Со 2 сентября во Владивостоке вводятся сразу три новых маршрута пассажирского транспорта

Управление транспорта администрации Владивостока сообщает о введении с понедельника, 2 сентября 2013 года, сразу трех новых маршрутов пассажирских автобусов. Они соединят разные районы города с Дальневосточным федеральным университетом на острове Русском.

В преддверии нового учебного года, который начинается в новых корпусах ДВФУ как раз в ближайший понедельник, специалисты управления транспорта провели большую работу по анализу планируемых пассажиропотоков и организации новых маршрутов общественного транспорта – без ущерба для действующих во Владивостоке до сегодняшнего дня автобусных линий. В результате принято несколько решений, которые должны существенно помочь руководству университета в доставке студентов и преподавателей в течение учебного дня на остров и обратно.

Со 2 сентября начнут работу сразу три новых автобусных маршрута из разных «материковых» районов Владивостока на остров Русский. Это № 74 («Баляева – ДВФУ»), № 75 («Детский парк – ДВФУ») и № 76 («Бухта Тихая – ДВФУ»). На первом из них будут перевозить пассажиров 10 автобусов, на втором и третьем – по пять с интервалами движения от семи минут в часы пик до 16-ти в середине дня.

Необходимо подчеркнуть, что эти новые маршруты будут обслуживать только новые автобусы выпуска 2011-2012 гг. Вместимость каждого из них - до 80 пассажиров.

Одновременно увеличивается от сегодняшних 8-10 до 15-ти количество автобусов, работающих на маршруте № 15 («Покровский парк – ДВФУ»). Здесь продолжат работу только новые муниципальные автобусы немецкой марки MAN вместимостью до 110 пассажиров.

Под особым контролем будут одновременно находиться и уже действующие автобусные маршруты, связывающие Вторую Речку и Эгершельд с другими районами города. Потому что им теперь придается новый неофициальный статус «стыковочных» - для удобной пересадки на автобусы №№ 15, 74, 75 и 76, чтобы затем добираться до ДВФУ на острове Русском. Это маршруты № 1 «Академическая – Окатовая – м.Анна» (13 автобусов, интервал движения 10 минут), № 4 «Автовокзал – Калинина - Окатовая» (22 автобуса, интервал 7 минут), № 82 «Завод «Варяг» - Окатовая – «Варяг» (20 автобусов, интервал 8 минут) и № 62 «Маяк – Окатовая – Трудовая» (16 автобусов, интервал 9 минут).

В течение сентября специалисты управления транспорта администрации Владивостока будут вести дополнительный мониторинг работы новых и действующих автобусных маршрутов, чтобы определить наиболее оптимальные параметры перевозки пассажиров.

ZRPRESS.RU, Владивосток.