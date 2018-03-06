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Бизнес
Шестой этап "Берингии-2018" стал самым сложным с начала гонки
Каюры самой протяженной и экстремальной гонки на собачьих упряжках "Берингия" финишировали на КП "Озерная"
В Приморье ориентируются на продуктивных коров
Развитие молочного скотоводства поставлено в приоритет новой программы по развитию агропромышленного комплекса
На ремонт федеральной автодороги "Колыма" выделено 1 млрд 380 млн рублей
Идет проектирование освещения вдоль всех населенных пунктов, которые находятся на ФАД "Колыма"
Перевозчики Владивостока нарушили правила на круглую сумму
Общая сумма штрафов для "автобусников" за первые месяцы этого года превысила все ожидания
Восемь "управляек" Владивостока плохо убирали снег и ответят за это
Раздавать нагоняи "плохишам" снова будут не во время
Приморские рыбаки выловили тысячу тонн палтуса
С начала года рыбодобывающие компании освоили только 16% квот на эту рыбу
Открытие рейса "Петропавловск-Камчатский – Анадырь" откроет новые перспективы для бизнеса
Камчатское авиационное предприятие открывает регулярный рейс "Петропавловск-Камчатский – Анадырь – Петропавловск-Камчатский"
В Приморье определен район для строительства рыбной фермы
Рыбоводный завод в Приморском крае войдет в число новых современных производств
"Конкуренция – это весело"
Люди, и жители Владивостока – не исключение, очень неохотно высказывают положительные эмоции, зато быстро делятся негативными
Главу "Роснефти" наградили в Приморье
Приморский край посетил глава "Роснефти" Игорь Сечин - в администрации региона его ждал теплый прием
Защита от современных угроз
Новые IT-технологии становятся все более востребованными на рынке Приморского края, считают руководители инжиниринговой компании "Акцент"
От японцев в Приморье ждут дешевого жилья и Хаяттов
Компания "Иида Групп Холдингс" работает над удешевлением стоимости квадратного метра в домах края
Приморские айтишники хотят жить в Эмиратах
IT-специалисты спят и видят, как быстрее перебраться из Приморья в столицу, и далее - за рубеж
"Сименс Финанс" расскажет бухгалтерам об изменениях учёта в лизинге
Компания приглашает специалистов приморских компаний на конференцию 22 марта
Воны сюда!
Приморье интересует корейских инвесторов больше остальных регионов ДФО
Дальневосточный центр селекции и семеноводства создан в Приморье
Приморских сельхозпроизводителей обеспечат семенами высших репродукций по доступным ценам
Россия все больше привлекает исламских туристов
Российское туристическое направление, где учитываются особенности исламских традиций, станет привлекательным для растущего рынка мусульманских стран, считает руководитель Федерального агентства по туризму Олег САФОНОВ.
Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
За последние годы наблюдается устойчивая тенденция переориентации перевозок грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона
Генплан Владивостока отстал от мечты
Здравый смысл исключает реализацию непродуманных градостроительных решений в приморской столице
Бразилия растворяет "Приморский сахар"
Долг один из крупнейших бразильских экспортеров сахара может окончательно разорить местного производителя
Биометрия без нужды
Банки берутся за никому не нужные проекты
Дольщики бьются за Снеговую падь
Уже сегодня можно начинать банкротить "Приморкрайстрой", пообещавшее "золотые метры" владивостокцам
Владивосток останется без "звездных" гостиниц и отелей
Из-за требований нового закона с 2021 года гостиничный фонд Приморья серьезно обеднеет
Чип вам на воротник
Меховой бизнес Приморья начинает нести потери после перехода на идентификационные знаки
Зарплаты и цены гонят приморцев на запад
Разработчики и кураторы программ по развитию Дальнего Востока упорно делают вид, будто не понимают главного
Порт, свободный от людей
Предположительная численность приморцев на начало 2036 года по расчетам крайстата составит 1848.3 тысяч человек, что заметно меньше нынешнего населения края, а значит, никакого обещанного бурного развития региона не предвидится
Банкиров в Приморье вышвыривают за дверь
Федеральные банки в регионах избавляются от позиций финансистов, бухгалтеров, юристов, аналитиков...
Уникальный рыбный рынок откроется через полтора года во Владивостоке
На рыбном рынке в центре города будут продавать и готовить свежевыловленные морепродукты и рыбу
Alliance Oil Company Ltd. своевременно произвел выплату держателям еврооблигаций
Владелец группы ННК Э.Ю. Худайнатов всегда уделяет особое внимание сотрудничеству ННК и иностранных инвесторов
Благоустройства становится больше
Мнение жителей будет определяющим при формировании комфортной городской среды в Приморье
Андрей Шмалев: "Чтобы преуспеть, необходимо постоянно идти вперед"
Участников XIV Бизнес-Премии Приморского края приветствует Андрей ШМАЛЕВ, директор приморского филиала Tele2, Спонсора Премии.
Михаил Федяев: "Для бизнеса важны инвестиции в общество"
Стать инициаторами значимых общественных преобразований - одна из ключевых задач холдинга "СДС" в Приморском крае, говорит Михаил ФЕДЯЕВ, президент АО ХК "Сибирский Деловой Союз", Официального Партнера Премии:
Валерий Павлюк: "Приморье нуждается в выявлении новых и ярких лидеров"
Участников XIV Краевой Бизнес-Премии приветствует Валерий ПАВЛЮК, президент ПАО "Дальневосточный банк", Официального Партнера Премии:
В Хабаровском крае вырос поток вывоза незадекларированной валюты за рубеж
Если за весь 2017 год хабаровские таможенники выявили только один такой случай, то за два месяца нынешнего года – уже четыре
Дальнему Востоку прописали перспективы на ближайшую "шестилетку"
Минвостокразвития России реализует новую модель развития Дальнего Востока
В Приморье строят малоэтажный поселок "не для всех"
Общая площадь застройки составит 35,7 тысяч квадратных метров
ДВФУ не собирается передавать старые здания Владивостоку
Длительное время, около пяти лет, эти объекты готовились на аукционы, но так и не были проданы
Cтавка ипотеки упадет до 8%
Средняя ставка ипотеки в России к концу 2018 года может снизиться до 8% с нынешних 9,6%
Во Владивостоке за рыбный рынок берутся питерцы
Помочь приморцам решить проблему с поставками свежевыловленной рыбы взялись федералы
Приморье начнет экономить на энергоресурсах
Вопрос энергосбережения и повышения энергоэффективности экономики для Приморья стоит достаточно остро
Японцы предложили улучшить переработку мусора
Японские специалисты предложили администрации Владивостока ряд ноу-хау, которые позволят улучшить работу местного мусоросжигательного завода
Братья Ананьевы теряют активы в Приморье
Началось все с угольного терминала
Уголь уходит за границу. Населенных пунктов
Холдинг "Сибирский деловой союз" активировал проект нового угольного терминала в Приморье
"Мы вовсе не хотим отделяться от мужчин"
Председатель Комитета по женскому предпринимательству Приморского края Лариса Бутенко развеяла слухи и опасения сильной половины человечества
Альфа-Банк предоставил "Примтеплоэнерго" 1 млрд рублей
Привлеченные средства были направлены на рефинансирование его текущих обязательств
Tele2 призывает жителей Приморья дарить полезные подарки
Tele2 запустил в Приморском крае акцию "Подарки без промаха"
Муниципалитетам не хватает экономической базы
На минувшей неделе во Владивостоке состоялась дискуссия на тему "Единое Приморье - сильное Приморье"
Такие "Хаятты" нужны самому
Мастерок от Трутнева едва не застрял между кирпичами приморской власти
Власти признали, что нормально вести бизнес на Дальнем Востоке практически невозможно
Полпред Юрий Трутнев: бизнес в регионе по-прежнему давят в 2,5 раза сильнее общероссийского - указания Путина не выполняются
Tele2 подвела итоги 2017 года: выручка оператора выросла на 16,2%
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за 2017 год