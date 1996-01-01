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ВТОричные признаки
К министерской конференции в Гонконге, где, как считали многие, Россию примут в ВТО, ей не удалось договориться с шестью странами. Но, похоже, полгода-год - и марафон завершится. Сейчас в регионах идет активная работа. Три года назад в Приморье была создана рабочая группа по подготовке к вступлению России в ВТО. Об основных позициях России и готовности к работе в условиях ВТО экономики Приморья корреспондент "ЗР" побеседовал с вице-губернатором Виктором Васильевичем ГОРЧАКОВЫМ.
- Мы с 1993 года ведем переговоры по вступлению в ВТО. В ее составе -148 стран, еще 30, в том числе Россия, - кандидаты. Для вступления в ВТО осталось договориться с США, Канадой, Австралией, Швейцарией, Колумбией и Уругваем.
На прошлой неделе удалось, казалось, невозможное - убедить Канаду снять ключевые требования: разрешить создавать ее банкам филиалы в России. Сложности возникли и в переговорах с Колумбией и Уругваем. С первой предстоит согласовать вопрос импорта сахара, со второй - мяса. Со Швейцарией не удалось пока согласовать доступ на российский рынок товаров промышленного производства, прежде всего часов, а также услуг, особенно финансовых.
США настаивают на снижении до 0% ввозных пошлин на самолеты. И американцы, по традиции, стараются быть последними, кто завершает переговоры с претендентами, так что сначала нужно договориться с остальными странами. Вот и Вьетнам в этом году в ВТО вступить не успел из-за придирчивости американцев.
- В рамках подготовки к вступлению в ВТО в крае прошло много семинаров по ISO и другим международным стандартам. Понятно, что вопрос качества - вопрос конкурентоспособности продукции. Сколько предприятий внедрили международные стандарты качества? Какие отрасли больше всего этим интересуются?
- Три года назад в Приморье было 14 предприятий с сертификатами ISO-9000. Мы провели 3 конференции и более 60 семинаров по ISO-9000. В них приняли участие более тысячи человек. На конец года у нас - 76 предприятий, внедривших систему менеджмента качества, а на Дальнем Востоке - всего 126.
Если говорить об отраслевом аспекте внедрения системы менеджмента качества, то это оборонные предприятия, так как иначе им не получить госзаказ. ISO активно внедряется на морском транспорте. Отстают предприятия рыбной отрасли и строители, хотя и без ВТО логика бизнес-процессов требует выхода на принципиально новый уровень качества продукции и услуг, их соответствия мировым стандартам.
- Какие проблемы обозначила подготовка Приморья к вступлению в ВТО?
- Главные проблемы - слабое информирование о проблематике ВТО и слабая конкурентоспособность предприятий. Этим мы и занимались три года. Проводили семинары "Приморье - на пути в ВТО" для ведущих отраслей промышленности и услуг. На базе ДВГУ и ВГУЭС прошли конференции о последствиях вступления России в ВТО. Ежемесячно проводятся по 2-3 семинара на базе Дальневосточного центра экономического развития.
Сейчас мы поставили задачу - усилить защиту интеллектуальной собственности и противодействие производству и распространению контрафактной продукции. Это большая проблема всей России и одна из основных претензий, предъявляемых нам США. По интеллектуальному пиратству мы стоим на втором месте после Китая. Должен заметить, органы правопорядка стали уделять этому внимание и фактов обнаружения такой продукции стало больше, хотя вряд ли можно говорить, что производить ее стали меньше. Но, вступая в ВТО, государство берет на себя обязательства по защите интеллектуальной собственности.
- Минэкономразвития недавно заинтересовалось мнением регионов по поводу вступления в ВТО. Насколько реально учесть на переговорах региональную составляющую?
- За 4 года к нам трижды приезжали глава переговорной группы Максим МЕДВЕДКОВ и его сотрудники. Они проводили семинары, конференции, "круглые столы", чтобы выяснить позицию чиновников и предпринимателей. При возникновении спорных вопросов мы получали из Москвы запросы по конкретной проблеме.
Например, китайцы настаивали на либерализации почтовой связи между Приморьем и приграничными провинциями Китая. Сейчас почтовая связь идет через Международный почтамт ВГУП "Почта России", т.е. через Москву. Китайцы предлагали делать это напрямую. МЭРТ запросил наше мнение, и мы ответили, что проводили такой эксперимент в 1997-2001 годах. В Пограничном работал пункт регионального почтового обмена, но это себя не оправдало. Вложение посылок имело коммерческий характер, контрабандой провозился спирт, китайские почтовые машины без специального разрешения приезжали не только в Пограничный, но и в другие населенные пункты Приморья. Мы написали, что принимать предложение КНР нецелесообразно, и к нашему мнению прислушались.
- О балансе плюсов и минусов от вступления России в ВТО до сих пор нет однозначного мнения. Стало ли понятнее, как будут развиваться базовые отрасли Приморья?
- Как будут развиваться базовые отрасли, нам было понятно сразу. Горнорудная, рыбная, лесная и транспортная отрасли ориентированы на экспорт и давно интегрированы в мирохозяйственные связи. Глобальных изменений после вступления России в ВТО здесь не произойдет. И если не будет ограничения возможностей государственного регулирования, например, в части установления субсидий на компенсацию разницы в энерготарифах, а также роста цен на энерготарифы, то негативных последствий не будет.
Что касается баланса плюсов и минусов от ВТО, выводы зависят от социального заказа, но есть надежда, что сумма плюсов со временем превысит минусы. К тому же, думаю, у нас еще осталось много необоснованной спеси. В ВТО входят 148 государств, обеспечивающих около 98% мировой торговли. Они договорились об определенных правилах игры при осуществлении сделок. Из крупных государств только Россия не член ВТО. Так что нет вопроса: вступать или нет России в ВТО. Есть другие: как уменьшить возможные потери при вступлении в ВТО и как сократить болезненные процедуры в переходный период?
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