Нашла коса на крест

Все туже завязывается узел интриги вокруг пустыря на Корабельной набережной, где, видимо, будет построен кафедральный собор Владивостокской епархии РПЦ, а возможно, - административное здание частной компании "Эктэн" из г. Артема или же Международный финансовый центр Главного управления Центробанка РФ по Приморскому краю. Такие планы озвучивались в разное время, но по одному поводу - в связи с обретаемыми правами на этот участок земли. Обретаемыми и теряемыми исключительно по воле городских управителей.

Первым застолбил территорию банк, получив в далеком 1994 году от муниципалитета 0,7 га в постоянное пользование. Правда, через 5 лет тогдашний и.о. мэра Юрий КОПЫЛОВ это право прекратил "в связи с неосвоением участка". Новым землепользователем должна была стать епархия, но дальше согласования площадки под строительство собора дело не пошло. Видимо, поэтому спустя год с небольшим градоначальник передал "свято место" коммерческой структуре. В смысле практических дел та оказалась не более разворотливой, чем управление ЦБ или религиозная организация, - вплоть до весны 2005 года пространство возле штаба ТОФ по-прежнему пустовало. Зато "Эктэн" оформил аренду и даже зарегистрировал свои земельные права в учреждении юстиции. Это, впрочем, не помешало вновь избранному мэру города Владимиру НИКОЛАЕВУ в феврале 2005 года отменить три постановления прежней администрации, касающиеся спорного участка, а в марте принять другое - о согласовании (повторном!) места размещения здесь же православного собора.

Скоро на Корабельной набережной появились строители и огородили площадку глухим железным забором. Для ООО "Эктэн" произошедшее стало большим сюрпризом. По факту "самовольного захвата земли" директор компании Юлия БОБЫЛЕВА направила запросы в мэрию и компетентные органы. Следующим шагом было обращение в арбитражный суд с исками к администрации города (о признании недействительными актов новой власти) и к ЗАО "ДВ Стройсвязькомплекс", соорудившему ограду (об устранении препятствий в пользовании земельным участком). В свою очередь, мэрия оспорила в суде договор аренды с "Эктэном". Не осталась в стороне и Владивостокская епархия, выдвинув требования к администрации города, - дабы та признала недействительными ранее принятые постановления о землеотводе "Эктэну"...

В общем, клубок спора оказался настолько запутанным, что потребовалось участие десятка судей для прояснения картины. К настоящему времени рассмотрены по существу два дела. Еще 17 августа арбитражный суд первой инстанции отклонил как необоснованное заявление "Эктэна" к мэрии. А совсем недавно отказал в удовлетворении иска епархии, хотя городская власть и признала в полном объеме все требования религиозной организации (решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано). Проблема в том, что изначально, то есть в 1999 году, орган местного самоуправления не имел полномочий по своей воле прекращать право ГУ Центробанка на бессрочное пользование земельным участком. Это прерогатива суда. В результате согласование места размещения храма произошло в нарушение установленного порядка. Скорее всего, подобный "прокол" был и в случае с "Эктэном". Можно ли на этом основании пустить под откос арендный договор мэрии с компанией - вопрос, на который пока не дают ответа даже служители Фемиды.

И все же одну маленькую победу артемовская фирма одержала. Как стало известно, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа оставил в силе определение приморских коллег о принятии обеспечительных мер по иску ООО "Эктэн" к ЗАО "ДВ Стройсвязькомплекс". Это значит, до рассмотрения спора по существу продолжает действовать запрет на любые строительные работы за железным забором на Корабельной набережной.

Любопытно, что Приморское подразделение Центрального банка о своих претензиях на некогда принадлежащий ему участок не заявляет, играя в суде роль третьего лица без самостоятельных требований. Пока.