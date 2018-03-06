www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.49 р. 100 JPY: 54.38 р.
EUR: 70.81 р. 10 CNY: 90.9 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес

19 Марта 2018, 17:30 | Бизнес | Дальний Восток

Шестой этап "Берингии-2018" стал самым сложным с начала гонки

Каюры самой протяженной и экстремальной гонки на собачьих упряжках "Берингия" финишировали на КП "Озерная"

19 Марта 2018, 17:01 | Бизнес | Приморье

В Приморье ориентируются на продуктивных коров

Развитие молочного скотоводства поставлено в приоритет новой программы по развитию агропромышленного комплекса

19 Марта 2018, 16:29 | Бизнес | Дальний Восток

На ремонт федеральной автодороги "Колыма" выделено 1 млрд 380 млн рублей

Идет проектирование освещения вдоль всех населенных пунктов, которые находятся на ФАД "Колыма"

19 Марта 2018, 16:28 | Бизнес | Приморье

Перевозчики Владивостока нарушили правила на круглую сумму

Общая сумма штрафов для "автобусников" за первые месяцы этого года превысила все ожидания

19 Марта 2018, 16:20 | Бизнес | Приморье

Восемь "управляек" Владивостока плохо убирали снег и ответят за это

Раздавать нагоняи "плохишам" снова будут не во время

19 Марта 2018, 16:17 | Бизнес | Приморье

Приморские рыбаки выловили тысячу тонн палтуса

С начала года рыбодобывающие компании освоили только 16% квот на эту рыбу

19 Марта 2018, 14:32 | Бизнес | Дальний Восток

Открытие рейса "Петропавловск-Камчатский – Анадырь" откроет новые перспективы для бизнеса

Камчатское авиационное предприятие открывает регулярный рейс "Петропавловск-Камчатский – Анадырь – Петропавловск-Камчатский"

19 Марта 2018, 11:20 | Бизнес | Приморье

В Приморье определен район для строительства рыбной фермы

Рыбоводный завод в Приморском крае войдет в число новых современных производств

18 Марта 2018, 18:33 | Бизнес | Приморье

"Конкуренция – это весело"

Люди, и жители Владивостока – не исключение, очень неохотно высказывают положительные эмоции, зато быстро делятся негативными

16 Марта 2018, 16:37 | Бизнес | Приморье

Главу "Роснефти" наградили в Приморье

Приморский край посетил глава "Роснефти" Игорь Сечин - в администрации региона его ждал теплый прием

16 Марта 2018, 15:57 | Бизнес | Владивосток

Защита от современных угроз

Новые IT-технологии становятся все более востребованными на рынке Приморского края, считают руководители инжиниринговой компании "Акцент"

16 Марта 2018, 13:43 | Бизнес | Приморье

От японцев в Приморье ждут дешевого жилья и Хаяттов

Компания "Иида Групп Холдингс" работает над удешевлением стоимости квадратного метра в домах края

16 Марта 2018, 08:20 | Бизнес | Приморье

Приморские айтишники хотят жить в Эмиратах

IT-специалисты спят и видят, как быстрее перебраться из Приморья в столицу, и далее - за рубеж

15 Марта 2018, 17:16 | Бизнес | Приморье

"Сименс Финанс" расскажет бухгалтерам об изменениях учёта в лизинге

Компания приглашает специалистов приморских компаний на конференцию 22 марта

15 Марта 2018, 12:57 | Бизнес | Приморье

Воны сюда!

Приморье интересует корейских инвесторов больше остальных регионов ДФО

15 Марта 2018, 11:56 | Бизнес | Приморье

Дальневосточный центр селекции и семеноводства создан в Приморье

Приморских сельхозпроизводителей обеспечат семенами высших репродукций по доступным ценам

15 Марта 2018, 10:50 | Бизнес | В России

Россия все больше привлекает исламских туристов

Российское туристическое направление, где учитываются особенности исламских традиций, станет привлекательным для растущего рынка мусульманских стран, считает руководитель Федерального агентства по туризму Олег САФОНОВ.

15 Марта 2018, 09:53 | Бизнес | Дальний Восток

Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов

За последние годы наблюдается устойчивая тенденция переориентации перевозок грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона

14 Марта 2018, 17:52 | Бизнес | Приморье

Генплан Владивостока отстал от мечты

Здравый смысл исключает реализацию непродуманных градостроительных решений в приморской столице

14 Марта 2018, 16:58 | Бизнес | Приморье

Бразилия растворяет "Приморский сахар"

Долг один из крупнейших бразильских экспортеров сахара может окончательно разорить местного производителя

14 Марта 2018, 15:57 | Бизнес | Приморье

Биометрия без нужды

Банки берутся за никому не нужные проекты

14 Марта 2018, 11:55 | Бизнес | Приморье

Дольщики бьются за Снеговую падь

Уже сегодня можно начинать банкротить "Приморкрайстрой", пообещавшее "золотые метры" владивостокцам

14 Марта 2018, 10:50 | Бизнес | Приморье

Владивосток останется без "звездных" гостиниц и отелей

Из-за требований нового закона с 2021 года гостиничный фонд Приморья серьезно обеднеет

14 Марта 2018, 09:44 | Бизнес | Приморье

Чип вам на воротник

Меховой бизнес Приморья начинает нести потери после перехода на идентификационные знаки

14 Марта 2018, 09:00 | Бизнес | Приморье

Зарплаты и цены гонят приморцев на запад

Разработчики и кураторы программ по развитию Дальнего Востока упорно делают вид, будто не понимают главного

14 Марта 2018, 08:50 | Бизнес | Приморье

Порт, свободный от людей

Предположительная численность приморцев на начало 2036 года по расчетам крайстата составит 1848.3 тысяч человек, что заметно меньше нынешнего населения края, а значит, никакого обещанного бурного развития региона не предвидится

13 Марта 2018, 16:45 | Бизнес | Приморье

Банкиров в Приморье вышвыривают за дверь

Федеральные банки в регионах избавляются от позиций финансистов, бухгалтеров, юристов, аналитиков...

13 Марта 2018, 15:56 | Бизнес | Владивосток

Уникальный рыбный рынок откроется через полтора года во Владивостоке

На рыбном рынке в центре города будут продавать и готовить свежевыловленные морепродукты и рыбу

13 Марта 2018, 15:21 | Бизнес | В России

Alliance Oil Company Ltd. своевременно произвел выплату держателям еврооблигаций

Владелец группы ННК Э.Ю. Худайнатов всегда уделяет особое внимание сотрудничеству ННК и иностранных инвесторов

13 Марта 2018, 10:40 | Бизнес | Приморье

Благоустройства становится больше

Мнение жителей будет определяющим при формировании комфортной городской среды в Приморье

13 Марта 2018, 09:40 | Бизнес | Приморье

Андрей Шмалев: "Чтобы преуспеть, необходимо постоянно идти вперед"

Участников XIV Бизнес-Премии Приморского края приветствует Андрей ШМАЛЕВ, директор приморского филиала Tele2, Спонсора Премии.

13 Марта 2018, 09:10 | Бизнес | Приморье

Михаил Федяев: "Для бизнеса важны инвестиции в общество"

Стать инициаторами значимых общественных преобразований - одна из ключевых задач холдинга "СДС" в Приморском крае, говорит Михаил ФЕДЯЕВ, президент АО ХК "Сибирский Деловой Союз", Официального Партнера Премии:

13 Марта 2018, 09:00 | Бизнес | Приморье

Валерий Павлюк: "Приморье нуждается в выявлении новых и ярких лидеров"

Участников XIV Краевой Бизнес-Премии приветствует Валерий ПАВЛЮК, президент ПАО "Дальневосточный банк", Официального Партнера Премии:

12 Марта 2018, 17:50 | Бизнес | Хабаровск

В Хабаровском крае вырос поток вывоза незадекларированной валюты за рубеж

Если за весь 2017 год хабаровские таможенники выявили только один такой случай, то за два месяца нынешнего года – уже четыре

12 Марта 2018, 09:00 | Бизнес | Дальний Восток

Дальнему Востоку прописали перспективы на ближайшую "шестилетку"

Минвостокразвития России реализует новую модель развития Дальнего Востока

11 Марта 2018, 20:32 | Бизнес | Приморье

В Приморье строят малоэтажный поселок "не для всех"

Общая площадь застройки составит 35,7 тысяч квадратных метров

10 Марта 2018, 17:28 | Бизнес | Приморье

ДВФУ не собирается передавать старые здания Владивостоку

Длительное время, около пяти лет, эти объекты готовились на аукционы, но так и не были проданы

10 Марта 2018, 16:25 | Бизнес | Приморье

Cтавка ипотеки упадет до 8%

Средняя ставка ипотеки в России к концу 2018 года может снизиться до 8% с нынешних 9,6%

10 Марта 2018, 15:20 | Бизнес | Приморье

Во Владивостоке за рыбный рынок берутся питерцы

Помочь приморцам решить проблему с поставками свежевыловленной рыбы взялись федералы

10 Марта 2018, 14:16 | Бизнес | Приморье

Приморье начнет экономить на энергоресурсах

Вопрос энергосбережения и повышения энергоэффективности экономики для Приморья стоит достаточно остро

10 Марта 2018, 13:09 | Бизнес | Приморье

Японцы предложили улучшить переработку мусора

Японские специалисты предложили администрации Владивостока ряд ноу-хау, которые позволят улучшить работу местного мусоросжигательного завода

10 Марта 2018, 09:10 | Бизнес | Приморье

Братья Ананьевы теряют активы в Приморье

Началось все с угольного терминала

10 Марта 2018, 08:00 | Бизнес | Приморье

Уголь уходит за границу. Населенных пунктов

Холдинг "Сибирский деловой союз" активировал проект нового угольного терминала в Приморье

07 Марта 2018, 20:00 | Бизнес | Приморье

"Мы вовсе не хотим отделяться от мужчин"

Председатель Комитета по женскому предпринимательству Приморского края Лариса Бутенко развеяла слухи и опасения сильной половины человечества

07 Марта 2018, 16:55 | Бизнес | Приморье

Альфа-Банк предоставил "Примтеплоэнерго" 1 млрд рублей

Привлеченные средства были направлены на рефинансирование его текущих обязательств

07 Марта 2018, 13:40 | Бизнес | Приморье

Tele2 призывает жителей Приморья дарить полезные подарки

Tele2 запустил в Приморском крае акцию "Подарки без промаха"

07 Марта 2018, 12:40 | Бизнес | Приморье

Муниципалитетам не хватает экономической базы

На минувшей неделе во Владивостоке состоялась дискуссия на тему "Единое Приморье - сильное Приморье"

07 Марта 2018, 10:42 | Бизнес | Приморье

Такие "Хаятты" нужны самому

Мастерок от Трутнева едва не застрял между кирпичами приморской власти

07 Марта 2018, 10:13 | Бизнес | Дальний Восток

Власти признали, что нормально вести бизнес на Дальнем Востоке практически невозможно

Полпред Юрий Трутнев: бизнес в регионе по-прежнему давят в 2,5 раза сильнее общероссийского - указания Путина не выполняются

06 Марта 2018, 19:47 | Бизнес | В России

Tele2 подвела итоги 2017 года: выручка оператора выросла на 16,2%

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за 2017 год

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
[ Первая ] [ < ] Стр. 1 из 408 [ > ] [ Последняя ]

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru