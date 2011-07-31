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Во Владивостоке продолжается ремонт теплосетей
31 Июля 2011, 00:05 | Владивосток
В связи с производством работ по ремонту теплосети с 1 августа 2011 года будет прекращено движение автотранспорта по дороге, проходящей по улице Гоголя в районе съезда с проспекта Красного Знамени со стороны кольца "Инструментальный завод" на улицу Гоголя, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Открыть данный участок дороги планируется 1 августа 2011 года.
Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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