", - сказал он, отметив, что "сделан первый шаг к унификации всех тарифов в РФ".

"Цена перехода на единый порядок расчета во всех видах сообщений - 3,3 млрд руб.", - сказал журналистам замглавы ФСТ Виталий ЕВДОКИМЕНКО, комментируя принятое решение.

Он сказал, что для компенсации расходов ОАО "РЖД" ФСТ на 2006 г. повысила тариф на перевозку энергетического угля на 2,8% (в том числе на 1,9% в направлении погранпереходов и на 4,4% в направлении российских портов), на перевозку коксующегося угля - на 7,6%.

ФСТ к 2009 г. планирует закончить работу по унификации тарифов на перевозку грузов по железной дороге. Это будет касаться как единого порядка расчета при транспортировке грузов разных тарифных классов, так и сближения тарифов по направлениям. "Сегодня ставка тарифа в направлении погранпереходов на 84% больше, чем в направлении портов РФ", - отметил В.Евдокименко. "К 1 января 2009 г. разрыв между тарифами должен сократиться до 5,4%", - также сказал он.

Для этого с 2005 г. ФСТ повышает тарифы дифференцировано. На 2006 г., с учетом утвержденного правительством предельного роста в 7,5%, тариф "РЖД" в направлении погранпереходов останется неизменным, а в направлении российских портов - вырастет на 12,8%. Унификация тарифов необходима с учетом предстоящего вступления России в ВТО, отметил глава ФСТ Сергей НОВИКОВ. "Профильные ведомства к концу текущего года подготовят и представят в правительство предложения по программе унификации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки", - сказал он.

"В целом работа по железнодорожным тарифам на 2006 г. завершена", - сказал замруководителя ФСТ, отметив, что "тем не менее резервы для повышения эффективности регулирования есть".