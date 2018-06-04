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Бизнес
На Камчатке вырос объём производства мясной и молочной продукции
По итогам четырёх месяцев 2018 года в регионе зафиксирован рост производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий Камчатского края.
"Якутцемент" запустил третью технологическую линию по производству цемента
Компания инвестировала свыше 3,5 млрд рублей в строительство современного и высокотехнологичного производства
Российский и корейский бизнес нашли общий язык во Владивостоке
В столице края прошли переговоры между компаниями Приморья и Сибири и предприятиями провинции Северная Кёнсан Республики Корея
Более 100 млн рублей господдержки получили владельцы "дальневосточных гектаров"
Эффективные механизмы реализации федерального закона о "дальневосточном гектаре" обсудили в рамках деловой программы международной выставки-ярмарки "Наш выбор 27", которая проходила в Хабаровске 10-11 июня.
Сахалинская ярмарка победила во всероссийском конкурсе "Торговля России-2018"
Соперниками сахалинского портового города стали 600 ярмарок из разных регионов страны
Франция хочет стать ближе к Сахалину
Франция заинтересована в сотрудничестве с Сахалинской областью
В Хабаровске на Днях Международного бизнеса планируют подписать 11 экспортных контрактов
В Хабаровске в Легкоатлетическом манеже на Набережной торжественно открылся крупнейший региональный экспортный форум "Дни Международного бизнеса".
Владивосток "каратнет" не два, а четыре раза
Во Владивосток привезут 130 лотов ювелирного качества общей массой 2149 карат
Дальневосточный гектар онлайн первым получил житель Колымы
С 1 июня введена в эксплуатацию электронная торговая площадка "Гектар Онлайн"
ХХ межрегиональная "Приамурская торгово-промышленная ярмарка" пройдет в Хабаровске
Приамурская торгово-промышленная ярмарка
Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
В Москве состоялась рабочая встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с председателем правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимиром Груздевым и председателем правления, директором Фонда Росконгресс Александром Стуглевым
В Хабаровске представлена расширенная программа Дней Международного бизнеса
Масштабное деловое мероприятие состоится в Хабаровске с 10 по 12 июня
Во Владивостоке состоится День индийского инвестора
Рассматривается вопрос открытия в столице Приморья индийского инвестиционного агентства
На электронные торги выставлен первый участок под аквакультуру на Дальнем Востоке
Всего до конца года планируется выставить на торги 45 участков общей площадью 9 тыс. гектар
Первая партия бутилированной артезианской воды из Камчатского края отправлена в Китай
Природная артезианская вода добывается на сопке Петровской в Петропавловске-Камчатском из скважины глубиной более 170 метров
На верфях Приморья ведется строительство двух барж для Камчатки
Заводы Приморского края достраивают две самоходные баржи грузоподъёмностью до 40 тонн каждая
Сахалин и Курилы готовятся к предстоящей путине
Остро стоит вопрос о скупке браконьерского улова недобросовестными предпринимателями
Бизнес Дальнего Востока ждет от ярмарки "Наш выбор 27" заключения выгодных соглашений
В Хабаровском крае продолжается подготовка к выставке-ярмарке "Наш выбор 27", которая пройдет 10-11 июня
В Комсомольске-на-Амуре развивается военное и гражданское самолётостроение
С появлением новых заказов на авиастроительных заводах края, будут создаваться и новые рабочие места
Во Владивостоке возобновят строительство домов в Снеговой Пади
Новая компания-застройщик проблемного объекта – комплекса Д в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке приступит к работам по достройке домов уже в этом году
Гостям Восточного экономического форума расскажут о 80-летии Приморского края
Тематическая площадка, посвященная 80-летию Приморского края, появится в составе экспозиции "Улицы Дальнего Востока", которую планируют открыть к Восточному экономическому форуму на Университетской набережной
В Приморье установят модульный аэровокзал за 14,5 млн рулей
Модульное здание аэровокзала предназначено для обеспечения персонала и пассажиров служебными и бытовыми помещениями
У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
Собственники и арендаторы пляжа "Юбилейный", похоже, уверены в положительном для себя исходе судебных разбирательств
Цены на топливо зафиксированы на месяц
Нефтяные компании рассчитывают на принятие властями экстренных мер по стабилизации ситуации на топливном рынке
Уникальное и единственное в России производство готовят к перезапуску в Приморье
Контролируемая Дерипаской ОК "РусАл" подчинилась требованиям властей Приморья после показательной взбучки топ-менеджменту предприятия
"ХОСКА" осталась без лицензий
Вслед за "Дальакфесом", Приморский край лишился еще одной крупной страховой компании
На овощном рынке Приморья грядет большой передел
В отношении одного из двух крупнейших тепличных хозяйств Приморья инициировано банкротство
По портам Приморья ударили хабаровским ломом
Правительство РФ утвердило перечень пунктов пропуска через госграницу РФ в Дальневосточном федеральном округе отходов и лома черных металлов
Правильные накопления с Россельхозбанком
Свои сбережения филиалу Банка доверили уже более 30 тыс. жителей Приморья
Безлимитный интернет Tele2 заработал еще в 27 странах
Популярной услугой "Безлимитный интернет за границей" будет доступна в 81 стране, в том числе на самых востребованных направлениях путешествий
Во Владивостоке презентовали новые виды услуг ОАО "РЖД"
Во Владивостоке для представителей малого и среднего бизнеса Приморского края прошел "День открытых дверей ОАО "РЖД" в формате прямого диалога.
Освобождение от НДС позволит снизить стоимость авиабилетов для дальневосточников
Обнуление ставки НДС для дальневосточных авиаперевозчиков рассмотрели на заседании Правительства РФ
Вкладчикам банка "Уссури" начали выплачивать возмещение
ВТБ, действующий от имени государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) в качестве банка-агента, 6 июня 2018 г. начал принимать заявления и выплачивать страховое возмещение вкладчикам банка "Уссури" (г. Хабаровск)
Русская рыбопромышленная компания построит в Приморье мощный завод
Новые производственные мощности компании позволят перерабатывать 100% улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью
Приятные проценты
Ипотечная ставка для новостроек в апреле впервые опустилась ниже 9,5%
Власти Владивостока нашли решение проблемы озера на Патрокле
В администрации Владивостока найдено оптимальное решение проблемы с брошенными застройщиком сетями водоотведения в районе бухты Патрокл
Льготные клешни
Общины коренных малочисленных народов, прикрываясь льготами, хотят добывать одним катером сотни тонн краба
Топливо от ННК с гарантией высокого качества
Компания проводит на АЗС мобильный экспресс-анализ топлива
Горы, деликатесы и литература
Первые летние выходные в Приморье можно провести с пользой как для здоровья, так и для души
Не на курорте, но с комфортом
Более 80 пляжей Приморья готовятся к приему иностранных туристов и жителей края в 2018 году
Приморье на любой вкус
Разнообразие региональной кухни вывело Приморский край в лидеры гастрономического туризма ДФО
Резидент Свободного порта компания "ДВ-ИНЖИНИРИНГ" подвела итоги работы за год
Продукцией, произведенной во Владивостоке, уже оснащены объекты космодрома "Восточный", территориальные управления Сбербанка, отделение "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" в Хабаровске и другие объекты
Резидент Свободного порта Владивосток презентует новый катамаран
Судно комфортное, отлично подходит для выходов на дневные морские прогулки с возможностью комфортной ночевки на якорной стоянке
Японская крыша для приморцев
Иностранный инвестор взвешивает возможности строительства в крае экологичной и экономной малоэтажки
Китай продолжает сотрудничать с США
Харбин принял первый чартерный грузовой рейс из Лос-Анджелеса
Резидент Свободного порта Владивосток построит крематорий
Реализуя проекты, инвесторы создадут около несколько тысяч новых рабочих мест
На Камчатке созданы туристско-рекреационный и агропромышленный кластеры
Подписание соответствующих соглашений состоялось в рамках конференции "PRO бизнес", организованной региональным Правительством и приуроченной ко Дню российского предпринимательства.
Дни охраны окружающей среды прошли на АО "ННК-Хабаровском НПЗ"
Всемирный день окружающей среды, отмечаемый 5 июня, - самое масштабное ежегодное экологическое событие
Tele2 приглашает жителей Приморья в салоны связи за SIM-картами для 4G
Если SIM-карта абонента не поддерживает 4G, необходимо обратиться для замены в любой удобный салон связи Tele2. Замена SIM-карты производится бесплатно
Новый рейс авиакомпании "Аврора" соединил Николаевск-на-Амуре и Хабаровск
Логистика выстроена таким образом, чтобы пассажиры из северного города могли удобно пересаживаться на рейсы до Москвы