www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.33 р. 100 JPY: 52.35 р.
EUR: 69.2 р. 10 CNY: 88.41 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес

30 Ноября 2017, 13:47 | Бизнес | Приморье

Торговый оборот с РФ равен 1/17 от объема торговли Японии и КНР

Уровень экономических отношений Японии и России пока не соответствует уровню двух партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе

30 Ноября 2017, 12:35 | Бизнес | Приморье

В Приморье японцам показали столько всего вкусного...

В рамках Первого продовольственного форума японские бизнесмены познакомились с потенциалом Приморского края

30 Ноября 2017, 11:40 | Бизнес | Приморье

"Балкон в подарок!"

В жилом комплексе "Фрегат-2" стартовала уникальная акция – застройщик дарит квадратные метры покупателям!

30 Ноября 2017, 10:50 | Бизнес | Приморье

В ДВФУ будут учить алмазному ремеслу

Учебный центр по подготовке кадров для алмазогранильной отрасли Дальнего Востока откроют на базе ДВФУ.

30 Ноября 2017, 09:55 | Бизнес | Приморье

Передовая технология не спасла от банкротства

Приморские домостроители не проявили интереса к считающейся перспективной "непрерывной бетонной ленте".

30 Ноября 2017, 09:00 | Бизнес | Приморье

Со своим юанем

Китайские туристы, заполонившие Приморье, приносят сверхприбыль только соотечественникам

29 Ноября 2017, 18:20 | Бизнес | Приморье

Очередной передел химкомбината "Бор" только начинается

В судьбе многострадального дальнегорского химкомбината "Бор" наметился новый поворот

29 Ноября 2017, 17:31 | Бизнес | Приморье

Три дня на уплату налогов

Владельцам вертолетов и "Феррари" следует поторопиться

29 Ноября 2017, 16:40 | Бизнес | Приморье

Крипто-остров, жить на нем легко и просто!

Майнинг-ферма и лаборатория искусственного интеллекта могут появиться на острове Русском во Владивостоке

29 Ноября 2017, 15:50 | Бизнес | Приморье

Во Владивостоке над новостроем нависла гиря разрушения

Дольщики недоумевают: как можно снести почти готовое здание, в которое они с большим риском вложили огромные деньги

29 Ноября 2017, 14:45 | Бизнес | Приморье

Проверки на порогах

Бизнес получил возможность задать самые актуальные вопросы лично прокурору Приморского края

29 Ноября 2017, 12:44 | Бизнес | Приморье

#Щедрый вторник во Владивостоке прошел под знаком Октябрьской революции

Во Владивостоке в Приморской краевой библиотеке для слепых состоялся благотворительный показ фильма-альманаха "20:17"

29 Ноября 2017, 12:23 | Бизнес | Дальний Восток

Абоненты СТ "Алмазавтоматика" переводятся на обслуживание в ПАО "Ростелеком"

ПАО "Ростелеком" и Акционерная компания "АЛРОСА" заключили соглашение о передаче прав и обязанностей по договорам об оказании услуг связи в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия)

29 Ноября 2017, 12:19 | Бизнес | Приморье

Приморcкий край удвоил производство свинины, и это только начало

Новая власть призывает поднимать сельское хозяйство

29 Ноября 2017, 11:43 | Бизнес | Приморье

Дом имени Лазарева

Многие участники жилищно-строительного кооператива "Голубиная падь" входили в проект под имя бывшего ректора ВГУЭСа

29 Ноября 2017, 09:00 | Бизнес | Приморье

В Приморье крабу зажимают клешни

Инициатива распределения крабовых квот исключительно через аукционы рассматривается приморскими компаниями как антигосударственная

28 Ноября 2017, 18:20 | Бизнес | Приморье

Финансовая империя бывшего мэра Владивостока заработала почти миллиард прибыли

Несмотря на рост финансовых показателей, "Спасскцемент" поднимает цены на свою продукцию

28 Ноября 2017, 18:11 | Бизнес | Приморье

В Приморье откроют фабрику для благоустройства

Объем частных капиталовложений в реализацию проекта составит 42 млн рублей.

28 Ноября 2017, 16:38 | Бизнес | Приморье

Бывший строитель "Хаяттов" призвал не строить без проекта

Нынешний глава Контрольно-счетной палаты Приморья (КСП) и соратник экс-главы края Игорь ВАТУЛИН высказал замечания к первому бюджету, подготовленному администрацией Андрея ТАРАСЕНКО

28 Ноября 2017, 16:10 | Бизнес | Приморье

В Приморье за год побывали более 13 тысяч круизных туристов

Основная часть побывавших в Приморье круизных путешественников – туристы из Республики Корея

28 Ноября 2017, 14:10 | Бизнес | Приморье

"Неужели тут все так строят..."

Власть и строители региона Приморья поговорили начистоту на заседании Общественного экспертного совета по экономической политике

28 Ноября 2017, 14:08 | Бизнес | Дальний Восток

Официальный ввод в эксплуатацию Якутской ГРЭС-2 состоится по нажатию кнопки из столицы

Запуск Якутской ГРЭС-2 является важнейшим событием для республики

28 Ноября 2017, 13:45 | Бизнес | Приморье

В Приморье преимущественно будут строить из местных стройматериалов

Каковы последствия этого решения для 63 приморских производителей и 491 импортёра стройматериалов?

28 Ноября 2017, 12:50 | Бизнес | Приморье

Оценке нужна независимость

Руководитель Приморского регионального отделения РОО Елена Оленникова считает, что рынку оценочных услуг грозит "поглощение государством"

28 Ноября 2017, 11:44 | Бизнес | Приморье

"Цифровые" радости для мобильных абонентов

Сервисы компании "МегаФон" доступны как для владивостокцев, так и для жителей практически любого уголка Приморья

27 Ноября 2017, 20:20 | Бизнес | Приморье

В Год экологии одному из районов Приморья угрожает нашествие санитарных рубок

В Приморье без согласования с жителями и властями района на аукцион выставлено 400 тысяч га леса

27 Ноября 2017, 17:30 | Бизнес | Дальний Восток

С 1 декабря между Благовещенском и Хэйхэ по Амуру поедут автобусы

Билет в обе стороны обойдется путешественникам в 2150 рублей

27 Ноября 2017, 16:47 | Бизнес | В мире

От Сеула до места проведения Зимних Олимпийских игр-2018 открыта новая железнодорожная ветка

Корейская национальная железнодорожная корпорация (KORAIL) объявила об открытии новой ветки КТХ Кёнган-сон, количестве рейсов и остановках.

27 Ноября 2017, 15:23 | Бизнес | Дальний Восток

В Приамурья создадут рабочую группу по реализации проекта канатной дороги

Александр Козлов: Проект канатной дороги должен быть реализован

27 Ноября 2017, 14:21 | Бизнес | Хабаровск

Новую модель взаимодействия власти и малого бизнеса разработал Хабаровский край

На VII Всероссийской конференции "Развитие системы инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" в Челябинске Хабаровский край представит проект по развитию сервисной модели поддержки МСП

27 Ноября 2017, 13:10 | Бизнес | Приморье

Владивосток готовится к первому "Дню японского инвестора"

Подобный формат работы с Китаем и Республикой Кореей доказал свою эффективность

27 Ноября 2017, 11:20 | Бизнес | Дальний Восток

На Камчатке будут работать семь новых морских судов

Новые суда призваны снять напряжение, связанное с перевозкой людей

27 Ноября 2017, 10:01 | Бизнес | Дальний Восток

В Амурской области режимный объект начнет принимать туристов

Разработан новый туристический маршрут с посещением самой "молодой" гидроэлектростанции России

27 Ноября 2017, 09:00 | Бизнес | Приморье

Рыбаки Приморья выловили 19 тысяч тонн крабов

Приморские рыбаки увеличили добычу крабов по сравнению с прошлым годом

24 Ноября 2017, 16:40 | Бизнес | Приморье

В Приморье Турция заинтересовалась не только "Хаяттами"

Инвесторам предложили массу проектов по поднятию экономики края: от авиаперевозок до "легонькой" промышленности

24 Ноября 2017, 11:55 | Бизнес | Приморье

В Приморье готовятся к запуску еще несколько угольных портов

В настоящее время на Дальнем Востоке работает более 18 угольных терминалов, но только три из них являются специализированными. На подходе, как минимум, три интересных проекта

24 Ноября 2017, 10:55 | Бизнес | Хабаровск

Расширение границ ТОСЭР в Хабаровском крае позволит привлечь более 11 млрд рублей

В Хабаровском крае за период действия режима ТОСЭР в Корпорацию развития Дальнего Востока подано 90 заявок на осуществление деятельности.

24 Ноября 2017, 09:55 | Бизнес | Хабаровск

В Хабаровском крае 150-й юбилейный лайнер "Сухой Суперджет 100" совершил первый полёт

23 ноября с аэродрома КнААЗ им. Гагарина совершил первый полёт очередной лайнер "Сухой Суперджет 100" с бортовым номером "95150".

24 Ноября 2017, 09:00 | Бизнес | Приморье

В Приморье обнаружен вирус чумы свиней

Управление Россельхознадзора по Приморскому краю обращается к жителям

23 Ноября 2017, 17:40 | Бизнес | Дальний Восток

Инвесторы на Дальнем Востоке должны доводить свои проекты до конца

Система сопровождения инвестпроектов будет модифицирована к ВЭФ-2018

23 Ноября 2017, 17:10 | Бизнес | В России

"ЭРА-ГЛОНАСС" переоснастят

Система экстренного реагирования на аварии "ЭРА-ГЛОНАСС" в следующем году будет оснащена новыми терминалами

23 Ноября 2017, 16:12 | Бизнес | Приморье

Железная дорога начала отправлять свежемороженую рыбу ускоренными поездами во Владивостоке

Ранее такая отправка осуществлялась только со станций Мыс Чуркин и Угольная.

23 Ноября 2017, 15:15 | Бизнес | Приморье

На Дальний Восток туристов КНР пригласит специальный китайский сайт

В китайском сегменте интернета появится сайт на китайском языке, на котором можно узнать о туристических возможностях Дальнего Востока, получить электронную визу и оформить туристический маршрут по дальневосточным регионам

23 Ноября 2017, 14:25 | Бизнес | Приморье

Владивосток в ожидании "Калина Молл"

Даже предстоящий ввод одного из самых крупных торговых центров во Владивостоке оставит место на рынке для его конкурентов

23 Ноября 2017, 13:49 | Бизнес | Дальний Восток

На Дальнем Востоке до 2019 года будет запущено 280 новых производств

Впервые в этом году в России для Дальнего Востока запущена информационная система для индивидуальной работы по сопровождению каждого инвестиционного проекта

23 Ноября 2017, 13:48 | Бизнес | Хабаровск

В Хабаровске планируют построить распределительный хаб спутниковой связи

"Газпром космические системы" займется развитием спутниковой связи в отдаленных районах Хабаровского края

23 Ноября 2017, 13:33 | Бизнес | Приморье

Энергетики избавились от свинокомплекса

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" в рамках программы по оптимизации активов продало дочернее АО "Сельскохозяйственный комплекс "Агроэнерго"

23 Ноября 2017, 12:40 | Бизнес | Приморье

Госдума приняла закон о налоговых льготах резидентам ОЭЗ

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о снижении ставки налога на прибыль организаций, зачисляемой в федеральный бюджет, с 3% до 2% для резидентов особых экономических зон (ОЭЗ)

23 Ноября 2017, 12:12 | Бизнес | Дальний Восток

РЖД планирует потратить на проект железнодорожного моста на Сахалин 1 млрд рублей

Проектирование транспортного перехода на Сахалин начнется в 2018 году

23 Ноября 2017, 10:40 | Бизнес | Дальний Восток

Завершилась реконструкция четвертого причала Магаданского морского торгового порта

Один из двух реконструируемых причалов морского торгового порта полностью готов к вводу в эксплуатацию

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
[ Первая ] [ < ] Стр. 1 из 396 [ > ] [ Последняя ]

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru