Правила Дорожного Доения

О том, что в Приморском крае сложилась просто катастрофическая ситуация со сдачей экзаменов на получение водительского удостоверения, не говорит, пожалуй, только ленивый. Однако, несмотря на это, ситуация продолжает стремительно ухудшаться и становится все более запутанной. В клубке взаимных обвинений смешались функционеры ГИБДД, автошколы, чиновники от образования, прокуроры...

Подливают масла в огонь и все новые попытки федерального центра изменить систему сдачи на права. Благие, казалось бы, намерения лишь еще больше осложняют ситуацию. Причем, что самое интересное, в разных регионах страны вышеуказанные новации «читают» по-разному. Иначе чем объяснить тот факт, что десятки, если не сотни приморцев, сегодня вынуждены ездить сдавать экзамены в соседний Хабаровский край, а многие и вовсе предпочитают избегать учебы в автошколах и последующих «мучений» и просто-напросто покупают права?

Попытка «ЗР» разобраться в сложившейся ситуации (см. №30) вызвали довольно неоднозначную реакцию. В частности, своим мнением с редакцией поделился генеральный директор автошколы «АНИК» Александр НИКОЛАЕВ.

- Александр Николаевич, не будем скрывать от читателей, что вы не согласны со многими фактами и выводами, которые содержатся в наших материалах, посвященных ситуации со сдачей экзаменов на водительские права…

- Трудно согласиться с фактами, которые не то что не соответствуют действительности, но и противоречат логике. К примеру, когда в материале озвучен годовой финансовый оборот моей компании в 250 миллионов рублей - о чем тут говорить?

- И в чем здесь противоречие логике?

- К примеру, если взять общее количество людей, сдающих на права во Владивостоке в течение года и умножить на среднюю стоимость курса обучения, то не получается даже и половины суммы, которые автор материала пытается назвать в качестве оборота «АНИКа». Еще раз акцентирую внимание: общее количество людей! То есть из всех автошкол города. Тут явно переоценены не только финансовые показатели деятельности «АНИКа», но и в целом рынок этих услуг.

Также я уже устал отвечать на претензии к «АНИКу», что, дескать, мы имели в ГИБДД в свое время один день в неделю, когда экзамены сдавали только курсанты нашей автошколы. Раньше для сдачи теоретической и практической части экзамена использовались три учебно-материальные базы - на Второй Речке, на Чуркине и в центре на базе «АНИКа», оборудованные по всем правилам и приспособленные для нахождения на них большого количества людей. И это было плохо. Зато сейчас для этих целей используется один автодром, на котором десятки человек мерзнут зимой и мучаются от жары летом. При этом там нет даже туалетов - это хорошо?

Или вот момент. Вы пишите о некой ассоциации «Альтернатива», в которую, мол, в пику «АНИКу» и нескольким другим автошколам, вступили аж сто автошкол края. Я вас уверяю, что в Приморье вы такого количества автошкол не найдете.

Ну и так далее…

- Сегодня вновь грозятся ужесточить правила приема экзаменов на получение прав. С чем это, на ваш взгляд, связано? Казалось бы, совсем недавно уже гайки закрутили, и вот опять…

- Цель дальнейшего ужесточения правил сдачи и приема экзаменов мне откровенно непонятна. Сейчас сдать экзамены с первого раза - большое достижение. И ныне действующие нормативы очень жестки. Зачем закручивать гайки еще сильнее - действительно не ясно.

- Видимо, предполагается, что от качества обучения в автошколах напрямую зависит ситуация на наших дорогах. А она, будем откровенны, далеко не радостная.

- Не радостная, согласен. Но почему проводится прямая зависимость ДТП на дорогах и обучения в автошколах? Я на протяжении 20 лет изучаю не только российский, но и зарубежный опыт обучения вождению. Нигде зависимость между качеством обучения в автошколах и, допустим, количеством дорожно-транспортных происшествий не выявлена. Наша краевая ГИБДД пишет в прокуратуру: просим разобраться с такими-то и такими-то автошколами, они плохо учат, поэтому дорожная ситуация в крае ухудшается.

А в официальных данных мы читаем: столько-то ДТП произошло из-за превышения скоростного режима, столько-то из-за выезда на встречку, столько-то из-за вождения в пьяном виде. Могу твердо вас заверить, что ни в одной автошколе Приморского края - думаю, и за его пределами, не учат водить машину в пьяном виде, не готовят водителей-убийц и самоубийц, которые выезжают на встречку. Это все просто смешно.

- …если бы не было так грустно.

- Просто у кого-то есть желание переложить проблемы с больной головы на здоровую. Увы, рост количества нарушений на дорогах во многом зависит не столько от качества подготовки водителей, их опыта и даже не от состояния дорог, сколько от цели, которые ставят себе водители и организация, которая контролирует безопасность на дороге. Если для водителя главное доехать живым и невредимым из пункта А в пункт В, а для ГИБДД - соблюдение безопасности дорожного движения, то ДТП будет меньше. А если так, как сейчас, то смертей на дороге будет еще больше… Такой вот неутешительный прогноз.

- А как вы относитесь к рейтингам эффективности работы автошкол, которые периодически публикуются в средствах массовой информации? Я имею в виду таблицы, в которых обнародуются данные о том, выпускники каких автошкол больше всего нарушают ПДД.

- Если одна автошкола выпускает тысячу водителей, из которых сто человек нарушает ПДД, а другая выпускает сто водителей, из которых десять - нарушители, то этот псевдорейтинг показывал, что первая автошкола, дескать, только тем и занимается, что выпускает пачками недотеп, а не водителей. Очень похоже на «черный» пиар.

- Вы сказали, что вас проверяла прокуратура на предмет качества обучения. И каков итог проверки?

- «АНИК» проверяли и не раз самые разные инстанции. И, как видите, нормально работаем. Но что интересно: в плане поднадзорности мы относимся к департаменту образования края, а оценивают нашу работу почему-то совершенно другие инстанции. И вообще, будем честны, оценить работу автошкол сегодня можно только субъективно, поскольку никаких критериев оценки их работы попросту не существует.

- Давайте вернемся к экзаменам. Вы говорили об ужесточении системы сдачи. А есть ли данные, как сдают экзамены выпускники приморских автошкол - сколько с первого раза, сколько - со второго и так далее?

- К сожалению, в целом таких данных у нас нет, поскольку после августа 2010 года они попали в список неких служебных тайн нашей ГИБДД. Но по неофициальной информации я могу судить, что сегодня с первого раза сдает экзамены не более 20-25% выпускников автошкол. До всех пертурбаций с нововведениями приморской ГИБДД средний процент сдачи экзамена по Владивостоку с первого раза был на уровне 60%.

- Так, может быть, это и хорошо - пусть подучатся, потренируются...

- Дело не в этом. Среднероссийские показатели сегодня - те же 50-55%. Примерно такие же цифры, кстати, дает Хабаровский край. Вопрос: у нас что, люди хуже, чем во всей остальной России? Да нет. Более того, во многом благодаря правому рулю Приморье превратилось в самый автомобилизированный регион страны, где с автомобилями начинают знакомиться, как говорится, с младых ногтей. Так, может быть, у нас автошколы такие некачественные? Тут уж я не соглашусь как руководитель компании с многолетним опытом работы. Напрашивается вывод - у нас сегодня действует неоправданно жесткая система приема экзаменов. Обычный сервис - госуслуга по приему экзаменов в ГИБДД, которая должна работать в интересах граждан, - в Приморье превратился в какой-то аттракцион ужасов.

Но одно дело не сдать экзамен во Владивостоке, а другое дело - в глубинке. Люди вынуждены за свой счет добираться на автобусах долгие часы до центров сдачи экзаменов, где-то ночевать, выстаивать огромные очереди, а потом чаще всего уезжать ни с чем. У многих ли на все это хватит денег, сил и терпения? То-то же! Не зря же многие приморцы ездят сдавать экзамены в соседний Хабаровский край, благо сейчас это можно делать.

Но самое плохое даже не это. Сегодня само собой разумеющимся делом стала покупка водительского удостоверения. А многие, зная, с какими препятствиями сталкиваются их друзья и знакомые, покупают права, даже не утруждая себя учебой в автошколе. И такое возможно!

- Я слышал, что в начале года цена на «левые» права во Владивостоке доходила до 70-80 тысяч рублей.

- Ваши сведения устарели. Сейчас и цена в 120 тысяч - не предел.

- Я по работе часто общаюсь со студентами, и недавно одна девушка на радостях сообщила, что мама с папой ей на день рождения подарили права. Именно так. Двадцатилетний ребенок был настолько счастлив, что я даже сразу и не нашелся, что сказать.

- Да, права уже стали выступать в качестве подарков. То есть мы видим, что это целый бизнес, и явно кому-то интересно, чтобы наши курсанты проваливали экзамены как можно чаще.

- Но ведь, к примеру, в автомобилях инструкторов стоят видеорегистраторы?

- Практика показывает, что наши курсанты довольно хорошо сдают теорию и вождение на автодроме, то есть там возможен какой-никакой контроль. А когда сдают так называемый «город», то тут очень многие «сыплются». Мы заинтересовались этим фактом и проехали по городским маршрутам, которые предлагаются для сдачи. Вы не поверите: но там есть участки, которые даже самый опытный водитель не проедет без нарушений ПДД!

Мы предлагали разработчикам учебных маршрутов, привлечь к этому делу автошколы, но нас не услышали. Впрочем, и не удивительно. Мы уже долгое время предлагаем использовать наш опыт и знания для улучшения ситуации в системе подготовки водителей, но нас просто игнорируют.

- У нас что, какой-то особенный в этом смысле край?

- Я часто вижусь с коллегами из других регионов страны, и они откровенно признавались, что таких вещей, которые творятся в Приморье, в своих краях и областях до последнего времени они не встречали.

- Любопытная фраза: «до последнего времени»…

- Именно так. Кое-какие проблемы, с которыми мы сталкиваемся у себя в крае, сегодня начинают прорастать и в других регионов. Один мой коллега даже поделился слухами о том, что, дескать, Приморье стало своеобразным полигоном, на котором отрабатывается некая система. И если здесь все получится, то ее «внедрят» повсеместно..

- Если все это так, то уж совсем вы рисуете нам безрадостные перспективы. Мы видим, что в крае появился новый начальник ГИБДД, не связанный со старыми кадрами.

- Мы очень надеемся, что новый человек изменит сложившуюся в крае ситуацию, и желаем ему успехов. Говорю это искренне. И если ему хочется услышать наши мнения и предложения, то мы всегда готовы ему помочь. Есть у нас и надежда на помощь и поддержку со стороны губернатора. Как показал опыт наведения порядка с прохождением техосмотра, Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ способен быстро и очень эффективно решать даже самые трудные и заскорузлые проблемы.

Беседовал Евгений ИТАРОВ.

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