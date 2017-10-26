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Бизнес
Новый вид поддержки бизнеса предусмотрел Гарантийный фонд Приморья
Гарантийный фонд Приморского края продолжает совершенствовать свою продуктовую линейку
Владивостокский морской торговый порт сможет увеличить экспорт дальневосточного зерна
Владивостокский морской торговый порт (входит в транспортную группу FESCO) запустил программу "Зерновые грузы", направленную на повышение эффективности и увеличение объемов перевалки зерновых.
Более 900 млн рублей готов вложить бизнес в развитие Хабаровского района
Совокупные же вложения по существующим и заявленным проектам запланированы в объеме 4,5 млрд рублей
В Амурской области два микрорайона города Циолковский соединили новой автомобильной дорогой
Жители Циолковского смогут намного быстрее добираться до детских садов, школы, больницы и других социальных объектов
Курилы могут остаться без морского пассажирского сообщения с Сахалином
Областные власти принимают меры, чтобы решить проблему сообщения между Сахалином и Курильскими островами
Безопасная бытовая химия из Приморья пошла по всей России
Резидент СПВ обеспечил производство продукции из южнокорейского сырья по более низкой стоимости
Форум молодых предпринимателей "РОСТ" стартует завтра на кампусе ДВФУ
3-4 ноября молодые предприниматели со всего Дальнего Востока соберутся вместе, чтобы обсудить пути развития бизнеса в ближайшие пять лет, найти новых партнеров и клиентов, узнать секреты успеха популярных в России брендов
Количество банкротов в Приморье утроилось
Количество приморских граждан и индивидуальных предпринимателей, признанных банкротами, по итогам первого полугодия 2017 года утроилось в сравнении с аналогичным периодом 2016 года
Достраивать "Хаятты" вызвались Арабские Эмираты и сербы
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО провел встречу с делегацией Сбербанка
Arirang TV появился в "Интерактивном ТВ" от "Ростелекома" на Дальнем Востоке
"Ростелеком" на Дальнем Востоке начал транслировать корейский телеканал Arirang TV – на кнопке 708 в "Интерактивном ТВ".
Из "дальневосточного гектара" сделают бренд
Кооперация участников программы "дальневосточный гектар" и создание единого бренда для производимых ими товаров позволит по достоинству оценить региональные продукты
Свободный порт привлекает туристов
Распространение режима Свободного порта Владивосток увеличит поток туристов из стран АТР, считает руководитель Федерального агентства по туризму Олег САФОНОВ.
Москва выбрала Кавалерово для помощи с Гособоронзаказом
В ближайшем будущем в приморском поселке могут построить новый завод
Из Приморья в Нячанг откроют прямой авиарейс
Вьетнамская компания VietJet Air намерена запустить прямое регулярное авиасообщение между Владивостоком и самым популярным у российских туристов вьетнамским курортом Нячанг
Представители турбизнеса поделились опытом, планами и контактами
В Приморье состоялась ежегодная встреча представителей туристского сообщества Workshop STI
Резидент ТОР "Надеждинская" будет "метать" на рынок икру
Завод по переработке икры минтая планирует построить компания "ОЯНГ СИФУД" в ТОР "Надеждинская".
"Проблемы высшего образования необходимо решать системно"
Депутат Сергей Ищенко призвал заняться решением вопросов подготовки кадров приморские вузы
Инвесторы реализуют логистические проекты в Свободном порту Владивосток
"Дальневосточная Транспортная Компания" в статусе резидента Свободного порта Владивосток запустила в работу инвестиционный проект в городе Артеме Приморского края.
В Приморье коридоры выложат юанями
Китайские инвесторы предложили варианты финансирования МТК "Приморье-1, 2"
Ипотека в Приморье стала доступнее
Тренды на рынке ипотечного кредитования в Приморском крае в 2017 году изменились в позитивную сторону: так, если в кризисные 2014-2016 годы ставки по ипотеке нельзя было назвать демократичными, то сегодня ипотеку в Приморье можно оформить под 8.75%
Последний "квадрат" наступает
Закон "О долевом строительстве", по мнению застройщиков, добьет рынок
Корейцы пробуют наступить на приморские грабли
Один урок корейцы уже усвоили – на этот раз они готовы запустить проект только при условии гарантированного сбыта
Монорельс и ВКАД только в мечтах...
Новый Генплан Владивостока показывает, что никакого активного развития приморской столицы не планируется и город продолжит стремительное отставание от зарубежных собратьев АТР
Вторая японская бизнес-миссия на Курилах изучила детали проектов для сотрудничества
Японская сторона предлагает эффективные технологии строительства теплиц и их эксплуатации.
В Хабаровске проходит научно-производственная конференция "Полиметалла"
С 31 октября по 1 ноября в Хабаровске проходит 7-я научно-производственная конференция (НПК) молодых специалистов компании "Полиметалл"
"Тачки-3" и другие новинки в цифровом качестве порадуют детей во время каникул
Коллекция мультфильмов "Интерактивного ТВ" в сервисе "Видеопрокат" пополнилась лентой "Тачки - 3"
Новую автодорогу построили для резидентов ТОСЭР "Хабаровск"
На участке длинною в 1,6 км в Южной промзоне в рекордные сроки завершена укладка асфальтобетона, ливневой канализации, установлены опоры освещения. Работы велись в рамках комплексного плана по обеспечению инфраструктурой ТОСЭР "Хабаровск".
В Амурской области улучшают инвестиционный климат
В Благовещенске прошел форсайт-форум "Шаги успеха", главной темой которого стало внедрение муниципального стандарта, направленного на улучшение инвестиционного климата Амурской области и более эффективную работу с предпринимателями.
Просто о сложном
Промсвязьбанк предлагает клиентам - участникам ВЭД оптимальные условия сделок с зарубежными партнерами
"Легкий" формат Связь-Банка
31 октября открылся новый дополнительный офис Связь-Банка (Группа Внешэкономбанка) в столице Приморского края по Океанскому проспекту, 13А
Колесо махинаций
Туристическая компания из Хабаровска "Колесо путешествий" норовит "укатиться" от кредитора и службы судебных приставов-исполнителей
Курильские бизнесмены зовут японцев в бухту Измены
Представительную группу из 66 бизнесменов и чиновников, прибывшую на теплоходе "Этопирика" на Курилы, возглавляет советник Премьер-министра Японии Эйити Хасэгава
Система "Платон" будет бороться с нелегальными свалками
Регулирование мусорной отрасли - здравая идея, но это новшество не должно ухудшить бизнес мусорщиков, считают эксперты
В Хабаровском крае завершено строительство автодороги "Лидога – Ванино"
В Нанайском районе Хабаровского края в торжественной обстановке сдан участок автодороги "Лидога – Ванино" с 148 по 155 км
Камчатка и Приморье заявили новые инвестиционные проекты
Резидентами территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток стали три компании
Резидент Свободного порта Владивосток отправил свою первую партию рыбопродукции в Москву
Уже 2 ноября текущего года состав прибудет в пункт назначения. Свежемороженную дальневосточную рыбопродукцию получат жители центральной части России.
"Ростелеком" отразил атаки вируса Bad Rabbit на сети корпоративных клиентов компании
Центр кибербезопасности "Ростелекома" в процессе мониторинга сетей корпоративных клиентов компании выявил угрозу распространения нового вируса-шифровальщика Bad Rabbit.
В Приморье завод минеральных удобрений будет работать на газе и морской воде
Будет создано около 1,5 тысячи новых рабочих мест непосредственно на заводе
Успешные бизнесмены со всей России поделятся опытом с приморскими предпринимателями
Дальний Восток – лучшее место для развития бизнеса в России,- утверждают участники форума
На Курилы прибыла вторая японская бизнес-миссия
27 октября судно "Этопирика" доставило на Кунашир членов японской делегации в количестве 67 человек.
Тарасенко подал швартов рыбакам Приморья
В Приморье рыбный бизнес со сменой губернатора ожидает перезагрузку отношений
На Камчатке открыта новая туристская площадка
Она расположилась на повороте в реконструируемый санаторий "Начикинский".
China Railway Group Limited предложила новые варианты финансирования МТК "Приморье-1,2"
Проект МТК "Приморье-1" и "Приморье-2", которые обеспечивают выход компаний северо-востока Китая к портам Приморского края, – предмет пристального внимания бизнеса КНР.
На Чукотке в ТОР "Беринговский" реализуются 24 инвестиционных проекта на 15,3 млрд рублей
На рассмотрении находятся еще 2 заявки на 7,08 млрд рублей.
Получатель "дальневосточного гектара" создает кооператив в Хабаровске
С помощью интернет-магазина предприниматель будет продавать продукцию нескольких фермерских хозяйств
В Москве и Петербурге пройдут Дни Якутии, посвященные знаменательным датам
В Москве и Санкт-Петербурге пройдут мероприятия в рамках Дней Якутии, посвященных 385-летию вхождения республики в состав Российского государства, 95-летию образования Якутской АССР и 25-летию Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия).
В Приморье первая производственная партия грузовиков "FAW" планируется к выпуску в конце года
Грузовики резидента Свободного порта Владивосток получили российский сертификат
Икру минтая будут перерабатывать на заводе в Приморье
Объем капиталовложений в завод составит 77 млн рублей
В Хабаровском крае резидент ТОР "Комсомольск" представил инвестиционный проект
Резидент ТОР "Комсомольск" - ООО "Тапир-Эко" - представил инвестиционный проект по утилизации изношенных покрышек и переработке их в резиновую крошку для покрытий
Инвесторам из Кореи предложили участие в крупных проектах в Хабаровском крае
Запланировано подписание соглашения между Ассоциацией рестораторов Хабаровского края и Ассоциацией предприятий питания Кореи.
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