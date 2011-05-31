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Возвращение арестплощадок
После полугодового перерыва во Владивостоке возобновилась эвакуация автотранспорта. Отныне эта функция возложена на муниципальное предприятие "Центр автостоянок", и, судя по его работе, есть надежда, что оно будет действовать в цивилизованных рамках.
Напомним, что в 2004-2005 гг. эвакуацией автомобилей во Владивостоке занималось известное предприятие ООО "АвтоМИГ", находившееся под патронажем высокопоставленных чиновников края. На автомобили велась настоящая охота. Ежедневно эвакуаторы вывозили с центральных улиц на арестплощадки десятки машин независимо от того, создавал припаркованный автотранспорт помеху дорожному движению или нет. Они действовали по принципу: "чем больше арестантов, тем выше прибыль хозяев". А расценки у "АвтоМига" были просто грабительские. При этом городская казна с огромных доходов "АвтоМига" не получала ни рубля. Поэтому городские власти постановили, что эвакуацией неправильно припаркованных автомобилей во Владивостоке должно заниматься муниципальное, а не частное предприятие.
Летом 2005 г. деятельность "АвтоМига" была признана незаконной, и водители вздохнули с облегчением. Но в феврале этого года начало свою эвакуаторскую деятельность МУП "Центр автостоянок". В настоящее время действуют две муниципальные арестстоянки: одна на ул. Муравьева-Амурского, 8, вторая - на Окатовой, 39. Обе арестплощадки работают в круглосуточном режиме. "Тарифы на эвакуатор и хранение транспорта разработаны Региональной энергетической комиссией, утверждены постановлением губернатора Приморского края и действуют на всей территории Приморья, стоимость как работы эвакуатора, так и хранения зависит от объема двигателя", - заявил корреспонденту "ЗР" директор МУП "Центр автостоянок" Александр Коцюруба.
Сами эвакуаторы также принадлежат МУП "Центр автостоянок". Пока их только пять, но в дальнейшем их число предполагается увеличить. "Это делается не для того, чтобы эвакуировать как можно больше автотранспортных средств, а чтобы уменьшить холостой пробег спецмашин, - заметил А. Коцюруба. - В городе повсюду дорожные пробки, и пока эвакуатор доберется до машины, уходит много времени. Руководитель МУП утверждает, что ситуация прошлого года, когда припаркованный автотранспорт вывозился на арестплощадки массово и машину в центре города было попросту страшно оставить, не повторится. "Такого безобразия, как во времена "АвтоМИГа", не будет - мы муниципальное предприятие, и все деньги, за исключением тех средств, что идут на содержание автостоянок, направляются в городской бюджет. Каждый день во Владивостоке эвакуируется всего 3-5 машин", - заверил А. Коцюруба. Это число, видимо, будет увеличиваться, но не в разы. До последнего времени машины, припаркованные не по правилам, не эвакуировались, но сейчас сотрудники ГИБДД начинают вызывать эвакуаторы. Однако фактически увозят только те, которые реально мешают движению. При эвакуации машины создается протокол задержания, составляется заявка на эвакуацию, прилагается схема места, откуда убрали машину, какой запрещающий знак был установлен на этом участке дороги, и вдобавок к этому - фотография места происшествия. Это делается для того, чтобы уменьшить количество возможных судебных исков. Чтобы узнать - угнали машину или эвакуировали, следует обращаться в дежурную часть ГАИ.Расценки на эвакуацию и хранение автотранспорта Объем двигателя Эвакуация 1 час хранения до 1500 куб. см 1138 руб. 29 руб. 1500-1800 куб. см 1497 руб. 38 руб. 1800-2000 куб. см 1830 руб. 49 руб. 2000-3000 куб. см 2160 руб. 56 руб. свыше 3000 куб. см 3908 руб. 76 руб.
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