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Бизнес
По пути с "Евро-5"
Дальневосточный рынок нефтепродуктов подтянулся под требования евростандарта
В Приморье начали строительство завода по утилизации автомобилей
Планируется привлекать автовладельцев сдавать на утилизацию отслужившие срок автомашины в обмен на господдержку на приобретение нового авто
Экспортеры устали работать врозь
Намерение стать участником ассоциации высказали уже восемь приморских компаний
Дальневосточный фокус. Как делать бизнес на Дальнем Востоке?
В рейтинге эффективности журнала "Дальневосточного капитала" - 150 крупнейших компаний Дальнего Востока. Только у кого будет больше чистая прибыль при наличии налоговых преференций завтра?
На Чукотке запасов золота на "Майском" предварительно хватит на срок от пяти до семи лет
Геологи Майского формируют план разработки месторождения по результатам геологоразведки за девять месяцев.
На Чукотке начинает работу обновленный оленеубойный пункт в Амгуэме
Завершены работы по монтажу производственного оборудования убойного пункта на 94-м километре трассы "Эгвекинот – Мыс Шмидта".
Ломать и строить: в Комсомольске-на-Амуре взялись за набережную
Началась капитальная реконструкция одного из главных объектов "города президентского внимания" - набережной
В Якутии заложили фундамент под золотоизвлекательную фабрику заложили на руднике "Гросс"
Золотодобывающее предприятие "Нерюнгри-Металлик", входящее в состав международной компании Nordgold, продолжает строительство стратегических промышленных объектов нового рудника "Гросс"
Инвестиционный потенциал Хабаровского края представят корейским инвесторам
25 октября в Сеуле АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и Фонд "Росконгресс" представят корейским инвесторам экономический потенциал восьми субъектов РФ
ПАРИм 20 лет: полёт отличный!
Один из крупнейших медиахолдингов Приморья отмечает юбилей
"Фрегат-2": возможность для маневра
Компания "Жилкапинвест", возводящая жилой комплекс в районе улиц Ватутина и Нейбута во Владивостоке, предлагает планировки квартир с учетом реальных потребностей семей разного возраста и достатка
"Сумма" не хочет уходить из FESCO
Арабским инвесторам предложены прежде всего акции других акционеров пароходства
Генплан Владивостока от горожан не зависит
Проект не лучшего будущего столицы Приморья
Приморье становится ближе
С развитием малой авиации регион получил новые стимулы роста внутреннего туризма
Жилье нового стандарта
Программа расселения аварийного жилья позволила улучшить качество жизни тысяч приморцев
100 добрых дел Года экологии в Приморском крае
Продолжает успешно осуществляться государственная программа "Охрана окружающей среды Приморского края на 2013-2020 годы"
Герман Греф назвал передовые технологии будущего на ближайшие 5–10 лет
По его мнению, это искусственный интеллект, блокчейн, робототехника и квантовые компьютерные технологии.
Дикоросы просятся в переработку
Бизнес-проекты "зеленой экономики" могут рассчитывать на моральную поддержку
Громадный потенциал "зеленой экономики"
Биологически активное сырье из научных лабораторий продвигается в производство
Подспорье для своевременной оплаты
Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получают более 53 тысяч приморских семей
Владивосток получит собственную туристическо-спортивную базу
ООО "Форвард" (г.Артем) планирует инвестировать более 60 млн рублей в создание туристическо-спортивной базы во Владивостоке
В Приморье на угольных терминалах берут на контроль чистоту сточных вод
Ряд стивидорных компаний предусмотрели реконструкцию и модернизацию очистных сооружений и ливневой канализации.
Более 500 тысяч тонн рыбы, пойманной рыбаками Приморья, ушло на экспорт
Серьезный рост произошел в основном за счет увеличения поставок на экспорт мороженой рыбы
В Тигильском районе Камчатки появится новый рыбный завод
Объем инвестиций составит почти 2 млрд рублей. Новое предприятие выйдет на проектную мощность в 2020 году
В Еврейской автономной области в ТОР "Амуро-Хинганская" запустили первое предприятие
Первым предприятием стало ООО "БирЗМ", которое займется производством сэндвич-панелей по "бесшовной" технологии объемом 22,5 тысячи кв. метров в год.
Приморские здравницы сохраняют советскую базу
Вступать на путь модернизации санатории пока не спешат
Константин Шестаков: Событийный туризм способствует росту турпотока в Приморье
На будущий год в регионе запланировано более 300 событий, так или иначе связанных с туризмом
Юрий Корсаков: Поднимать экономику Приморья надо всеми доступными средствами
Депутат Законодательного Собрания проанализировал нынешнее состояние экономики региона
Форекс – работа, которая всегда с тобой
Все больше людей выбирают интеллектуальную интересную работу на внебиржевом рынке Форекс
Цифровой бросок на Восток
Благодаря началу вещания на территории ДФО компания НТВ-ПЛЮС стала крупнейшим оператором в мире по территории покрытия
Китайцы съели красную икру
Для приморцев икра становится все более недоступной: динамика цен на и без того дорогой деликатес обгоняет инфляцию втрое
Во Владивостоке начался отопительный сезон
Тепло приходит в жилые дома и социальные учреждения не сразу
Туалетная бумага, сделанная в Приморье, поборется за рынок
Резидент Свободного порта Владивосток запускает производство гигиенической продукции
В Приморье представили проект гелиевого хаба для крупнейших мировых покупателей
Общий объём инвестиций в проект составит 5 млрд 153 млн рублей
В Амурской области будут открыты смотровые площадки для желающих увидеть пуски с космодрома "Восточный"
Схема расположения смотровых площадок уточняется
Регион с компетенциями и руками
Строить новую экономику Приморья помогает сотрудничество предприятий и учреждений образования в сфере подготовки кадров
Во Владивостоке началась масштабная установка более 1400 новых дорожных знаков
Новые знаки и схема движения в столице Приморья позволят наиболее безопасно передвигаться как пешеходам, так и автомобилистам
Во Владивостоке с подрядчиком проекта "Эрмитажа" будет расторгнут договор
Андрей Тарасенко: Нужно срочно контракт разрывать и выставить им претензию, пусть платят неустойку
В Хабаровском крае получатель дальневосточного гектара построит ферму племенных лошадей
Жительница Хабаровского края Руслана Фаер на своем "дальневосточном гектаре" решила обустроить конную ферму.
"Ростелеком" расскажет о реализации программы "Цифровая экономика" на Русском MeetUp во Владивостоке
23-25 октября во Владивостоке впервые пройдет слет ИТ-сообщества Приморского края и других регионов России – Русский MeetUp
Успешные бизнесмены и стартаперы со всей страны поделятся своим опытом с приморскими коллегами
Гипрогор, Skyeng и Tickets Cloud прилетят во Владивосток в начале ноября на Форум молодых предпринимателей "РОСТ" 2017
"Passport Приморья" победил в международном конкурсе
Туристско-информационный центр Приморского края взял призы в двух номинациях
Жители Приморья могут продвинуть свой бизнес на всю Россию, не выходя из дома
Специализированный экономический сервис начал свою работу
В рамках режима Свободного порта Владивосток в Приморье откроют яхто-моторный клуб
Еще 13 компаний стали резидентами ТОР и СПВ в Приморье
У крупнейшего предприятия Приморья - новый руководитель
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко назначил нового генерального директора краевого предприятия
Стало известно, кто будет строить ВКАД и новые мосты во Владивостоке
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко: "Такого строителя еще поискать надо"
Развитие транспортного потенциала острова Большой Уссурийский поможет региону
Остров Большой Уссурийский имеет большой транспортный потенциал и может стать важным грузопассажирским узлом Дальнего Востока
Малый бизнес на Дальнем Востоке открывается "часто и живет недолго"
К 2030 году доля малого бизнеса в российском ВВП должна увеличиться в два раза
Дрейф в штиль. Куда идет дальневосточный бизнес
Журнал "Дальневосточный капитал" публикует ежегодный рейтинг "150 крупнейших компаний Дальнего Востока"
В Приморье к марикультуре подошли вплотную
Справедливый акцент решили поставить на развитии марикультуры в Приморском крае
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