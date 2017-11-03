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Бизнес
Приморье готовится к открытию первого Российско-Японского продовольственного форума
Представители восьми японских компаний впервые посетят Приморье
На Сахалине и Курилах за всю путину выловили всего около 50 тысяч тонн лосося
Это самый низкий показатель за последние 30 лет. Власти Сахалина ищут выход.
На 12-20% упала добыча золота и серебра на Чукотке
В январе-октябре 2017 года добыча золота в Чукотском автономном округе составила 21,87 тонн.
Налоговики будут проверять бизнес по-новому
Названы четкие основания, при которых возможны налоговые претензии к предприятию
Китай заинтересовался рыбой из Приморья
Продукцию Приморья представили на крупнейшей рыбной выставке в Азии
Приморье ждет крупного игрока на рынке вольфрама
Средства инвестора могли бы быть направлены на оснащение ГОКа мощностями для глубокого обогащения вольфрамсодержащей руды.
Московский заказчик получил первый катер от резидента Свободного порта Владивосток
Всего в Приморье изготовлено три таких катера, в следующем году планируется построить больше 20
Tele2 предлагает новые услуги приморским пользователям SMS
Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил новые опции "100 SMS" и "300 SMS" для абонентов компании в Приморском крае.
В Хабаровском крае будут развивать сельхозкооперативы на "дальневосточном гектаре"
Правительство Хабаровского края подписало трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере сбыта продукции, произведенной участниками федерального проекта
Колыма заняла шестую строчку рейтинга регионов
Магаданская область сохранила ведущие позиции в рейтинге регионов с максимальной устойчивостью социально-экономического развития
Регионы Дальнего Востока примут участие в VII Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее"
VII Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" пройдет 4-6 декабря в Санкт-Петербурге. Представители официальных делегаций дальневосточных регионов примут участие в деловой программе форума.
Амурская область удивит выставку "Дни Дальнего Востока" в столице особым медом
Амурская область планирует представить на ярмарке мед, молочную продукцию, соевое мясо, соевое масло, а также биологически активные добавки из лиственницы
Предприятия Хабаровска задолжали работникам свыше полумиллиарда рублей зарплаты
16 из 20 организаций-должников являются банкротами, на которых лежит 99 процентов общего долга
Якутия ждет масштабную модернизацию аэропортов
Финансирование реконструкции и модернизации аэропортов Якутии, входящих в состав ФКП "Аэропорты Севера", может быть начато после 2018 года.
"Все началось, когда я расплатилась за чашку кофе биткоинами..."
Бывшая жительница Приморья и экс-журналист газеты "Золотой Рог" основала с партнерами компанию, чей бизнес полностью построен на криптовалютах и блокчейне. И попала на страницы ведущих российских СМИ
Колыма заняла шестую строчку рейтинга регионов
Магаданская область сохранила ведущие позиции в рейтинге регионов с максимальной устойчивостью социально-экономического развития
Прометей на электротяге
Серийное производство электромобилей планирует наладить в Приморье резидент ТОР
Дрейф в штиль
Издательской компанией "Золотой Рог" подготовлено очередное аналитическое исследования ситуации в экономике региона
Выход с видом на солнце
Квартиры в новостройках удивляют своими предложениями
Приморская компания помогла России обогнать США
Американские эксперты бьют тревогу - у них нет таких компетенций - и призывают власти следовать примеру России
Проморолики о Камчатке победили на международном туристическом конкурсе "Диво Евразии"
Победителями первого международного туристического фестиваля-конкурса видео, фото и анимации "Диво Евразии" стали проморолики о Камчатском крае.
На Камчатке проекту по реконструкции санатория "Начикинский" присвоен статус особо значимого
Присвоение проекту "Реконструкция и модернизация санаторно-курортного комплекса "Начикинский" статуса особо значимого позволит предприятию в ближайшее время получить меры господдержки
В Амурской области начали подготовку к международной выставке-форуме "АмурЭкспоФорум-2018"
На "АмурЭкспоФоруме" планируется определить пять основных разделов выставки – ТехЭкспо, СтройЭкспо, БизнесЭкспо, ПродЭкспо и ТурЭкспо. Ежегодно свою продукцию представляют более 130 компаний из разных регионов страны, а также из провинции Хэйлунцзян (КНР).
В Приморье будут развивать судостроительный кластер
На особом контроле властей – вопрос развития судостроения и поддержки судоремонта
Кавалерово поработает на российскую оборонку
Врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО встретился с первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Иваном ХАРЧЕНКО
В ДФО может появиться лесная биржа
На Дальнем Востоке собираются открыть российско-китайскую биржу по продаже и покупке древесины
Подложили живую свинью
Какие последствия ожидают приморский рынок мяса от расширения продовольственного эмбарго
Бизнес пойдет на три буквы
Бизнесмены Приморья весьма скептически отзываются о решении президента предоставить отсрочку повсеместному введению новой контрольно-кассовой техники (ККТ)
Квадратная катастрофа
Заметное обнищание населения края и общая экономическая нестабильность тянут строительную отрасль Приморья в пропасть
Ювелирные мошенники атакуют владивостокцев
Случаи обмана покупателей продавцами ювелирных сетей во Владивостоке из разряда исключений, похоже, переходят в малоприятное правило.
Потенциальные резиденты ТОР нацелены на добычу минерального сырья
Две компании, подавшие на минувшей неделе в АО "Корпорация развития Дальнего Востока" заявки об инвестиционной деятельности, заинтересованы в производстве химических соединений бора и горно-обогатительного оборудования для золотодобывающей промышленности
В Хабаровском крае просчитали развитие экономики до 2025 года
Комплексный план развития региона до 2025 года разработали в министерстве экономического развития Хабаровского края.
Новый глава Приморья прошелся по тайге
Врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО и заместитель министра природных ресурсов России Мурат КЕРИМОВ в ходе рабочей встречи в Москве обсудили сложившуюся ситуацию с заготовкой кедровых шишек в регионе
Приморью обещают небо в алмазах
Еще один инвестор из Индии намерен открыть алмазообрабатывающее предприятие в крае
Коррупцию можно остановить
Если не давать взятки
Год экологии, прожитый не зря
Находкинский нефтетерминал работает в гармонии с природой
От поля до прилавка: как "Ратимир" превратился в агропромышленный холдинг
Свинокомплексы и комбикормовый завод как новый этап развития лидера мясной отрасли на ДВ
Создавая оптимальные условия для бизнеса
Приморское деловое сообщество получает финансовую, организационную и информационную помощь от государства
"Аэропорты регионов" представили проект терминала главных воздушных ворот Камчатки
Новый архитектурный концепт, площадью порядка 30 тыс. кв. метров, предусматривает пропускную способность до 1 млн пассажиров в год
На Камчатке откроют еще две новых ярмарки местных товаропроизводителей
В настоящий момент в регионе активно функционируют восемь всесезонных ярмарок местных товаропроизводителей, семь из которых расположены в краевом центре и одна - в Елизове.
В Амурской области Современный резидент ТОР "Приамурская" откроет логистический комплекс
До конца года в Амурской области ООО "Агрохим ДВ", резидент ТОР "Приамурская", введет в эксплуатацию уникальный логистический комплекс.
В 2018 году вместо 7 млрд рублей Амурской областью будет возвращено 700 млн рублей
Для Амурской области правительством пересмотрена реструктуризация госдолга
В метро Москвы откроется выставка о Якутии
3 ноября на станции метро "Воробьевы горы" открылась выставка о Якутии
Приморье делает ставку на новые месторождения полезных ископаемых
У Приморье есть хороший потенциал по углеводородам
Новый вид поддержки бизнеса предусмотрел Гарантийный фонд Приморья
Гарантийный фонд Приморского края продолжает совершенствовать свою продуктовую линейку
Владивостокский морской торговый порт сможет увеличить экспорт дальневосточного зерна
Владивостокский морской торговый порт (входит в транспортную группу FESCO) запустил программу "Зерновые грузы", направленную на повышение эффективности и увеличение объемов перевалки зерновых.
Более 900 млн рублей готов вложить бизнес в развитие Хабаровского района
Совокупные же вложения по существующим и заявленным проектам запланированы в объеме 4,5 млрд рублей
В Амурской области два микрорайона города Циолковский соединили новой автомобильной дорогой
Жители Циолковского смогут намного быстрее добираться до детских садов, школы, больницы и других социальных объектов
Курилы могут остаться без морского пассажирского сообщения с Сахалином
Областные власти принимают меры, чтобы решить проблему сообщения между Сахалином и Курильскими островами
Безопасная бытовая химия из Приморья пошла по всей России
Резидент СПВ обеспечил производство продукции из южнокорейского сырья по более низкой стоимости
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