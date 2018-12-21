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Бизнес

28 Декабря 2018, 16:30 | Бизнес | Дальний Восток

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос на 11,5% и достиг 3,42 млн т

На промысле минтая вылов составил 1,67 млн тонн, что меньше уровня прошлого года на 42,7 тыс. тонн. Вылов трески увеличился на 20,6 тыс. тонн – до 122 тыс. тонн.

28 Декабря 2018, 15:42 | Бизнес | Дальний Восток

Что ждет россиян с 1 января: основные изменения законодательства в 2019 году

Важные новшества коснуться многих сфер жизни

28 Декабря 2018, 15:25 | Бизнес | Дальний Восток

Операторы связи подготовились к пиковым нагрузкам в новогодние праздники

"МегаФон" осуществил комплексную подготовку сети к работе в условиях повышенной нагрузки в новогодние и рождественские праздники

28 Декабря 2018, 14:21 | Бизнес | Приморье

В Уссурийске открылся филиал бизнес-клуба "Авангард"

25 декабря в городе Уссурийск состоялось открытие филиала Бизнес-клуба "Авангард"

28 Декабря 2018, 11:42 | Бизнес | Приморье

Приморский край в "Золотой двадцатке" занял восьмую строчку

В "Крепкие профи" вошли еще пять дальневосточных регионов

28 Декабря 2018, 10:39 | Бизнес | Хабаровск

Шантары станут доступными не только для иностранных туристов

Туристический кластер "Остров Большой Уссурийский - Шантары" частные инвесторы вложили более 3,7 млрд рублей

28 Декабря 2018, 09:35 | Бизнес | Приморье

Впервые из Приморья начал летать авиарейс в Саппоро

Новый рейс по маршруту Владивосток – Саппоро будет выполняться два раза в неделю

28 Декабря 2018, 08:40 | Бизнес | Дальний Восток

Первое российское краболовное судно "Русь" будет работать на Дальнем Востоке

Высокая экономическая эффективность судна позволит добывать на нем до 1 тыс. тонн краба в год

28 Декабря 2018, 08:35 | Бизнес | Дальний Восток

Об умении читать между строк

Группа ННК подвела предварительные итоги уходящего года

27 Декабря 2018, 17:37 | Бизнес | Приморье

Село засучило рукава

В Приморье на фоне сокращения крупных сельхозпредприятий и личных подсобных хозяйств наблюдается значительное увеличение доли крестьянско-фермерских хозяйств

27 Декабря 2018, 16:38 | Бизнес | Приморье

Рыбакам сматывают удочки

Беспрецедентная задержка выхода приказа Росрыболовства о распределении квот на 2019 год может помешать части рыбопромышленников получить разрешения на вылов к 1 января

27 Декабря 2018, 13:16 | Бизнес | Приморье

"Терминал Астафьева" устроил снежную метель из пушки для новогоднего веселья

Социально ответственный порт пригласил детей на елку с подарками от Деда Мороза

27 Декабря 2018, 12:44 | Бизнес | Приморье

Жители и гости Владивостока увидят новогодний красочный фейерверк в трёх точках

Новогодний фейерверк станет ярким завершением праздничной программы

27 Декабря 2018, 11:37 | Бизнес | Дальний Восток

Фонд развития Дальнего Востока докапитализирован на 10,6 млрд рублей

Средства, выделенные ФРДВ ранее, полностью распределены и направлены на финансирование 16 приоритетных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке общей стоимостью около 170 млрд рублей

27 Декабря 2018, 10:39 | Бизнес | Приморье

Гражданским здесь не место

В Приморье военное лесничество запретило осуществлять жилую застройку от Седанки до Артема

27 Декабря 2018, 09:43 | Бизнес | Владивосток

Наследие саммита АТЭС вновь выставлено на продажу

Торги по двум недостроенным отелям Владивостока начнутся с 15,3 миллиардов

27 Декабря 2018, 09:42 | Бизнес | Приморье

Восточный вектор "СДС-Угля"

Начало строительства специализированного "Морского порта "Суходол" стало инвестиционным событием года

27 Декабря 2018, 08:40 | Бизнес | Приморье

В Приморье Суражевка отбилась от налоговой. Надолго?

Крупнейшему тепличному хозяйство Дальнего Востока ФГУП "Дальневосточное" (бренд "Суражевка") удалось избежать процедуры банкротства

26 Декабря 2018, 18:27 | Бизнес | Приморье

В Приморье сельское хозяйство "упало" на 16%

В хозяйствах всех категорий снизилось производство мяса, яиц, молока

26 Декабря 2018, 18:00 | Бизнес | Приморье

Из Приморья вывезли больше, чем ввезли на 706,9 млн долларов

Превышение импорта над экспортом привело к отрицательному сальдо

26 Декабря 2018, 16:42 | Бизнес | Приморье

Во Владивосток на рынок недвижимости приходят столичные аппетиты

Рынок жилья Владивостока предлагает одновременно около 4 500 квартир

26 Декабря 2018, 15:52 | Бизнес | Владивосток

Во Владивостоке завершилось строительство современного судна снабжения

Судно будет работать с полупогружными плавучими буровыми установками "Газпрома"

26 Декабря 2018, 15:31 | Бизнес | Приморье

Праздничный бюджет: потратить с пользой, сэкономить с умом

Разобраться в широком спектре продуктов, который сегодня предлагают банки, бывает непросто. Особенно актуальны банковские предложения в преддверии новогодних праздников.

26 Декабря 2018, 14:40 | Бизнес | Приморье

В тренде - высотки. Владивосток наращивает этажи

У застройщиков Владивостока вошли в моду 27-этажные дома

26 Декабря 2018, 13:38 | Бизнес | Приморье

Во Владивостоке Орлиное гнездо наполнили битым кирпичом

Процесс сноса зданий в ближайшее время здесь может ускориться

26 Декабря 2018, 12:40 | Бизнес | Приморье

"Транснефть - Порт Козьмино": разумная экономия

2018 год прошел в порту под знаком энергоэффективности и энергосбережения

26 Декабря 2018, 11:35 | Бизнес | Приморье

"Восточная Стивидорная Компания": от Соглашения – к защите экологии

Терминал ВСК выполняет взятые обязательства

26 Декабря 2018, 10:49 | Бизнес | Приморье

С Нового года мобильная связь подорожает

Операторы начинают повышать тарифы на связь и интернет

26 Декабря 2018, 09:43 | Бизнес | Приморье

"Русагро" заговорит по-китайски

Группа "Русагро" рассчитывает в будущем производить более половины продукции в соседнем Китае и стать китайским предприятием

26 Декабря 2018, 08:40 | Бизнес | Приморье

Куры на забой

"Дальневосточная птица" может исчезнуть с приморских прилавков

25 Декабря 2018, 18:20 | Бизнес | Приморье

Более 25 тысяч тонн крабов выловили рыбаки Приморья

Приморские рыбаки увеличил вылов крабов на 4,5 тысячи тонн. Также выловлено более 2,8 тысячи тонн креветки.

25 Декабря 2018, 17:54 | Бизнес | Приморье

Претенденты на звание "Лидеров России" предложат социальные проекты для Приморья

Более 3,3 тысячи человек по итогам заочного этапа вышли в полуфинал российского конкурса молодых управленцев "Лидеры России". В их числе – приморцы

25 Декабря 2018, 17:10 | Бизнес | Приморье

Бизнесмены Приморья в возрасте до 40 лет могут получить "Золотой год"

Предпринимателей Приморья приглашают принять участие в Национальной премии "Немалый бизнес"

25 Декабря 2018, 16:25 | Бизнес | Хабаровск

Хабаровску нужен выставочный центр международного уровня

Земельный участок под него уже найден, это площадка в районе строящегося аэропорта

25 Декабря 2018, 15:40 | Бизнес | Приморье

Предприниматели демонстрируют рекордный пессимизм

Так плохо им еще не было за всю историю наблюдений. А как чувствует себя накануне 2019 года приморский бизнес?

25 Декабря 2018, 15:19 | Бизнес | Владивосток

Через Владивосток проследовало оборудование для китайского автозавода

FESCO предоставила клиенту полный комплекс логистических услуг

25 Декабря 2018, 14:39 | Бизнес | Приморье

Запланировать и сделать

ООО "РН – Морской терминал Находка" продолжает реконструкцию предприятия

25 Декабря 2018, 13:31 | Бизнес | Приморье

Реанимация тоннеля

Во Владивостоке завершается модернизация железнодорожного тоннеля имени товарища Сталина

25 Декабря 2018, 12:40 | Бизнес | Приморье

ААК "Прогресс": достижения и перспективы

Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" завершает уходящий год с гордо поднятой головой

25 Декабря 2018, 11:27 | Бизнес | Приморье

"Восточная стивидорная компания" закупила погрузчики японского производства

Компания расширяет возможности контейнерного терминала

25 Декабря 2018, 11:23 | Бизнес | Приморье

"Ростелеком" открыл во Владивостоке первый на Дальнем Востоке офис нового формата

Это флагманский офис обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса

24 Декабря 2018, 18:22 | Бизнес | Дальний Восток

На Камчатке впервые выбрали "Лучшего экспортера"

В Камчатском крае впервые проведен конкурс среди компаний, осуществляющих экспортную деятельность

24 Декабря 2018, 17:38 | Бизнес | Приморье

Во Владивостоке завершается модернизация железнодорожного тоннеля им. Сталина

Тоннель имени Сталина действует даже в период его ремонта

24 Декабря 2018, 16:42 | Бизнес | Приморье

Приморской транспортной прокуратурой выявлено 150 нарушений закона о противодействии коррупции

Приморская транспортная прокуратура уделяет особое внимание выявлению коррупционных правонарушений

24 Декабря 2018, 12:40 | Бизнес | Дальний Восток

Российские бюджеты намерены пополнить за счет запасов рыбы и краба Дальнего Востока

Доход от реализации прироста объема рыбной продукции составит более 29,4 млрд рублей

21 Декабря 2018, 18:20 | Бизнес | Приморье

ААК "Прогресс" признана лучшей организацией по работе в системе социального партнерства

Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) стала победителем отраслевого смотра-конкурса "Лучшая организация по работе в системе социального партнерства".

21 Декабря 2018, 17:27 | Бизнес | Приморье

Жители Приморья накануне праздников подключаются к системе "Умный дом"

В линейку продуктов "Умный дом" также входит услуга "Видеонаблюдение"

21 Декабря 2018, 16:34 | Бизнес | Приморье

Гала-концерт "Все звезды Приморья" прошел во Владивостоке

Победители творческих конкурсов уходящего года вышли на сцену Приморской филармонии

21 Декабря 2018, 15:35 | Бизнес | Приморье

Жители Приморья просят Деда Мороза помочь погасить долги по зарплате в 340 млн рублей

"Каждый из россиян может оказаться на нашем месте. Особой веры на обещания уже нет, остается только чудо" - пишут бывшие рабочие

21 Декабря 2018, 13:44 | Бизнес | Приморье

Из Владивостока в Токио можно вылететь четыре раза в неделю

Рейсы из Приморья в Токио сохранятся в зимнем расписании полетов Международного аэропорта Владивостока

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