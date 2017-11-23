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Бизнес
Торговый оборот с РФ равен 1/17 от объема торговли Японии и КНР
Уровень экономических отношений Японии и России пока не соответствует уровню двух партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе
В Приморье японцам показали столько всего вкусного...
В рамках Первого продовольственного форума японские бизнесмены познакомились с потенциалом Приморского края
"Балкон в подарок!"
В жилом комплексе "Фрегат-2" стартовала уникальная акция – застройщик дарит квадратные метры покупателям!
В ДВФУ будут учить алмазному ремеслу
Учебный центр по подготовке кадров для алмазогранильной отрасли Дальнего Востока откроют на базе ДВФУ.
Передовая технология не спасла от банкротства
Приморские домостроители не проявили интереса к считающейся перспективной "непрерывной бетонной ленте".
Со своим юанем
Китайские туристы, заполонившие Приморье, приносят сверхприбыль только соотечественникам
Очередной передел химкомбината "Бор" только начинается
В судьбе многострадального дальнегорского химкомбината "Бор" наметился новый поворот
Три дня на уплату налогов
Владельцам вертолетов и "Феррари" следует поторопиться
Крипто-остров, жить на нем легко и просто!
Майнинг-ферма и лаборатория искусственного интеллекта могут появиться на острове Русском во Владивостоке
Во Владивостоке над новостроем нависла гиря разрушения
Дольщики недоумевают: как можно снести почти готовое здание, в которое они с большим риском вложили огромные деньги
Проверки на порогах
Бизнес получил возможность задать самые актуальные вопросы лично прокурору Приморского края
#Щедрый вторник во Владивостоке прошел под знаком Октябрьской революции
Во Владивостоке в Приморской краевой библиотеке для слепых состоялся благотворительный показ фильма-альманаха "20:17"
Абоненты СТ "Алмазавтоматика" переводятся на обслуживание в ПАО "Ростелеком"
ПАО "Ростелеком" и Акционерная компания "АЛРОСА" заключили соглашение о передаче прав и обязанностей по договорам об оказании услуг связи в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия)
Приморcкий край удвоил производство свинины, и это только начало
Новая власть призывает поднимать сельское хозяйство
Дом имени Лазарева
Многие участники жилищно-строительного кооператива "Голубиная падь" входили в проект под имя бывшего ректора ВГУЭСа
В Приморье крабу зажимают клешни
Инициатива распределения крабовых квот исключительно через аукционы рассматривается приморскими компаниями как антигосударственная
Финансовая империя бывшего мэра Владивостока заработала почти миллиард прибыли
Несмотря на рост финансовых показателей, "Спасскцемент" поднимает цены на свою продукцию
В Приморье откроют фабрику для благоустройства
Объем частных капиталовложений в реализацию проекта составит 42 млн рублей.
Бывший строитель "Хаяттов" призвал не строить без проекта
Нынешний глава Контрольно-счетной палаты Приморья (КСП) и соратник экс-главы края Игорь ВАТУЛИН высказал замечания к первому бюджету, подготовленному администрацией Андрея ТАРАСЕНКО
В Приморье за год побывали более 13 тысяч круизных туристов
Основная часть побывавших в Приморье круизных путешественников – туристы из Республики Корея
"Неужели тут все так строят..."
Власть и строители региона Приморья поговорили начистоту на заседании Общественного экспертного совета по экономической политике
Официальный ввод в эксплуатацию Якутской ГРЭС-2 состоится по нажатию кнопки из столицы
Запуск Якутской ГРЭС-2 является важнейшим событием для республики
В Приморье преимущественно будут строить из местных стройматериалов
Каковы последствия этого решения для 63 приморских производителей и 491 импортёра стройматериалов?
Оценке нужна независимость
Руководитель Приморского регионального отделения РОО Елена Оленникова считает, что рынку оценочных услуг грозит "поглощение государством"
"Цифровые" радости для мобильных абонентов
Сервисы компании "МегаФон" доступны как для владивостокцев, так и для жителей практически любого уголка Приморья
В Год экологии одному из районов Приморья угрожает нашествие санитарных рубок
В Приморье без согласования с жителями и властями района на аукцион выставлено 400 тысяч га леса
С 1 декабря между Благовещенском и Хэйхэ по Амуру поедут автобусы
Билет в обе стороны обойдется путешественникам в 2150 рублей
От Сеула до места проведения Зимних Олимпийских игр-2018 открыта новая железнодорожная ветка
Корейская национальная железнодорожная корпорация (KORAIL) объявила об открытии новой ветки КТХ Кёнган-сон, количестве рейсов и остановках.
В Приамурья создадут рабочую группу по реализации проекта канатной дороги
Александр Козлов: Проект канатной дороги должен быть реализован
Новую модель взаимодействия власти и малого бизнеса разработал Хабаровский край
На VII Всероссийской конференции "Развитие системы инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" в Челябинске Хабаровский край представит проект по развитию сервисной модели поддержки МСП
Владивосток готовится к первому "Дню японского инвестора"
Подобный формат работы с Китаем и Республикой Кореей доказал свою эффективность
На Камчатке будут работать семь новых морских судов
Новые суда призваны снять напряжение, связанное с перевозкой людей
В Амурской области режимный объект начнет принимать туристов
Разработан новый туристический маршрут с посещением самой "молодой" гидроэлектростанции России
Рыбаки Приморья выловили 19 тысяч тонн крабов
Приморские рыбаки увеличили добычу крабов по сравнению с прошлым годом
В Приморье Турция заинтересовалась не только "Хаяттами"
Инвесторам предложили массу проектов по поднятию экономики края: от авиаперевозок до "легонькой" промышленности
В Приморье готовятся к запуску еще несколько угольных портов
В настоящее время на Дальнем Востоке работает более 18 угольных терминалов, но только три из них являются специализированными. На подходе, как минимум, три интересных проекта
Расширение границ ТОСЭР в Хабаровском крае позволит привлечь более 11 млрд рублей
В Хабаровском крае за период действия режима ТОСЭР в Корпорацию развития Дальнего Востока подано 90 заявок на осуществление деятельности.
В Хабаровском крае 150-й юбилейный лайнер "Сухой Суперджет 100" совершил первый полёт
23 ноября с аэродрома КнААЗ им. Гагарина совершил первый полёт очередной лайнер "Сухой Суперджет 100" с бортовым номером "95150".
В Приморье обнаружен вирус чумы свиней
Управление Россельхознадзора по Приморскому краю обращается к жителям
Инвесторы на Дальнем Востоке должны доводить свои проекты до конца
Система сопровождения инвестпроектов будет модифицирована к ВЭФ-2018
"ЭРА-ГЛОНАСС" переоснастят
Система экстренного реагирования на аварии "ЭРА-ГЛОНАСС" в следующем году будет оснащена новыми терминалами
Железная дорога начала отправлять свежемороженую рыбу ускоренными поездами во Владивостоке
Ранее такая отправка осуществлялась только со станций Мыс Чуркин и Угольная.
На Дальний Восток туристов КНР пригласит специальный китайский сайт
В китайском сегменте интернета появится сайт на китайском языке, на котором можно узнать о туристических возможностях Дальнего Востока, получить электронную визу и оформить туристический маршрут по дальневосточным регионам
Владивосток в ожидании "Калина Молл"
Даже предстоящий ввод одного из самых крупных торговых центров во Владивостоке оставит место на рынке для его конкурентов
На Дальнем Востоке до 2019 года будет запущено 280 новых производств
Впервые в этом году в России для Дальнего Востока запущена информационная система для индивидуальной работы по сопровождению каждого инвестиционного проекта
В Хабаровске планируют построить распределительный хаб спутниковой связи
"Газпром космические системы" займется развитием спутниковой связи в отдаленных районах Хабаровского края
Энергетики избавились от свинокомплекса
ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" в рамках программы по оптимизации активов продало дочернее АО "Сельскохозяйственный комплекс "Агроэнерго"
Госдума приняла закон о налоговых льготах резидентам ОЭЗ
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о снижении ставки налога на прибыль организаций, зачисляемой в федеральный бюджет, с 3% до 2% для резидентов особых экономических зон (ОЭЗ)
РЖД планирует потратить на проект железнодорожного моста на Сахалин 1 млрд рублей
Проектирование транспортного перехода на Сахалин начнется в 2018 году
Завершилась реконструкция четвертого причала Магаданского морского торгового порта
Один из двух реконструируемых причалов морского торгового порта полностью готов к вводу в эксплуатацию
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