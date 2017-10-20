www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.59 р. 100 JPY: 50.67 р.
EUR: 67.69 р. 10 CNY: 86.81 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес

25 Октября 2017, 16:12 | Бизнес | Дальний Восток

По пути с "Евро-5"

Дальневосточный рынок нефтепродуктов подтянулся под требования евростандарта

25 Октября 2017, 15:46 | Бизнес | Приморье

В Приморье начали строительство завода по утилизации автомобилей

Планируется привлекать автовладельцев сдавать на утилизацию отслужившие срок автомашины в обмен на господдержку на приобретение нового авто

25 Октября 2017, 15:15 | Бизнес | Приморье

Экспортеры устали работать врозь

Намерение стать участником ассоциации высказали уже восемь приморских компаний

25 Октября 2017, 14:43 | Бизнес | Дальний Восток

Дальневосточный фокус. Как делать бизнес на Дальнем Востоке?

В рейтинге эффективности журнала "Дальневосточного капитала" - 150 крупнейших компаний Дальнего Востока. Только у кого будет больше чистая прибыль при наличии налоговых преференций завтра?

25 Октября 2017, 14:34 | Бизнес | Дальний Восток

На Чукотке запасов золота на "Майском" предварительно хватит на срок от пяти до семи лет

Геологи Майского формируют план разработки месторождения по результатам геологоразведки за девять месяцев.

25 Октября 2017, 14:30 | Бизнес | Дальний Восток

На Чукотке начинает работу обновленный оленеубойный пункт в Амгуэме

Завершены работы по монтажу производственного оборудования убойного пункта на 94-м километре трассы "Эгвекинот – Мыс Шмидта".

25 Октября 2017, 13:21 | Бизнес | Хабаровск

Ломать и строить: в Комсомольске-на-Амуре взялись за набережную

Началась капитальная реконструкция одного из главных объектов "города президентского внимания" - набережной

25 Октября 2017, 13:19 | Бизнес | Дальний Восток

В Якутии заложили фундамент под золотоизвлекательную фабрику заложили на руднике "Гросс"

Золотодобывающее предприятие "Нерюнгри-Металлик", входящее в состав международной компании Nordgold, продолжает строительство стратегических промышленных объектов нового рудника "Гросс"

25 Октября 2017, 13:17 | Бизнес | Хабаровск

Инвестиционный потенциал Хабаровского края представят корейским инвесторам

25 октября в Сеуле АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и Фонд "Росконгресс" представят корейским инвесторам экономический потенциал восьми субъектов РФ

25 Октября 2017, 12:44 | Бизнес | Приморье

ПАРИм 20 лет: полёт отличный!

Один из крупнейших медиахолдингов Приморья отмечает юбилей

25 Октября 2017, 11:32 | Бизнес | Приморье

"Фрегат-2": возможность для маневра

Компания "Жилкапинвест", возводящая жилой комплекс в районе улиц Ватутина и Нейбута во Владивостоке, предлагает планировки квартир с учетом реальных потребностей семей разного возраста и достатка

25 Октября 2017, 10:45 | Бизнес | Приморье

"Сумма" не хочет уходить из FESCO

Арабским инвесторам предложены прежде всего акции других акционеров пароходства

25 Октября 2017, 09:00 | Бизнес | Приморье

Генплан Владивостока от горожан не зависит

Проект не лучшего будущего столицы Приморья

24 Октября 2017, 18:00 | Бизнес | Приморье

Приморье становится ближе

С развитием малой авиации регион получил новые стимулы роста внутреннего туризма

24 Октября 2017, 17:50 | Бизнес | Приморье

Жилье нового стандарта

Программа расселения аварийного жилья позволила улучшить качество жизни тысяч приморцев

24 Октября 2017, 17:40 | Бизнес | Приморье

100 добрых дел Года экологии в Приморском крае

Продолжает успешно осуществляться государственная программа "Охрана окружающей среды Приморского края на 2013-2020 годы"

24 Октября 2017, 17:39 | Бизнес | Приморье

Герман Греф назвал передовые технологии будущего на ближайшие 5–10 лет

По его мнению, это искусственный интеллект, блокчейн, робототехника и квантовые компьютерные технологии.

24 Октября 2017, 17:35 | Бизнес | Приморье

Дикоросы просятся в переработку

Бизнес-проекты "зеленой экономики" могут рассчитывать на моральную поддержку

24 Октября 2017, 17:20 | Бизнес | Приморье

Громадный потенциал "зеленой экономики"

Биологически активное сырье из научных лабораторий продвигается в производство

24 Октября 2017, 17:10 | Бизнес | Приморье

Подспорье для своевременной оплаты

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получают более 53 тысяч приморских семей

24 Октября 2017, 16:30 | Бизнес | Приморье

Владивосток получит собственную туристическо-спортивную базу

ООО "Форвард" (г.Артем) планирует инвестировать более 60 млн рублей в создание туристическо-спортивной базы во Владивостоке

24 Октября 2017, 15:40 | Бизнес | Приморье

В Приморье на угольных терминалах берут на контроль чистоту сточных вод

Ряд стивидорных компаний предусмотрели реконструкцию и модернизацию очистных сооружений и ливневой канализации.

24 Октября 2017, 15:37 | Бизнес | Приморье

Более 500 тысяч тонн рыбы, пойманной рыбаками Приморья, ушло на экспорт

Серьезный рост произошел в основном за счет увеличения поставок на экспорт мороженой рыбы

24 Октября 2017, 15:06 | Бизнес | Дальний Восток

В Тигильском районе Камчатки появится новый рыбный завод

Объем инвестиций составит почти 2 млрд рублей. Новое предприятие выйдет на проектную мощность в 2020 году

24 Октября 2017, 14:55 | Бизнес | Дальний Восток

В Еврейской автономной области в ТОР "Амуро-Хинганская" запустили первое предприятие

Первым предприятием стало ООО "БирЗМ", которое займется производством сэндвич-панелей по "бесшовной" технологии объемом 22,5 тысячи кв. метров в год.

24 Октября 2017, 14:15 | Бизнес | Приморье

Приморские здравницы сохраняют советскую базу

Вступать на путь модернизации санатории пока не спешат

24 Октября 2017, 13:20 | Бизнес | Приморье

Константин Шестаков: Событийный туризм способствует росту турпотока в Приморье

На будущий год в регионе запланировано более 300 событий, так или иначе связанных с туризмом

24 Октября 2017, 11:39 | Бизнес | Приморье

Юрий Корсаков: Поднимать экономику Приморья надо всеми доступными средствами

Депутат Законодательного Собрания проанализировал нынешнее состояние экономики региона

24 Октября 2017, 11:17 | Бизнес | Приморье

Форекс – работа, которая всегда с тобой

Все больше людей выбирают интеллектуальную интересную работу на внебиржевом рынке Форекс

24 Октября 2017, 09:20 | Бизнес | Приморье

Цифровой бросок на Восток

Благодаря началу вещания на территории ДФО компания НТВ-ПЛЮС стала крупнейшим оператором в мире по территории покрытия

24 Октября 2017, 08:00 | Бизнес | Приморье

Китайцы съели красную икру

Для приморцев икра становится все более недоступной: динамика цен на и без того дорогой деликатес обгоняет инфляцию втрое

23 Октября 2017, 18:10 | Бизнес | Приморье

Во Владивостоке начался отопительный сезон

Тепло приходит в жилые дома и социальные учреждения не сразу

23 Октября 2017, 17:14 | Бизнес | Приморье

Туалетная бумага, сделанная в Приморье, поборется за рынок

Резидент Свободного порта Владивосток запускает производство гигиенической продукции

23 Октября 2017, 15:59 | Бизнес | Приморье

В Приморье представили проект гелиевого хаба для крупнейших мировых покупателей

Общий объём инвестиций в проект составит 5 млрд 153 млн рублей

23 Октября 2017, 15:34 | Бизнес | Дальний Восток

В Амурской области будут открыты смотровые площадки для желающих увидеть пуски с космодрома "Восточный"

Схема расположения смотровых площадок уточняется

23 Октября 2017, 15:29 | Бизнес | Приморье

Регион с компетенциями и руками

Строить новую экономику Приморья помогает сотрудничество предприятий и учреждений образования в сфере подготовки кадров

23 Октября 2017, 15:01 | Бизнес | Приморье

Во Владивостоке началась масштабная установка более 1400 новых дорожных знаков

Новые знаки и схема движения в столице Приморья позволят наиболее безопасно передвигаться как пешеходам, так и автомобилистам

23 Октября 2017, 14:48 | Бизнес | Приморье

Во Владивостоке с подрядчиком проекта "Эрмитажа" будет расторгнут договор

Андрей Тарасенко: Нужно срочно контракт разрывать и выставить им претензию, пусть платят неустойку

23 Октября 2017, 14:46 | Бизнес | Хабаровск

В Хабаровском крае получатель дальневосточного гектара построит ферму племенных лошадей

Жительница Хабаровского края Руслана Фаер на своем "дальневосточном гектаре" решила обустроить конную ферму.

23 Октября 2017, 14:06 | Бизнес | Приморье

"Ростелеком" расскажет о реализации программы "Цифровая экономика" на Русском MeetUp во Владивостоке

23-25 октября во Владивостоке впервые пройдет слет ИТ-сообщества Приморского края и других регионов России – Русский MeetUp

23 Октября 2017, 11:30 | Бизнес | Приморье

Успешные бизнесмены и стартаперы со всей страны поделятся своим опытом с приморскими коллегами

Гипрогор, Skyeng и Tickets Cloud прилетят во Владивосток в начале ноября на Форум молодых предпринимателей "РОСТ" 2017

22 Октября 2017, 16:41 | Бизнес | Приморье

"Passport Приморья" победил в международном конкурсе

Туристско-информационный центр Приморского края взял призы в двух номинациях

22 Октября 2017, 16:16 | Бизнес | Приморье

Жители Приморья могут продвинуть свой бизнес на всю Россию, не выходя из дома

Специализированный экономический сервис начал свою работу

22 Октября 2017, 15:12 | Бизнес | Приморье

В рамках режима Свободного порта Владивосток в Приморье откроют яхто-моторный клуб

Еще 13 компаний стали резидентами ТОР и СПВ в Приморье

20 Октября 2017, 20:43 | Бизнес | Приморье

У крупнейшего предприятия Приморья - новый руководитель

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко назначил нового генерального директора краевого предприятия

20 Октября 2017, 20:36 | Бизнес | Владивосток

Стало известно, кто будет строить ВКАД и новые мосты во Владивостоке

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко: "Такого строителя еще поискать надо"

20 Октября 2017, 18:35 | Бизнес | Хабаровск

Развитие транспортного потенциала острова Большой Уссурийский поможет региону

Остров Большой Уссурийский имеет большой транспортный потенциал и может стать важным грузопассажирским узлом Дальнего Востока

20 Октября 2017, 18:10 | Бизнес | Дальний Восток

Малый бизнес на Дальнем Востоке открывается "часто и живет недолго"

К 2030 году доля малого бизнеса в российском ВВП должна увеличиться в два раза

20 Октября 2017, 17:20 | Бизнес | Дальний Восток

Дрейф в штиль. Куда идет дальневосточный бизнес

Журнал "Дальневосточный капитал" публикует ежегодный рейтинг "150 крупнейших компаний Дальнего Востока"

20 Октября 2017, 16:20 | Бизнес | Приморье

В Приморье к марикультуре подошли вплотную

Справедливый акцент решили поставить на развитии марикультуры в Приморском крае

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
[ Первая ] [ < ] Стр. 1 из 392 [ > ] [ Последняя ]

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru