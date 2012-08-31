Развязка клеверного типа появится во Владивостоке

Новая автомобильная развязка клеверного типа появится на въезде во Владивосток.

Строительство в районе фабрики «Заря», возможно, начнется уже в первом полугодии 2013 года. Развязка позволит развести по направлениям пересекающиеся дорожные потоки: проспект 100 лет Владивостоку, улицы Лесная, Чапаева и другие. Губернатор Владимир Миклушевский согласился с тем, что развязка необходима городу.

«Золотой Рог».