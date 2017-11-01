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Бизнес
Колыма заняла шестую строчку рейтинга регионов
Магаданская область сохранила ведущие позиции в рейтинге регионов с максимальной устойчивостью социально-экономического развития
Прометей на электротяге
Серийное производство электромобилей планирует наладить в Приморье резидент ТОР
"Все началось, когда я расплатилась за чашку кофе биткоинами..."
Бывшая жительница Приморья и экс-журналист газеты "Золотой Рог" основала с партнерами компанию, чей бизнес полностью построен на криптовалютах и блокчейне. И попала на страницы ведущих российских СМИ
Дрейф в штиль
Издательской компанией "Золотой Рог" подготовлено очередное аналитическое исследования ситуации в экономике региона
Выход с видом на солнце
Квартиры в новостройках удивляют своими предложениями
Приморская компания помогла России обогнать США
Американские эксперты бьют тревогу - у них нет таких компетенций - и призывают власти следовать примеру России
Проморолики о Камчатке победили на международном туристическом конкурсе "Диво Евразии"
Победителями первого международного туристического фестиваля-конкурса видео, фото и анимации "Диво Евразии" стали проморолики о Камчатском крае.
На Камчатке проекту по реконструкции санатория "Начикинский" присвоен статус особо значимого
Присвоение проекту "Реконструкция и модернизация санаторно-курортного комплекса "Начикинский" статуса особо значимого позволит предприятию в ближайшее время получить меры господдержки
В Амурской области начали подготовку к международной выставке-форуме "АмурЭкспоФорум-2018"
На "АмурЭкспоФоруме" планируется определить пять основных разделов выставки – ТехЭкспо, СтройЭкспо, БизнесЭкспо, ПродЭкспо и ТурЭкспо. Ежегодно свою продукцию представляют более 130 компаний из разных регионов страны, а также из провинции Хэйлунцзян (КНР).
В Приморье будут развивать судостроительный кластер
На особом контроле властей – вопрос развития судостроения и поддержки судоремонта
Кавалерово поработает на российскую оборонку
Врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО встретился с первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Иваном ХАРЧЕНКО
В ДФО может появиться лесная биржа
На Дальнем Востоке собираются открыть российско-китайскую биржу по продаже и покупке древесины
Подложили живую свинью
Какие последствия ожидают приморский рынок мяса от расширения продовольственного эмбарго
Бизнес пойдет на три буквы
Бизнесмены Приморья весьма скептически отзываются о решении президента предоставить отсрочку повсеместному введению новой контрольно-кассовой техники (ККТ)
Квадратная катастрофа
Заметное обнищание населения края и общая экономическая нестабильность тянут строительную отрасль Приморья в пропасть
Ювелирные мошенники атакуют владивостокцев
Случаи обмана покупателей продавцами ювелирных сетей во Владивостоке из разряда исключений, похоже, переходят в малоприятное правило.
Потенциальные резиденты ТОР нацелены на добычу минерального сырья
Две компании, подавшие на минувшей неделе в АО "Корпорация развития Дальнего Востока" заявки об инвестиционной деятельности, заинтересованы в производстве химических соединений бора и горно-обогатительного оборудования для золотодобывающей промышленности
В Хабаровском крае просчитали развитие экономики до 2025 года
Комплексный план развития региона до 2025 года разработали в министерстве экономического развития Хабаровского края.
Новый глава Приморья прошелся по тайге
Врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО и заместитель министра природных ресурсов России Мурат КЕРИМОВ в ходе рабочей встречи в Москве обсудили сложившуюся ситуацию с заготовкой кедровых шишек в регионе
Приморью обещают небо в алмазах
Еще один инвестор из Индии намерен открыть алмазообрабатывающее предприятие в крае
Коррупцию можно остановить
Если не давать взятки
Год экологии, прожитый не зря
Находкинский нефтетерминал работает в гармонии с природой
От поля до прилавка: как "Ратимир" превратился в агропромышленный холдинг
Свинокомплексы и комбикормовый завод как новый этап развития лидера мясной отрасли на ДВ
Создавая оптимальные условия для бизнеса
Приморское деловое сообщество получает финансовую, организационную и информационную помощь от государства
"Аэропорты регионов" представили проект терминала главных воздушных ворот Камчатки
Новый архитектурный концепт, площадью порядка 30 тыс. кв. метров, предусматривает пропускную способность до 1 млн пассажиров в год
На Камчатке откроют еще две новых ярмарки местных товаропроизводителей
В настоящий момент в регионе активно функционируют восемь всесезонных ярмарок местных товаропроизводителей, семь из которых расположены в краевом центре и одна - в Елизове.
В Амурской области Современный резидент ТОР "Приамурская" откроет логистический комплекс
До конца года в Амурской области ООО "Агрохим ДВ", резидент ТОР "Приамурская", введет в эксплуатацию уникальный логистический комплекс.
В 2018 году вместо 7 млрд рублей Амурской областью будет возвращено 700 млн рублей
Для Амурской области правительством пересмотрена реструктуризация госдолга
В метро Москвы откроется выставка о Якутии
3 ноября на станции метро "Воробьевы горы" открылась выставка о Якутии
Приморье делает ставку на новые месторождения полезных ископаемых
У Приморье есть хороший потенциал по углеводородам
Новый вид поддержки бизнеса предусмотрел Гарантийный фонд Приморья
Гарантийный фонд Приморского края продолжает совершенствовать свою продуктовую линейку
Владивостокский морской торговый порт сможет увеличить экспорт дальневосточного зерна
Владивостокский морской торговый порт (входит в транспортную группу FESCO) запустил программу "Зерновые грузы", направленную на повышение эффективности и увеличение объемов перевалки зерновых.
Более 900 млн рублей готов вложить бизнес в развитие Хабаровского района
Совокупные же вложения по существующим и заявленным проектам запланированы в объеме 4,5 млрд рублей
В Амурской области два микрорайона города Циолковский соединили новой автомобильной дорогой
Жители Циолковского смогут намного быстрее добираться до детских садов, школы, больницы и других социальных объектов
Курилы могут остаться без морского пассажирского сообщения с Сахалином
Областные власти принимают меры, чтобы решить проблему сообщения между Сахалином и Курильскими островами
Безопасная бытовая химия из Приморья пошла по всей России
Резидент СПВ обеспечил производство продукции из южнокорейского сырья по более низкой стоимости
Форум молодых предпринимателей "РОСТ" стартует завтра на кампусе ДВФУ
3-4 ноября молодые предприниматели со всего Дальнего Востока соберутся вместе, чтобы обсудить пути развития бизнеса в ближайшие пять лет, найти новых партнеров и клиентов, узнать секреты успеха популярных в России брендов
Количество банкротов в Приморье утроилось
Количество приморских граждан и индивидуальных предпринимателей, признанных банкротами, по итогам первого полугодия 2017 года утроилось в сравнении с аналогичным периодом 2016 года
Достраивать "Хаятты" вызвались Арабские Эмираты и сербы
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО провел встречу с делегацией Сбербанка
Arirang TV появился в "Интерактивном ТВ" от "Ростелекома" на Дальнем Востоке
"Ростелеком" на Дальнем Востоке начал транслировать корейский телеканал Arirang TV – на кнопке 708 в "Интерактивном ТВ".
Из "дальневосточного гектара" сделают бренд
Кооперация участников программы "дальневосточный гектар" и создание единого бренда для производимых ими товаров позволит по достоинству оценить региональные продукты
Свободный порт привлекает туристов
Распространение режима Свободного порта Владивосток увеличит поток туристов из стран АТР, считает руководитель Федерального агентства по туризму Олег САФОНОВ.
Москва выбрала Кавалерово для помощи с Гособоронзаказом
В ближайшем будущем в приморском поселке могут построить новый завод
Из Приморья в Нячанг откроют прямой авиарейс
Вьетнамская компания VietJet Air намерена запустить прямое регулярное авиасообщение между Владивостоком и самым популярным у российских туристов вьетнамским курортом Нячанг
Представители турбизнеса поделились опытом, планами и контактами
В Приморье состоялась ежегодная встреча представителей туристского сообщества Workshop STI
Резидент ТОР "Надеждинская" будет "метать" на рынок икру
Завод по переработке икры минтая планирует построить компания "ОЯНГ СИФУД" в ТОР "Надеждинская".
"Проблемы высшего образования необходимо решать системно"
Депутат Сергей Ищенко призвал заняться решением вопросов подготовки кадров приморские вузы
Инвесторы реализуют логистические проекты в Свободном порту Владивосток
"Дальневосточная Транспортная Компания" в статусе резидента Свободного порта Владивосток запустила в работу инвестиционный проект в городе Артеме Приморского края.
В Приморье коридоры выложат юанями
Китайские инвесторы предложили варианты финансирования МТК "Приморье-1, 2"
Ипотека в Приморье стала доступнее
Тренды на рынке ипотечного кредитования в Приморском крае в 2017 году изменились в позитивную сторону: так, если в кризисные 2014-2016 годы ставки по ипотеке нельзя было назвать демократичными, то сегодня ипотеку в Приморье можно оформить под 8.75%
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