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Бизнес

09 Ноября 2017, 18:30 | Бизнес | Дальний Восток

Колыма заняла шестую строчку рейтинга регионов

Магаданская область сохранила ведущие позиции в рейтинге регионов с максимальной устойчивостью социально-экономического развития

09 Ноября 2017, 17:58 | Бизнес | Приморье

Прометей на электротяге

Серийное производство электромобилей планирует наладить в Приморье резидент ТОР

09 Ноября 2017, 16:00 | Бизнес | В России

"Все началось, когда я расплатилась за чашку кофе биткоинами..."

Бывшая жительница Приморья и экс-журналист газеты "Золотой Рог" основала с партнерами компанию, чей бизнес полностью построен на криптовалютах и блокчейне. И попала на страницы ведущих российских СМИ

09 Ноября 2017, 15:08 | Бизнес | Приморье

Дрейф в штиль

Издательской компанией "Золотой Рог" подготовлено очередное аналитическое исследования ситуации в экономике региона

09 Ноября 2017, 13:15 | Бизнес | Приморье

Выход с видом на солнце

Квартиры в новостройках удивляют своими предложениями

08 Ноября 2017, 23:39 | Бизнес | Приморье

Приморская компания помогла России обогнать США

Американские эксперты бьют тревогу - у них нет таких компетенций - и призывают власти следовать примеру России

08 Ноября 2017, 19:51 | Бизнес | Дальний Восток

Проморолики о Камчатке победили на международном туристическом конкурсе "Диво Евразии"

Победителями первого международного туристического фестиваля-конкурса видео, фото и анимации "Диво Евразии" стали проморолики о Камчатском крае.

08 Ноября 2017, 19:47 | Бизнес | Дальний Восток

На Камчатке проекту по реконструкции санатория "Начикинский" присвоен статус особо значимого

Присвоение проекту "Реконструкция и модернизация санаторно-курортного комплекса "Начикинский" статуса особо значимого позволит предприятию в ближайшее время получить меры господдержки

08 Ноября 2017, 19:40 | Бизнес | Дальний Восток

В Амурской области начали подготовку к международной выставке-форуме "АмурЭкспоФорум-2018"

На "АмурЭкспоФоруме" планируется определить пять основных разделов выставки – ТехЭкспо, СтройЭкспо, БизнесЭкспо, ПродЭкспо и ТурЭкспо. Ежегодно свою продукцию представляют более 130 компаний из разных регионов страны, а также из провинции Хэйлунцзян (КНР).

08 Ноября 2017, 19:00 | Бизнес | Приморье

В Приморье будут развивать судостроительный кластер

На особом контроле властей – вопрос развития судостроения и поддержки судоремонта

08 Ноября 2017, 18:00 | Бизнес | Приморье

Кавалерово поработает на российскую оборонку

Врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО встретился с первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Иваном ХАРЧЕНКО

08 Ноября 2017, 17:05 | Бизнес | Приморье

В ДФО может появиться лесная биржа

На Дальнем Востоке собираются открыть российско-китайскую биржу по продаже и покупке древесины

08 Ноября 2017, 16:05 | Бизнес | Приморье

Подложили живую свинью

Какие последствия ожидают приморский рынок мяса от расширения продовольственного эмбарго

08 Ноября 2017, 12:15 | Бизнес | Приморье

Бизнес пойдет на три буквы

Бизнесмены Приморья весьма скептически отзываются о решении президента предоставить отсрочку повсеместному введению новой контрольно-кассовой техники (ККТ)

08 Ноября 2017, 10:45 | Бизнес | Приморье

Квадратная катастрофа

Заметное обнищание населения края и общая экономическая нестабильность тянут строительную отрасль Приморья в пропасть

08 Ноября 2017, 09:56 | Бизнес | Приморье

Ювелирные мошенники атакуют владивостокцев

Случаи обмана покупателей продавцами ювелирных сетей во Владивостоке из разряда исключений, похоже, переходят в малоприятное правило.

07 Ноября 2017, 18:16 | Бизнес | Дальний Восток

Потенциальные резиденты ТОР нацелены на добычу минерального сырья

Две компании, подавшие на минувшей неделе в АО "Корпорация развития Дальнего Востока" заявки об инвестиционной деятельности, заинтересованы в производстве химических соединений бора и горно-обогатительного оборудования для золотодобывающей промышленности

07 Ноября 2017, 18:15 | Бизнес | Хабаровск

В Хабаровском крае просчитали развитие экономики до 2025 года

Комплексный план развития региона до 2025 года разработали в министерстве экономического развития Хабаровского края.

07 Ноября 2017, 18:05 | Бизнес | Приморье

Новый глава Приморья прошелся по тайге

Врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО и заместитель министра природных ресурсов России Мурат КЕРИМОВ в ходе рабочей встречи в Москве обсудили сложившуюся ситуацию с заготовкой кедровых шишек в регионе

07 Ноября 2017, 16:10 | Бизнес | Приморье

Приморью обещают небо в алмазах

Еще один инвестор из Индии намерен открыть алмазообрабатывающее предприятие в крае

07 Ноября 2017, 15:10 | Бизнес | Приморье

Коррупцию можно остановить

Если не давать взятки

07 Ноября 2017, 13:30 | Бизнес | Приморье

Год экологии, прожитый не зря

Находкинский нефтетерминал работает в гармонии с природой

07 Ноября 2017, 12:48 | Бизнес | Приморье

От поля до прилавка: как "Ратимир" превратился в агропромышленный холдинг

Свинокомплексы и комбикормовый завод как новый этап развития лидера мясной отрасли на ДВ

07 Ноября 2017, 10:11 | Бизнес | Приморье

Создавая оптимальные условия для бизнеса

Приморское деловое сообщество получает финансовую, организационную и информационную помощь от государства

07 Ноября 2017, 09:00 | Бизнес | Приморье

"Аэропорты регионов" представили проект терминала главных воздушных ворот Камчатки

Новый архитектурный концепт, площадью порядка 30 тыс. кв. метров, предусматривает пропускную способность до 1 млн пассажиров в год

06 Ноября 2017, 12:51 | Бизнес | Дальний Восток

На Камчатке откроют еще две новых ярмарки местных товаропроизводителей

В настоящий момент в регионе активно функционируют восемь всесезонных ярмарок местных товаропроизводителей, семь из которых расположены в краевом центре и одна - в Елизове.

06 Ноября 2017, 12:50 | Бизнес | Дальний Восток

В Амурской области Современный резидент ТОР "Приамурская" откроет логистический комплекс

До конца года в Амурской области ООО "Агрохим ДВ", резидент ТОР "Приамурская", введет в эксплуатацию уникальный логистический комплекс.

04 Ноября 2017, 17:45 | Бизнес | Приморье

В 2018 году вместо 7 млрд рублей Амурской областью будет возвращено 700 млн рублей

Для Амурской области правительством пересмотрена реструктуризация госдолга

04 Ноября 2017, 14:43 | Бизнес | Дальний Восток

В метро Москвы откроется выставка о Якутии

3 ноября на станции метро "Воробьевы горы" открылась выставка о Якутии

03 Ноября 2017, 19:00 | Бизнес | Приморье

Приморье делает ставку на новые месторождения полезных ископаемых

У Приморье есть хороший потенциал по углеводородам

03 Ноября 2017, 18:25 | Бизнес | Приморье

Новый вид поддержки бизнеса предусмотрел Гарантийный фонд Приморья

Гарантийный фонд Приморского края продолжает совершенствовать свою продуктовую линейку

03 Ноября 2017, 17:20 | Бизнес | Приморье

Владивостокский морской торговый порт сможет увеличить экспорт дальневосточного зерна

Владивостокский морской торговый порт (входит в транспортную группу FESCO) запустил программу "Зерновые грузы", направленную на повышение эффективности и увеличение объемов перевалки зерновых.

03 Ноября 2017, 14:11 | Бизнес | Хабаровск

Более 900 млн рублей готов вложить бизнес в развитие Хабаровского района

Совокупные же вложения по существующим и заявленным проектам запланированы в объеме 4,5 млрд рублей

03 Ноября 2017, 11:30 | Бизнес | Дальний Восток

В Амурской области два микрорайона города Циолковский соединили новой автомобильной дорогой

Жители Циолковского смогут намного быстрее добираться до детских садов, школы, больницы и других социальных объектов

03 Ноября 2017, 10:55 | Бизнес | Дальний Восток

Курилы могут остаться без морского пассажирского сообщения с Сахалином

Областные власти принимают меры, чтобы решить проблему сообщения между Сахалином и Курильскими островами

03 Ноября 2017, 09:00 | Бизнес | Приморье

Безопасная бытовая химия из Приморья пошла по всей России

Резидент СПВ обеспечил производство продукции из южнокорейского сырья по более низкой стоимости

02 Ноября 2017, 13:43 | Бизнес | Владивосток

Форум молодых предпринимателей "РОСТ" стартует завтра на кампусе ДВФУ

3-4 ноября молодые предприниматели со всего Дальнего Востока соберутся вместе, чтобы обсудить пути развития бизнеса в ближайшие пять лет, найти новых партнеров и клиентов, узнать секреты успеха популярных в России брендов

02 Ноября 2017, 13:18 | Бизнес | Приморье

Количество банкротов в Приморье утроилось

Количество приморских граждан и индивидуальных предпринимателей, признанных банкротами, по итогам первого полугодия 2017 года утроилось в сравнении с аналогичным периодом 2016 года

02 Ноября 2017, 12:28 | Бизнес | Приморье

Достраивать "Хаятты" вызвались Арабские Эмираты и сербы

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО провел встречу с делегацией Сбербанка

02 Ноября 2017, 11:14 | Бизнес | Приморье

Arirang TV появился в "Интерактивном ТВ" от "Ростелекома" на Дальнем Востоке

"Ростелеком" на Дальнем Востоке начал транслировать корейский телеканал Arirang TV – на кнопке 708 в "Интерактивном ТВ".

02 Ноября 2017, 09:55 | Бизнес | Дальний Восток

Из "дальневосточного гектара" сделают бренд

Кооперация участников программы "дальневосточный гектар" и создание единого бренда для производимых ими товаров позволит по достоинству оценить региональные продукты

02 Ноября 2017, 09:00 | Бизнес | Приморье

Свободный порт привлекает туристов

Распространение режима Свободного порта Владивосток увеличит поток туристов из стран АТР, считает руководитель Федерального агентства по туризму Олег САФОНОВ.

01 Ноября 2017, 20:00 | Бизнес | Приморье

Москва выбрала Кавалерово для помощи с Гособоронзаказом

В ближайшем будущем в приморском поселке могут построить новый завод

01 Ноября 2017, 17:43 | Бизнес | Приморье

Из Приморья в Нячанг откроют прямой авиарейс

Вьетнамская компания VietJet Air намерена запустить прямое регулярное авиасообщение между Владивостоком и самым популярным у российских туристов вьетнамским курортом Нячанг

01 Ноября 2017, 17:30 | Бизнес | Приморье

Представители турбизнеса поделились опытом, планами и контактами

В Приморье состоялась ежегодная встреча представителей туристского сообщества Workshop STI

01 Ноября 2017, 16:40 | Бизнес | Приморье

Резидент ТОР "Надеждинская" будет "метать" на рынок икру

Завод по переработке икры минтая планирует построить компания "ОЯНГ СИФУД" в ТОР "Надеждинская".

01 Ноября 2017, 15:55 | Бизнес | Приморье

"Проблемы высшего образования необходимо решать системно"

Депутат Сергей Ищенко призвал заняться решением вопросов подготовки кадров приморские вузы

01 Ноября 2017, 15:00 | Бизнес | Приморье

Инвесторы реализуют логистические проекты в Свободном порту Владивосток

"Дальневосточная Транспортная Компания" в статусе резидента Свободного порта Владивосток запустила в работу инвестиционный проект в городе Артеме Приморского края.

01 Ноября 2017, 14:10 | Бизнес | Приморье

В Приморье коридоры выложат юанями

Китайские инвесторы предложили варианты финансирования МТК "Приморье-1, 2"

01 Ноября 2017, 11:40 | Бизнес | Приморье

Ипотека в Приморье стала доступнее

Тренды на рынке ипотечного кредитования в Приморском крае в 2017 году изменились в позитивную сторону: так, если в кризисные 2014-2016 годы ставки по ипотеке нельзя было назвать демократичными, то сегодня ипотеку в Приморье можно оформить под 8.75%

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