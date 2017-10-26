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Бизнес

03 Ноября 2017, 18:25 | Бизнес | Приморье

Новый вид поддержки бизнеса предусмотрел Гарантийный фонд Приморья

Гарантийный фонд Приморского края продолжает совершенствовать свою продуктовую линейку

03 Ноября 2017, 17:20 | Бизнес | Приморье

Владивостокский морской торговый порт сможет увеличить экспорт дальневосточного зерна

Владивостокский морской торговый порт (входит в транспортную группу FESCO) запустил программу "Зерновые грузы", направленную на повышение эффективности и увеличение объемов перевалки зерновых.

03 Ноября 2017, 14:11 | Бизнес | Хабаровск

Более 900 млн рублей готов вложить бизнес в развитие Хабаровского района

Совокупные же вложения по существующим и заявленным проектам запланированы в объеме 4,5 млрд рублей

03 Ноября 2017, 11:30 | Бизнес | Дальний Восток

В Амурской области два микрорайона города Циолковский соединили новой автомобильной дорогой

Жители Циолковского смогут намного быстрее добираться до детских садов, школы, больницы и других социальных объектов

03 Ноября 2017, 10:55 | Бизнес | Дальний Восток

Курилы могут остаться без морского пассажирского сообщения с Сахалином

Областные власти принимают меры, чтобы решить проблему сообщения между Сахалином и Курильскими островами

03 Ноября 2017, 09:00 | Бизнес | Приморье

Безопасная бытовая химия из Приморья пошла по всей России

Резидент СПВ обеспечил производство продукции из южнокорейского сырья по более низкой стоимости

02 Ноября 2017, 13:43 | Бизнес | Владивосток

Форум молодых предпринимателей "РОСТ" стартует завтра на кампусе ДВФУ

3-4 ноября молодые предприниматели со всего Дальнего Востока соберутся вместе, чтобы обсудить пути развития бизнеса в ближайшие пять лет, найти новых партнеров и клиентов, узнать секреты успеха популярных в России брендов

02 Ноября 2017, 13:18 | Бизнес | Приморье

Количество банкротов в Приморье утроилось

Количество приморских граждан и индивидуальных предпринимателей, признанных банкротами, по итогам первого полугодия 2017 года утроилось в сравнении с аналогичным периодом 2016 года

02 Ноября 2017, 12:28 | Бизнес | Приморье

Достраивать "Хаятты" вызвались Арабские Эмираты и сербы

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО провел встречу с делегацией Сбербанка

02 Ноября 2017, 11:14 | Бизнес | Приморье

Arirang TV появился в "Интерактивном ТВ" от "Ростелекома" на Дальнем Востоке

"Ростелеком" на Дальнем Востоке начал транслировать корейский телеканал Arirang TV – на кнопке 708 в "Интерактивном ТВ".

02 Ноября 2017, 09:55 | Бизнес | Дальний Восток

Из "дальневосточного гектара" сделают бренд

Кооперация участников программы "дальневосточный гектар" и создание единого бренда для производимых ими товаров позволит по достоинству оценить региональные продукты

02 Ноября 2017, 09:00 | Бизнес | Приморье

Свободный порт привлекает туристов

Распространение режима Свободного порта Владивосток увеличит поток туристов из стран АТР, считает руководитель Федерального агентства по туризму Олег САФОНОВ.

01 Ноября 2017, 20:00 | Бизнес | Приморье

Москва выбрала Кавалерово для помощи с Гособоронзаказом

В ближайшем будущем в приморском поселке могут построить новый завод

01 Ноября 2017, 17:43 | Бизнес | Приморье

Из Приморья в Нячанг откроют прямой авиарейс

Вьетнамская компания VietJet Air намерена запустить прямое регулярное авиасообщение между Владивостоком и самым популярным у российских туристов вьетнамским курортом Нячанг

01 Ноября 2017, 17:30 | Бизнес | Приморье

Представители турбизнеса поделились опытом, планами и контактами

В Приморье состоялась ежегодная встреча представителей туристского сообщества Workshop STI

01 Ноября 2017, 16:40 | Бизнес | Приморье

Резидент ТОР "Надеждинская" будет "метать" на рынок икру

Завод по переработке икры минтая планирует построить компания "ОЯНГ СИФУД" в ТОР "Надеждинская".

01 Ноября 2017, 15:55 | Бизнес | Приморье

"Проблемы высшего образования необходимо решать системно"

Депутат Сергей Ищенко призвал заняться решением вопросов подготовки кадров приморские вузы

01 Ноября 2017, 15:00 | Бизнес | Приморье

Инвесторы реализуют логистические проекты в Свободном порту Владивосток

"Дальневосточная Транспортная Компания" в статусе резидента Свободного порта Владивосток запустила в работу инвестиционный проект в городе Артеме Приморского края.

01 Ноября 2017, 14:10 | Бизнес | Приморье

В Приморье коридоры выложат юанями

Китайские инвесторы предложили варианты финансирования МТК "Приморье-1, 2"

01 Ноября 2017, 11:40 | Бизнес | Приморье

Ипотека в Приморье стала доступнее

Тренды на рынке ипотечного кредитования в Приморском крае в 2017 году изменились в позитивную сторону: так, если в кризисные 2014-2016 годы ставки по ипотеке нельзя было назвать демократичными, то сегодня ипотеку в Приморье можно оформить под 8.75%

01 Ноября 2017, 10:50 | Бизнес | Приморье

Последний "квадрат" наступает

Закон "О долевом строительстве", по мнению застройщиков, добьет рынок

01 Ноября 2017, 09:00 | Бизнес | Приморье

Корейцы пробуют наступить на приморские грабли

Один урок корейцы уже усвоили – на этот раз они готовы запустить проект только при условии гарантированного сбыта

31 Октября 2017, 17:40 | Бизнес | Приморье

Монорельс и ВКАД только в мечтах...

Новый Генплан Владивостока показывает, что никакого активного развития приморской столицы не планируется и город продолжит стремительное отставание от зарубежных собратьев АТР

31 Октября 2017, 17:00 | Бизнес | Дальний Восток

Вторая японская бизнес-миссия на Курилах изучила детали проектов для сотрудничества

Японская сторона предлагает эффективные технологии строительства теплиц и их эксплуатации.

31 Октября 2017, 16:02 | Бизнес | Хабаровск

В Хабаровске проходит научно-производственная конференция "Полиметалла"

С 31 октября по 1 ноября в Хабаровске проходит 7-я научно-производственная конференция (НПК) молодых специалистов компании "Полиметалл"

31 Октября 2017, 15:35 | Бизнес | Приморье

"Тачки-3" и другие новинки в цифровом качестве порадуют детей во время каникул

Коллекция мультфильмов "Интерактивного ТВ" в сервисе "Видеопрокат" пополнилась лентой "Тачки - 3"

31 Октября 2017, 15:32 | Бизнес | Хабаровск

Новую автодорогу построили для резидентов ТОСЭР "Хабаровск"

На участке длинною в 1,6 км в Южной промзоне в рекордные сроки завершена укладка асфальтобетона, ливневой канализации, установлены опоры освещения. Работы велись в рамках комплексного плана по обеспечению инфраструктурой ТОСЭР "Хабаровск".

31 Октября 2017, 15:27 | Бизнес | Дальний Восток

В Амурской области улучшают инвестиционный климат

В Благовещенске прошел форсайт-форум "Шаги успеха", главной темой которого стало внедрение муниципального стандарта, направленного на улучшение инвестиционного климата Амурской области и более эффективную работу с предпринимателями.

31 Октября 2017, 15:00 | Бизнес | Приморье

Просто о сложном

Промсвязьбанк предлагает клиентам - участникам ВЭД оптимальные условия сделок с зарубежными партнерами

31 Октября 2017, 14:30 | Бизнес | Приморье

"Легкий" формат Связь-Банка

31 октября открылся новый дополнительный офис Связь-Банка (Группа Внешэкономбанка) в столице Приморского края по Океанскому проспекту, 13А

31 Октября 2017, 11:52 | Бизнес | Приморье

Колесо махинаций

Туристическая компания из Хабаровска "Колесо путешествий" норовит "укатиться" от кредитора и службы судебных приставов-исполнителей

30 Октября 2017, 18:10 | Бизнес | Дальний Восток

Курильские бизнесмены зовут японцев в бухту Измены

Представительную группу из 66 бизнесменов и чиновников, прибывшую на теплоходе "Этопирика" на Курилы, возглавляет советник Премьер-министра Японии Эйити Хасэгава

30 Октября 2017, 18:01 | Бизнес | В России

Система "Платон" будет бороться с нелегальными свалками

Регулирование мусорной отрасли - здравая идея, но это новшество не должно ухудшить бизнес мусорщиков, считают эксперты

30 Октября 2017, 15:01 | Бизнес | Приморье

В Хабаровском крае завершено строительство автодороги "Лидога – Ванино"

В Нанайском районе Хабаровского края в торжественной обстановке сдан участок автодороги "Лидога – Ванино" с 148 по 155 км

30 Октября 2017, 14:15 | Бизнес | Дальний Восток

Камчатка и Приморье заявили новые инвестиционные проекты

Резидентами территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток стали три компании

30 Октября 2017, 13:42 | Бизнес | Приморье

Резидент Свободного порта Владивосток отправил свою первую партию рыбопродукции в Москву

Уже 2 ноября текущего года состав прибудет в пункт назначения. Свежемороженную дальневосточную рыбопродукцию получат жители центральной части России.

30 Октября 2017, 13:00 | Бизнес | В России

"Ростелеком" отразил атаки вируса Bad Rabbit на сети корпоративных клиентов компании

Центр кибербезопасности "Ростелекома" в процессе мониторинга сетей корпоративных клиентов компании выявил угрозу распространения нового вируса-шифровальщика Bad Rabbit.

30 Октября 2017, 09:00 | Бизнес | Приморье

В Приморье завод минеральных удобрений будет работать на газе и морской воде

Будет создано около 1,5 тысячи новых рабочих мест непосредственно на заводе

27 Октября 2017, 19:17 | Бизнес | Приморье

Успешные бизнесмены со всей России поделятся опытом с приморскими предпринимателями

Дальний Восток – лучшее место для развития бизнеса в России,- утверждают участники форума

27 Октября 2017, 18:10 | Бизнес | Дальний Восток

На Курилы прибыла вторая японская бизнес-миссия

27 октября судно "Этопирика" доставило на Кунашир членов японской делегации в количестве 67 человек.

27 Октября 2017, 14:22 | Бизнес | Приморье

Тарасенко подал швартов рыбакам Приморья

В Приморье рыбный бизнес со сменой губернатора ожидает перезагрузку отношений

27 Октября 2017, 14:05 | Бизнес | Дальний Восток

На Камчатке открыта новая туристская площадка

Она расположилась на повороте в реконструируемый санаторий "Начикинский".

27 Октября 2017, 12:30 | Бизнес | Приморье

China Railway Group Limited предложила новые варианты финансирования МТК "Приморье-1,2"

Проект МТК "Приморье-1" и "Приморье-2", которые обеспечивают выход компаний северо-востока Китая к портам Приморского края, – предмет пристального внимания бизнеса КНР.

27 Октября 2017, 11:20 | Бизнес | Дальний Восток

На Чукотке в ТОР "Беринговский" реализуются 24 инвестиционных проекта на 15,3 млрд рублей

На рассмотрении находятся еще 2 заявки на 7,08 млрд рублей.

27 Октября 2017, 10:31 | Бизнес | Хабаровск

Получатель "дальневосточного гектара" создает кооператив в Хабаровске

С помощью интернет-магазина предприниматель будет продавать продукцию нескольких фермерских хозяйств

27 Октября 2017, 09:50 | Бизнес | Дальний Восток

В Москве и Петербурге пройдут Дни Якутии, посвященные знаменательным датам

В Москве и Санкт-Петербурге пройдут мероприятия в рамках Дней Якутии, посвященных 385-летию вхождения республики в состав Российского государства, 95-летию образования Якутской АССР и 25-летию Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия).

27 Октября 2017, 09:00 | Бизнес | Приморье

В Приморье первая производственная партия грузовиков "FAW" планируется к выпуску в конце года

Грузовики резидента Свободного порта Владивосток получили российский сертификат

26 Октября 2017, 17:20 | Бизнес | Приморье

Икру минтая будут перерабатывать на заводе в Приморье

Объем капиталовложений в завод составит 77 млн рублей

26 Октября 2017, 16:22 | Бизнес | Дальний Восток

В Хабаровском крае резидент ТОР "Комсомольск" представил инвестиционный проект

Резидент ТОР "Комсомольск" - ООО "Тапир-Эко" - представил инвестиционный проект по утилизации изношенных покрышек и переработке их в резиновую крошку для покрытий

26 Октября 2017, 15:47 | Бизнес | Хабаровск

Инвесторам из Кореи предложили участие в крупных проектах в Хабаровском крае

Запланировано подписание соглашения между Ассоциацией рестораторов Хабаровского края и Ассоциацией предприятий питания Кореи.

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