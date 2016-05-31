Знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор" появятся еще в трех местах во Владивостоке

Как сообщают в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, в городе будет установлено дополнительно 3 комплекта дорожных знаков, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с дополнительными табличками 8.24 «Работает эвакуатор» на новых стойках планируется под Некрасовским путепроводом в районе дома № 122а по улице Некрасовская. Срок установки дорожных знаков - 20 июня 2016 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.