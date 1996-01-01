www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Сделан первый шаг к унификации тарифов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Федеральная службы по тарифам РФ (ФСТ) приняла решение об унификации ставок тарифов на перевозку угля по железной дороге, сообщил руководитель службы Сергей НОВИКОВ. Было принято решение об унификации ставок и выравнивании стоимости транспортировки угля внутри РФ и на экспорт, сказал он.

"Раньше уголь возился на экспорт по ставкам третьего раздела (тарифного прейскуранта 10-01 - ИФ), но с учетом скидок. Получалась ситуация, что более 90% перевозок, с учетом установленных исключительных тарифов, осуществлялось по ставкам второго раздела", - пояснил глава ФСТ.

"Ситуация была исправлена", - сказал он, отметив, что "сделан первый шаг к унификации всех тарифов в РФ".

"Цена перехода на единый порядок расчета во всех видах сообщений - 3,3 млрд руб.", - сказал журналистам замглавы ФСТ Виталий ЕВДОКИМЕНКО, комментируя принятое решение.

Он сказал, что для компенсации расходов ОАО "РЖД" ФСТ на 2006 г. повысила тариф на перевозку энергетического угля на 2,8% (в том числе на 1,9% в направлении погранпереходов и на 4,4% в направлении российских портов), на перевозку коксующегося угля - на 7,6%.

ФСТ к 2009 г. планирует закончить работу по унификации тарифов на перевозку грузов по железной дороге. Это будет касаться как единого порядка расчета при транспортировке грузов разных тарифных классов, так и сближения тарифов по направлениям. "Сегодня ставка тарифа в направлении погранпереходов на 84% больше, чем в направлении портов РФ", - отметил В.Евдокименко. "К 1 января 2009 г. разрыв между тарифами должен сократиться до 5,4%", - также сказал он.

Для этого с 2005 г. ФСТ повышает тарифы дифференцировано. На 2006 г., с учетом утвержденного правительством предельного роста в 7,5%, тариф "РЖД" в направлении погранпереходов останется неизменным, а в направлении российских портов - вырастет на 12,8%. Унификация тарифов необходима с учетом предстоящего вступления России в ВТО, отметил глава ФСТ Сергей НОВИКОВ. "Профильные ведомства к концу текущего года подготовят и представят в правительство предложения по программе унификации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки", - сказал он.

"В целом работа по железнодорожным тарифам на 2006 г. завершена", - сказал замруководителя ФСТ, отметив, что "тем не менее резервы для повышения эффективности регулирования есть".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru