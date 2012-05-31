Корреспондент «ЗР» проверил слухи об автозачистке Владивостока к саммиту АТЭС

По Владивостоку ходят упорные слухи о том, что перед ГИБДД города поставлена задача до начала сентября лишить водительских удостоверений как можно больше автовладельцев. Называют даже цифру «спущенного» сверху плана – 40 тыс. человек. И якобы нужно это для того, чтобы Владивосток встретил саммит более-менее свободным движением на городских улицах и выглядел цивилизованно.

Спору нет, пробки и заторы стали настоящим бичом Владивостока. Не помогают даже такие радикальные меры, как ликвидация трамваев и перевод части улиц краевого центра на одностороннее движение. Скептики говорят, что без строительства новых объездных путей с Эгершельда на Чуркин и Вторую Речку, по которым в обход центра можно вывести транзитный грузовой транспорт из морских портов, ничего не выйдет.

Но денег на это строительство нет. А город надо «зачищать» уже сейчас, ведь саммит затеян для привлечения в Россию потенциальных инвесторов из АТР, а что они скажут, увидев такие безобразия на дорогах? Если даже для обеспечения собственных интересов организация инфраструктуры оставляет желать лучшего, то каково будет отношение к людям и деньгам со стороны?

В общем, многие, не понаслышке знающие российский менталитет, соотечественники слуху о «репрессивном» способе зачистки поверили. Мы, в свою очередь, решили его проверить.

Нет дыма без огня

Опрошенные «ЗР» сотрудники ГИБДД в неофициальных беседах признали, что указание «сверху» о «зачистке» города к саммиту есть, однако оно носит неформальный характер и исходит якобы от самого Игоря ШУВАЛОВА, который и курирует этот саммит. Однако выполнить пожелания первого вице-премьера, как посетовали гаишники, не так просто. Сотрудник ДПС на дороге может лишь остановить нарушителя и выписать протокол. Дальнейшую судьбу провинившегося определяет административная комиссия, а в случаях, когда речь идет о возможном лишении прав, – мировой судья. Таким образом, патрульные гаишники только обеспечивают эти структуры «заготовками».

С другой стороны, нарушители по «лишенческим» статьям традиционно представляют собой лакомый кусок для дорожных инспекторов: многие из них предпочитают «решить вопрос на месте». Поэтому, если нарушитель сумеет как-то «договориться» с инспектором, то у последнего, как утверждают источники «ЗР», нет особого интереса сдавать его в «фонд саммита».

«Лишенческими» в российском Кодексе об административных нарушениях являются ряд пунктов статьи 12 КоАП, где речь идет о таких правонарушениях, как езда в нетрезвом состоянии, превышение скорости, выезд на «встречку» и т.д. Пьяное вождение не предполагает альтернатив – за это полагается только лишение прав. Но по некоторым другим установлена «вилка» – могут лишить, а могут и оштрафовать. А в таком случае более-менее точную картину правдивости слуха о «зачистке» можно проверить по цифрам статистики.

Чтобы узнать, как мировые суды Владивостока используют эту «вилку», «ЗР» запросил информацию в управлении судебного департамента Приморского края. Нас интересовали данные по пунктам 2.2, 9.4, 10.1, 15,4, 17,2 статьи 12 КоАП.

Из полученного ответа следовало, что в 2011 году мировые суды Владивостока рассмотрели 3387 дел по этим статьям и 3001 человека подвергли наказанию. 2041 нарушитель отделался штрафом, а вот 960 водителей временно были переквалифицированы в пешеходов. Самым «щедрым» на штрафы оказалось нарушение правил движения через железнодорожные пути (1896 человек), а самым «лишенческим» – выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения (884).

Но это статистика за прошлый год. Что же касается нынешнего, то тут судебный департамент дал нам лишь общую цифру – 1688 наказанных нарушителей за три месяца 2012 года. Подробный помесячный расклад, как оказалось, не предусмотрен формами статистической отчетности. Впрочем, и из этой цифры видно, что один только первый квартал этого года дал более 56% от всех прошлогодних нарушений, а ведь впереди еще 9 месяцев!

Вождение без правил

Таким образом, полученные «ЗР» статистические данные могут косвенным образом подтверждать наличие у силовых ведомств некой неформальной инструкции по «зачистке» Владивостока от «излишних» водителей. О том, что такое возможно, говорят и жители других городов, где проходили подобные мероприятия международного масштаба. Автомобилисты Казани, к примеру, вспоминают о том, как в 2005 году, перед празднованием тысячелетия города, была аналогичная «зачистка»: местная ГАИ тогда многих водителей сделала пешеходами.

Учитывая, что «вилка» «лишенческих» статей чаще всего предусматривает изъятие водительского удостоверения на срок от 4 до 6 месяцев, а саммит АТЭС состоится в начале сентября, для владивостокских автомобилистов наступает самое ответственное и напряженное время.

А вот для тех, кто еще только готовится стать водителями, – курсантов автошкол, - это время уже наступило. Как сообщают источники «ЗР» в автошколах, сегодня сдать экзамен с первого раза во Владивостоке практически нереально – до 99% экзаменующихся уходят на второй, третий круг и далее. Успешно сдавших «теорию», где процедура экзамена более-менее прозрачна, непременно «валят» на вождении – здесь простор для придирок ничем не ограничен.

Из этой невеселой картины складывается двойственное впечатление: с одной стороны, и строгость в отношении нарушителей ПДД необходима, и контроль за качеством подготовки водителей ужесточить не мешает. Но вот методы, которыми эти цели достигаются, выглядят не слишком привлекательно. Какая-то нелепая кампанейщина в абсолютно топорном совдеповском стиле. И зачем такая жирная ложка дегтя в светлую бочку Великого Саммита?

Сергей САЯПИН, «Золотой Рог».