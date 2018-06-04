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Бизнес

13 Июня 2018, 15:12 | Бизнес | Дальний Восток

На Камчатке вырос объём производства мясной и молочной продукции

По итогам четырёх месяцев 2018 года в регионе зафиксирован рост производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий Камчатского края.

13 Июня 2018, 15:10 | Бизнес | Дальний Восток

"Якутцемент" запустил третью технологическую линию по производству цемента

Компания инвестировала свыше 3,5 млрд рублей в строительство современного и высокотехнологичного производства

13 Июня 2018, 08:23 | Бизнес | Дальний Восток

Российский и корейский бизнес нашли общий язык во Владивостоке

В столице края прошли переговоры между компаниями Приморья и Сибири и предприятиями провинции Северная Кёнсан Республики Корея

12 Июня 2018, 18:29 | Бизнес | Хабаровск

Более 100 млн рублей господдержки получили владельцы "дальневосточных гектаров"

Эффективные механизмы реализации федерального закона о "дальневосточном гектаре" обсудили в рамках деловой программы международной выставки-ярмарки "Наш выбор 27", которая проходила в Хабаровске 10-11 июня.

11 Июня 2018, 17:12 | Бизнес | Дальний Восток

Сахалинская ярмарка победила во всероссийском конкурсе "Торговля России-2018"

Соперниками сахалинского портового города стали 600 ярмарок из разных регионов страны

11 Июня 2018, 17:09 | Бизнес | Дальний Восток

Франция хочет стать ближе к Сахалину

Франция заинтересована в сотрудничестве с Сахалинской областью

11 Июня 2018, 17:07 | Бизнес | Хабаровск

В Хабаровске на Днях Международного бизнеса планируют подписать 11 экспортных контрактов

В Хабаровске в Легкоатлетическом манеже на Набережной торжественно открылся крупнейший региональный экспортный форум "Дни Международного бизнеса".

10 Июня 2018, 22:14 | Бизнес | Приморье

Владивосток "каратнет" не два, а четыре раза

Во Владивосток привезут 130 лотов ювелирного качества общей массой 2149 карат

10 Июня 2018, 18:17 | Бизнес | Дальний Восток

Дальневосточный гектар онлайн первым получил житель Колымы

С 1 июня введена в эксплуатацию электронная торговая площадка "Гектар Онлайн"

10 Июня 2018, 17:27 | Бизнес | Хабаровск

ХХ межрегиональная "Приамурская торгово-промышленная ярмарка" пройдет в Хабаровске

Приамурская торгово-промышленная ярмарка

10 Июня 2018, 17:20 | Бизнес | Хабаровск

Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме

В Москве состоялась рабочая встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с председателем правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимиром Груздевым и председателем правления, директором Фонда Росконгресс Александром Стуглевым

10 Июня 2018, 17:18 | Бизнес | Хабаровск

В Хабаровске представлена расширенная программа Дней Международного бизнеса

Масштабное деловое мероприятие состоится в Хабаровске с 10 по 12 июня

10 Июня 2018, 17:17 | Бизнес | Приморье

Во Владивостоке состоится День индийского инвестора

Рассматривается вопрос открытия в столице Приморья индийского инвестиционного агентства

10 Июня 2018, 17:01 | Бизнес | Дальний Восток

На электронные торги выставлен первый участок под аквакультуру на Дальнем Востоке

Всего до конца года планируется выставить на торги 45 участков общей площадью 9 тыс. гектар

09 Июня 2018, 18:25 | Бизнес | Дальний Восток

Первая партия бутилированной артезианской воды из Камчатского края отправлена в Китай

Природная артезианская вода добывается на сопке Петровской в Петропавловске-Камчатском из скважины глубиной более 170 метров

09 Июня 2018, 17:53 | Бизнес | Приморье

На верфях Приморья ведется строительство двух барж для Камчатки

Заводы Приморского края достраивают две самоходные баржи грузоподъёмностью до 40 тонн каждая

09 Июня 2018, 16:41 | Бизнес | Дальний Восток

Сахалин и Курилы готовятся к предстоящей путине

Остро стоит вопрос о скупке браконьерского улова недобросовестными предпринимателями

09 Июня 2018, 15:50 | Бизнес | Хабаровск

Бизнес Дальнего Востока ждет от ярмарки "Наш выбор 27" заключения выгодных соглашений

В Хабаровском крае продолжается подготовка к выставке-ярмарке "Наш выбор 27", которая пройдет 10-11 июня

09 Июня 2018, 14:43 | Бизнес | Хабаровск

В Комсомольске-на-Амуре развивается военное и гражданское самолётостроение

С появлением новых заказов на авиастроительных заводах края, будут создаваться и новые рабочие места

09 Июня 2018, 12:50 | Бизнес | Приморье

Во Владивостоке возобновят строительство домов в Снеговой Пади

Новая компания-застройщик проблемного объекта – комплекса Д в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке приступит к работам по достройке домов уже в этом году

09 Июня 2018, 11:38 | Бизнес | Приморье

Гостям Восточного экономического форума расскажут о 80-летии Приморского края

Тематическая площадка, посвященная 80-летию Приморского края, появится в составе экспозиции "Улицы Дальнего Востока", которую планируют открыть к Восточному экономическому форуму на Университетской набережной

09 Июня 2018, 10:40 | Бизнес | Приморье

В Приморье установят модульный аэровокзал за 14,5 млн рулей

Модульное здание аэровокзала предназначено для обеспечения персонала и пассажиров служебными и бытовыми помещениями

08 Июня 2018, 11:15 | Бизнес | Владивосток

У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной

Собственники и арендаторы пляжа "Юбилейный", похоже, уверены в положительном для себя исходе судебных разбирательств

07 Июня 2018, 18:22 | Бизнес | Приморье

Цены на топливо зафиксированы на месяц

Нефтяные компании рассчитывают на принятие властями экстренных мер по стабилизации ситуации на топливном рынке

07 Июня 2018, 17:42 | Бизнес | Приморье

Уникальное и единственное в России производство готовят к перезапуску в Приморье

Контролируемая Дерипаской ОК "РусАл" подчинилась требованиям властей Приморья после показательной взбучки топ-менеджменту предприятия

07 Июня 2018, 16:50 | Бизнес | Приморье

"ХОСКА" осталась без лицензий

Вслед за "Дальакфесом", Приморский край лишился еще одной крупной страховой компании

07 Июня 2018, 15:53 | Бизнес | Приморье

На овощном рынке Приморья грядет большой передел

В отношении одного из двух крупнейших тепличных хозяйств Приморья инициировано банкротство

07 Июня 2018, 14:50 | Бизнес | Приморье

По портам Приморья ударили хабаровским ломом

Правительство РФ утвердило перечень пунктов пропуска через госграницу РФ в Дальневосточном федеральном округе отходов и лома черных металлов

07 Июня 2018, 13:53 | Бизнес | Приморье

Правильные накопления с Россельхозбанком

Свои сбережения филиалу Банка доверили уже более 30 тыс. жителей Приморья

07 Июня 2018, 12:50 | Бизнес | В России

Безлимитный интернет Tele2 заработал еще в 27 странах

Популярной услугой "Безлимитный интернет за границей" будет доступна в 81 стране, в том числе на самых востребованных направлениях путешествий

07 Июня 2018, 12:16 | Бизнес | Приморье

Во Владивостоке презентовали новые виды услуг ОАО "РЖД"

Во Владивостоке для представителей малого и среднего бизнеса Приморского края прошел "День открытых дверей ОАО "РЖД" в формате прямого диалога.

07 Июня 2018, 12:15 | Бизнес | Дальний Восток

Освобождение от НДС позволит снизить стоимость авиабилетов для дальневосточников

Обнуление ставки НДС для дальневосточных авиаперевозчиков рассмотрели на заседании Правительства РФ

07 Июня 2018, 11:35 | Бизнес | Хабаровск

Вкладчикам банка "Уссури" начали выплачивать возмещение

ВТБ, действующий от имени государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) в качестве банка-агента, 6 июня 2018 г. начал принимать заявления и выплачивать страховое возмещение вкладчикам банка "Уссури" (г. Хабаровск)

07 Июня 2018, 11:26 | Бизнес | Дальний Восток

Русская рыбопромышленная компания построит в Приморье мощный завод

Новые производственные мощности компании позволят перерабатывать 100% улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью

06 Июня 2018, 16:50 | Бизнес | Приморье

Приятные проценты

Ипотечная ставка для новостроек в апреле впервые опустилась ниже 9,5%

06 Июня 2018, 14:54 | Бизнес | Приморье

Власти Владивостока нашли решение проблемы озера на Патрокле

В администрации Владивостока найдено оптимальное решение проблемы с брошенными застройщиком сетями водоотведения в районе бухты Патрокл

06 Июня 2018, 09:45 | Бизнес | Приморье

Льготные клешни

Общины коренных малочисленных народов, прикрываясь льготами, хотят добывать одним катером сотни тонн краба

06 Июня 2018, 08:50 | Бизнес | Приморье

Топливо от ННК с гарантией высокого качества

Компания проводит на АЗС мобильный экспресс-анализ топлива

05 Июня 2018, 18:10 | Бизнес | Приморье

Горы, деликатесы и литература

Первые летние выходные в Приморье можно провести с пользой как для здоровья, так и для души

05 Июня 2018, 17:48 | Бизнес | Приморье

Не на курорте, но с комфортом

Более 80 пляжей Приморья готовятся к приему иностранных туристов и жителей края в 2018 году

05 Июня 2018, 16:50 | Бизнес | Приморье

Приморье на любой вкус

Разнообразие региональной кухни вывело Приморский край в лидеры гастрономического туризма ДФО

05 Июня 2018, 15:14 | Бизнес | Приморье

Резидент Свободного порта компания "ДВ-ИНЖИНИРИНГ" подвела итоги работы за год

Продукцией, произведенной во Владивостоке, уже оснащены объекты космодрома "Восточный", территориальные управления Сбербанка, отделение "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" в Хабаровске и другие объекты

05 Июня 2018, 13:43 | Бизнес | Владивосток

Резидент Свободного порта Владивосток презентует новый катамаран

Судно комфортное, отлично подходит для выходов на дневные морские прогулки с возможностью комфортной ночевки на якорной стоянке

05 Июня 2018, 13:43 | Бизнес | Приморье

Японская крыша для приморцев

Иностранный инвестор взвешивает возможности строительства в крае экологичной и экономной малоэтажки

04 Июня 2018, 18:05 | Бизнес | В мире

Китай продолжает сотрудничать с США

Харбин принял первый чартерный грузовой рейс из Лос-Анджелеса

04 Июня 2018, 17:52 | Бизнес | Дальний Восток

Резидент Свободного порта Владивосток построит крематорий

Реализуя проекты, инвесторы создадут около несколько тысяч новых рабочих мест

04 Июня 2018, 16:58 | Бизнес | Дальний Восток

На Камчатке созданы туристско-рекреационный и агропромышленный кластеры

Подписание соответствующих соглашений состоялось в рамках конференции "PRO бизнес", организованной региональным Правительством и приуроченной ко Дню российского предпринимательства.

04 Июня 2018, 16:44 | Бизнес | Хабаровск

Дни охраны окружающей среды прошли на АО "ННК-Хабаровском НПЗ"

Всемирный день окружающей среды, отмечаемый 5 июня, - самое масштабное ежегодное экологическое событие

04 Июня 2018, 15:08 | Бизнес | Приморье

Tele2 приглашает жителей Приморья в салоны связи за SIM-картами для 4G

Если SIM-карта абонента не поддерживает 4G, необходимо обратиться для замены в любой удобный салон связи Tele2. Замена SIM-карты производится бесплатно

04 Июня 2018, 14:42 | Бизнес | Хабаровск

Новый рейс авиакомпании "Аврора" соединил Николаевск-на-Амуре и Хабаровск

Логистика выстроена таким образом, чтобы пассажиры из северного города могли удобно пересаживаться на рейсы до Москвы

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