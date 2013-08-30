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Со 2 сентября во Владивостоке вводятся сразу три новых маршрута пассажирского транспорта
Управление транспорта администрации Владивостока сообщает о введении с понедельника, 2 сентября 2013 года, сразу трех новых маршрутов пассажирских автобусов. Они соединят разные районы города с Дальневосточным федеральным университетом на острове Русском.
В преддверии нового учебного года, который начинается в новых корпусах ДВФУ как раз в ближайший понедельник, специалисты управления транспорта провели большую работу по анализу планируемых пассажиропотоков и организации новых маршрутов общественного транспорта – без ущерба для действующих во Владивостоке до сегодняшнего дня автобусных линий. В результате принято несколько решений, которые должны существенно помочь руководству университета в доставке студентов и преподавателей в течение учебного дня на остров и обратно.
Со 2 сентября начнут работу сразу три новых автобусных маршрута из разных «материковых» районов Владивостока на остров Русский. Это № 74 («Баляева – ДВФУ»), № 75 («Детский парк – ДВФУ») и № 76 («Бухта Тихая – ДВФУ»). На первом из них будут перевозить пассажиров 10 автобусов, на втором и третьем – по пять с интервалами движения от семи минут в часы пик до 16-ти в середине дня.
Необходимо подчеркнуть, что эти новые маршруты будут обслуживать только новые автобусы выпуска 2011-2012 гг. Вместимость каждого из них - до 80 пассажиров.
Одновременно увеличивается от сегодняшних 8-10 до 15-ти количество автобусов, работающих на маршруте № 15 («Покровский парк – ДВФУ»). Здесь продолжат работу только новые муниципальные автобусы немецкой марки MAN вместимостью до 110 пассажиров.
Под особым контролем будут одновременно находиться и уже действующие автобусные маршруты, связывающие Вторую Речку и Эгершельд с другими районами города. Потому что им теперь придается новый неофициальный статус «стыковочных» - для удобной пересадки на автобусы №№ 15, 74, 75 и 76, чтобы затем добираться до ДВФУ на острове Русском. Это маршруты № 1 «Академическая – Окатовая – м.Анна» (13 автобусов, интервал движения 10 минут), № 4 «Автовокзал – Калинина - Окатовая» (22 автобуса, интервал 7 минут), № 82 «Завод «Варяг» - Окатовая – «Варяг» (20 автобусов, интервал 8 минут) и № 62 «Маяк – Окатовая – Трудовая» (16 автобусов, интервал 9 минут).
В течение сентября специалисты управления транспорта администрации Владивостока будут вести дополнительный мониторинг работы новых и действующих автобусных маршрутов, чтобы определить наиболее оптимальные параметры перевозки пассажиров.
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Комментарии
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Просто гость08:36, 06.09.2013#
Врут всё!!! Отчитались, что запустили новый 76 маршрут. Поставили на него 5 автобусов. Интервал 7!!!!! минут. Теоретики хреновы. Не реально даже в нормальном режиме движения такой интервал. Или для дяди из Москвы всё писано? Когда вы начнете жить и работать для своих - для местных? В действительности на маршруте не более( пишу так, потому, что не видел ни одного автобуса) двух. И интервал не менее часа. Охренеть!!! Говорят, что с Тихой не набирается народу и на 2 автобуса. Студентам приходится ездить через Окатовую, прождав 30 - 40 минут на остановке. Не верят. А через Окатовую полтора часа добираться. Все нормальные идеи надо исковеркать и испахабить. Отчитались, что 5 запустили, так запустите! А потом уже убирайте, если нет наполнения. И опубликуйте остановки и график движения. На Тихую больших автобусов и не требуется, учитывая ширину дорог и перекрестков. Но надо выполнять то, за что уже отчитались!!!!!
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Сегодня автобус маршрута 15 добирался от ДВФУ до Фуникулера почти 40 минут!Пробок не было, только в тоннеле немного. По острову водитель ехал не спеша, очень медленно. Автобуса у ДВФУ ждали минут 15, автобус был полон а это еще не начало учебного года. И вообще- маршруты неудобные, не продуманные - чего стоит только наезжание кругов вокруг фуникулера и заезды к 1000 мелочей - людям надо быстрее добраться в центр, а их возят кругами. Без пробок добираться от горпарка до ДВФУ - 45 минут. еще автобус минут 10 подождать. Вообще - ужасно все.