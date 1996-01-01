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О налоге на имущество физических лиц
Очередным этапом в реализации реформы местного самоуправления в 2006 г. на территории города Владивостока стало принятие Думой города Владивостока решения от 17.11.2005 № 130 "О налоге на имущество физических лиц на территории Владивостокского городского округа", в соответствии с которым на территории города установлен и введен налог на имущество физических лиц с 1 января 2006 г.
Фактически налог на имущество физических лиц взимается на территории города с 1992 г. в соответствии c Законом РФ от 09.12.1991 № 2003-1 "О налогах на имущество физлиц". Плательщиками налога являются физические лица, имеющие в собственности жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения и сооружения. Исчисление налога производится на основании данных об их инвентаризационной стоимости.
Налог по-прежнему является местным налогом и составляет доходную часть бюджета города. С 2002 г. налог на имущество физических лиц взимается согласно ставкам, установленным решением Думы города Владивостока от 04.10.2001 № 36 "Об установлении ставок налога на имущество физлиц".
Необходимость принятия Думой города Владивостока нового нормативного правового акта по налогу на имущество физических лиц вызвана изменениями, внесенными в федеральное законодательство. Суть изменений состоит в том, что для того, чтобы налог продолжал взиматься на территории города в 2006 г., необходим нормативный акт Думы города Владивостока об установлении и введении данного налога на территории муниципального образования.
В новом нормативном правовом акте Думы города о налоге на имущество физических лиц сохранены ставки, действующие на территории города с 2002 г.
Ставки установлены в следующих размерах:
До 300 тыс.руб. - 0,1
От 300 до 500 тыс.руб. - 0,2
От 500 до 800 тыс.руб. - 0,3
От 800 до 1000 тыс.руб. - 0,5
От 1000 до 1500 тыс.руб. - 1,0
От 1500 тыс.руб. - 2,0
На территории Владивостока числится 149 тыс. налогоплательщиков-собственников имущества. Основная категория граждан - собственников имущества (98%) социально защищена, так как находится в градации до 300 тыс. руб., и для них установлена минимальная ставка налога 0,1% от инвентаризационной стоимости. Сумма налога для этой категории налогоплательщиков составляет до 300 руб. в год. По мере возрастания стоимости жилья и его качества увеличена и ставка налога. Так, в градацию до 300 тыс. руб. входят все квартиры гостиничного типа, одно - двух - трех комнатные квартиры типовые 1963-90 гг. постройки, однокомнатные квартиры стандартной новой планировки. Сумма налога составит от 40 до 300 руб. В градацию от 300 до 500 тыс. руб. входят типовые трех - четырех комнатные квартиры до 1990 г. постройки, двухкомнатные стандартные новой планировки. Сумма налога для них составит от 600 до 1 000 руб. В градацию свыше 500 тыс. руб. входят 3-4-5-комнатные квартиры новой постройки, коттеджи. Сумма налога составит от 1500 руб. и выше.
Решением Думы сохранены льготы, направленные на поддержку социально-незащищенной категории граждан: детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; лиц из числа детей-сирот и детей в возрасте до 24 лет, оставшихся без попечения родителей. На территории города вышеуказанной льготой воспользовались 151 налогоплательщик.
На федеральном уровне сохранены льготы пенсионерам, отдельным категориям военнослужащих, инвалидам и другим категориям налогоплательщиков. Категория льготников составляет 77 тыс. человек, или 35% от всех собственников имущества в городе.
Как и прежде, уплата налога производится владельцами равными долями в два срока - не позднее 15 сентября и 15 ноября текущего года.
Об авторе. Ольга КОЗЕРАЦКАЯ, первый заместитель главы администрации г. Владивостока.
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