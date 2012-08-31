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Парадокс Владивостока: новые дороги порождают новые заторы
Как сказал классик, в России две беды - дураки и дороги. С дорогами во Владивостоке после ввода в строй новых мостов и автотрасс стало значительно лучше. Только вот парадокс - ситуация на главных направлениях почему-то только ухудшилась. Так что, судя по всему, со второй российской бедой, мы, похоже, еще не справились.
Ну, посудите сами. Раньше в среднем полтора часа требовалось, чтобы добраться из центра Владивостока до Чуркина. Мост через бухту «Золотой Рог» сократил время в пути до 15 минут. Замечательно, конечно. Однако, если прежде от Первой Речки до центра можно было доехать за 15 минут, то теперь требуется 1,5 часа. А это направление значительно более востребовано, чем на Чуркин. Получается, что большинство горожан только проиграли!
Но как же так?! Ведь всякому понятно, что новые мосты и дороги должны улучшать ситуацию, а не ухудшать. У нас же, как сказал известный политик: «Хотели как лучше, а получилось, как всегда!»
Проблема, видимо, в том, что введя новые объекты инфраструктуры, властные органы еще и схему движения изменили. Только так можно объяснить парадокс, когда новые дороги порождают новые заторы.
Владивостокцы не могут понять зачем на ул. Комарова от Океанского пр-та до ул. Алеутской поменяли направление? Теперь вместо одной аж три подряд дороги ведут вверх и нет ни одной - вниз. Почему от здания администрации Владивостока по ул. Фонтанной запретили проезд вниз на ул. Алеутскую? Ведь там все равно светофор установлен. Теперь весь поток с ул. Фонтанной должен доехать до Покровского парка и, вклинившись, повернуть налево, чтобы поехать назад вниз! Там и раньше-то движение замедлялось, и заторы регулярно возникали, а теперь, когда еще один мощный транспортный поток добавили, и вовсе автопробки стали хроническими.
Ситуацию усугубляет отсутствие достаточного количества даже платных парковок, в результате чего автомобилисты вынуждены ставить машины в два, а то и три ряда. Теперь даже губернатор жалуется, что ему трудно проехать по ул. Суханова. Ну, а что делать людям, которым по делам необходимо быть в этом районе, а мест на парковках нет?!
А ведь это было вполне прогнозируемо. Россияне стремятся жить не хуже, чем в развитых странах. В том числе и по такому важному индикатору качества жизни, как уровень автомобилизации, который за последние 10 лет вырос в России в два раза. В целом у нас в стране в расчете на 1 тыс. жителей приходится около 250 автомобилей, что в три раза меньше уровня США и почти в два раза ниже, чем в среднем по Европе.
Но Приморье по этому показателю (580 автомобилей на 1 тыс. жителей) лидирует в России, обогнав не только Москву (298) с Петербургом (287), но даже Европу (480 автомобилей на 1 тыс. жителей). И этим можно только гордиться!
Но ведь весь этот автопарк должен свободно передвигаться и где-то парковаться. И надо сказать, что глава администрации Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ хорошо понимает актуальность проблемы. Ведь он еще во время своей предвыборной программы обещал построить парковки…
Конечно, можно до хрипоты спорить, на какие именно цели направлять деньги в первую очередь. И у каждой идеи найдутся свои сторонники. Только вот поскольку движение транспорта во Владивостоке принципиально так и не улучшилось, а пробки лишь переместились из одного места в другое, то получилось, что все по-настоящему колоссальные вложения федерального центра и местных бюджетов в инфраструктуру Владивостока начинают восприниматься горожанами как впустую потраченные средства. Обидно! Может быть, все-таки исправить схему движения и построить обещанные горожанам парковки в центре Владивостока?!
Олег ЖУНУСОВ, обозреватель газеты «Золотой Рог».
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