На "АмурЭкспоФоруме" планируется определить пять основных разделов выставки – ТехЭкспо, СтройЭкспо, БизнесЭкспо, ПродЭкспо и ТурЭкспо. Ежегодно свою продукцию представляют более 130 компаний из разных регионов страны, а также из провинции Хэйлунцзян (КНР).