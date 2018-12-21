Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бизнес
В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос на 11,5% и достиг 3,42 млн т
На промысле минтая вылов составил 1,67 млн тонн, что меньше уровня прошлого года на 42,7 тыс. тонн. Вылов трески увеличился на 20,6 тыс. тонн – до 122 тыс. тонн.
Что ждет россиян с 1 января: основные изменения законодательства в 2019 году
Важные новшества коснуться многих сфер жизни
Операторы связи подготовились к пиковым нагрузкам в новогодние праздники
"МегаФон" осуществил комплексную подготовку сети к работе в условиях повышенной нагрузки в новогодние и рождественские праздники
В Уссурийске открылся филиал бизнес-клуба "Авангард"
25 декабря в городе Уссурийск состоялось открытие филиала Бизнес-клуба "Авангард"
Приморский край в "Золотой двадцатке" занял восьмую строчку
В "Крепкие профи" вошли еще пять дальневосточных регионов
Шантары станут доступными не только для иностранных туристов
Туристический кластер "Остров Большой Уссурийский - Шантары" частные инвесторы вложили более 3,7 млрд рублей
Впервые из Приморья начал летать авиарейс в Саппоро
Новый рейс по маршруту Владивосток – Саппоро будет выполняться два раза в неделю
Первое российское краболовное судно "Русь" будет работать на Дальнем Востоке
Высокая экономическая эффективность судна позволит добывать на нем до 1 тыс. тонн краба в год
Об умении читать между строк
Группа ННК подвела предварительные итоги уходящего года
Село засучило рукава
В Приморье на фоне сокращения крупных сельхозпредприятий и личных подсобных хозяйств наблюдается значительное увеличение доли крестьянско-фермерских хозяйств
Рыбакам сматывают удочки
Беспрецедентная задержка выхода приказа Росрыболовства о распределении квот на 2019 год может помешать части рыбопромышленников получить разрешения на вылов к 1 января
"Терминал Астафьева" устроил снежную метель из пушки для новогоднего веселья
Социально ответственный порт пригласил детей на елку с подарками от Деда Мороза
Жители и гости Владивостока увидят новогодний красочный фейерверк в трёх точках
Новогодний фейерверк станет ярким завершением праздничной программы
Фонд развития Дальнего Востока докапитализирован на 10,6 млрд рублей
Средства, выделенные ФРДВ ранее, полностью распределены и направлены на финансирование 16 приоритетных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке общей стоимостью около 170 млрд рублей
Гражданским здесь не место
В Приморье военное лесничество запретило осуществлять жилую застройку от Седанки до Артема
Наследие саммита АТЭС вновь выставлено на продажу
Торги по двум недостроенным отелям Владивостока начнутся с 15,3 миллиардов
Восточный вектор "СДС-Угля"
Начало строительства специализированного "Морского порта "Суходол" стало инвестиционным событием года
В Приморье Суражевка отбилась от налоговой. Надолго?
Крупнейшему тепличному хозяйство Дальнего Востока ФГУП "Дальневосточное" (бренд "Суражевка") удалось избежать процедуры банкротства
В Приморье сельское хозяйство "упало" на 16%
В хозяйствах всех категорий снизилось производство мяса, яиц, молока
Из Приморья вывезли больше, чем ввезли на 706,9 млн долларов
Превышение импорта над экспортом привело к отрицательному сальдо
Во Владивосток на рынок недвижимости приходят столичные аппетиты
Рынок жилья Владивостока предлагает одновременно около 4 500 квартир
Во Владивостоке завершилось строительство современного судна снабжения
Судно будет работать с полупогружными плавучими буровыми установками "Газпрома"
Праздничный бюджет: потратить с пользой, сэкономить с умом
Разобраться в широком спектре продуктов, который сегодня предлагают банки, бывает непросто. Особенно актуальны банковские предложения в преддверии новогодних праздников.
В тренде - высотки. Владивосток наращивает этажи
У застройщиков Владивостока вошли в моду 27-этажные дома
Во Владивостоке Орлиное гнездо наполнили битым кирпичом
Процесс сноса зданий в ближайшее время здесь может ускориться
"Транснефть - Порт Козьмино": разумная экономия
2018 год прошел в порту под знаком энергоэффективности и энергосбережения
"Восточная Стивидорная Компания": от Соглашения – к защите экологии
Терминал ВСК выполняет взятые обязательства
С Нового года мобильная связь подорожает
Операторы начинают повышать тарифы на связь и интернет
"Русагро" заговорит по-китайски
Группа "Русагро" рассчитывает в будущем производить более половины продукции в соседнем Китае и стать китайским предприятием
Куры на забой
"Дальневосточная птица" может исчезнуть с приморских прилавков
Более 25 тысяч тонн крабов выловили рыбаки Приморья
Приморские рыбаки увеличил вылов крабов на 4,5 тысячи тонн. Также выловлено более 2,8 тысячи тонн креветки.
Претенденты на звание "Лидеров России" предложат социальные проекты для Приморья
Более 3,3 тысячи человек по итогам заочного этапа вышли в полуфинал российского конкурса молодых управленцев "Лидеры России". В их числе – приморцы
Бизнесмены Приморья в возрасте до 40 лет могут получить "Золотой год"
Предпринимателей Приморья приглашают принять участие в Национальной премии "Немалый бизнес"
Хабаровску нужен выставочный центр международного уровня
Земельный участок под него уже найден, это площадка в районе строящегося аэропорта
Предприниматели демонстрируют рекордный пессимизм
Так плохо им еще не было за всю историю наблюдений. А как чувствует себя накануне 2019 года приморский бизнес?
Через Владивосток проследовало оборудование для китайского автозавода
FESCO предоставила клиенту полный комплекс логистических услуг
Запланировать и сделать
ООО "РН – Морской терминал Находка" продолжает реконструкцию предприятия
Реанимация тоннеля
Во Владивостоке завершается модернизация железнодорожного тоннеля имени товарища Сталина
ААК "Прогресс": достижения и перспективы
Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" завершает уходящий год с гордо поднятой головой
"Восточная стивидорная компания" закупила погрузчики японского производства
Компания расширяет возможности контейнерного терминала
"Ростелеком" открыл во Владивостоке первый на Дальнем Востоке офис нового формата
Это флагманский офис обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса
На Камчатке впервые выбрали "Лучшего экспортера"
В Камчатском крае впервые проведен конкурс среди компаний, осуществляющих экспортную деятельность
Во Владивостоке завершается модернизация железнодорожного тоннеля им. Сталина
Тоннель имени Сталина действует даже в период его ремонта
Приморской транспортной прокуратурой выявлено 150 нарушений закона о противодействии коррупции
Приморская транспортная прокуратура уделяет особое внимание выявлению коррупционных правонарушений
Российские бюджеты намерены пополнить за счет запасов рыбы и краба Дальнего Востока
Доход от реализации прироста объема рыбной продукции составит более 29,4 млрд рублей
ААК "Прогресс" признана лучшей организацией по работе в системе социального партнерства
Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) стала победителем отраслевого смотра-конкурса "Лучшая организация по работе в системе социального партнерства".
Жители Приморья накануне праздников подключаются к системе "Умный дом"
В линейку продуктов "Умный дом" также входит услуга "Видеонаблюдение"
Гала-концерт "Все звезды Приморья" прошел во Владивостоке
Победители творческих конкурсов уходящего года вышли на сцену Приморской филармонии
Жители Приморья просят Деда Мороза помочь погасить долги по зарплате в 340 млн рублей
"Каждый из россиян может оказаться на нашем месте. Особой веры на обещания уже нет, остается только чудо" - пишут бывшие рабочие
Из Владивостока в Токио можно вылететь четыре раза в неделю
Рейсы из Приморья в Токио сохранятся в зимнем расписании полетов Международного аэропорта Владивостока