Новая автодорога во Владивостоке может пройти над железной

Недавнее интервью с главным инженером ОАО «Приморгражданпроект» Владимиром ВОРОБЬЕВЫМ в «ЗР» было отмечено особым читательским интересом. В частности, и упоминание о дороге вдоль Амурского залива, актуальность строительства которой неоспорима.

Однако в тот материал не вошел отрывок разговора, который потребовал дополнительного «изучения вопроса». Теперь вопрос прояснился, что дает право на жизнь этому материалу.

По «рельсам» на автомобиле

Итак, Владимир Васильевич отметил, что строить дорогу вдоль Амурского залива сегодня очень проблемно. Это и большой снос, и вынос коммуникаций, и дороговизна. Но надо давать отчет, что эта дорога сегодня очень нужна городу, а завтра он без нее задохнется.

- А почему бы не использовать для реализации этого проекта опыт решения в городе «трамвайного вопроса»? Убрать рельсы железной дороги и по ее основанию сделать автомобильную! Железнодорожную станцию убрать на Угольную, а грузы возить в порты и пр. автомобильным транспортом, давая работу тысячам автомобилистов? – спросил я собеседника, полагая, что на вопрос вряд ли будет ответ. Тем не менее ответ последовал. И довольно интересный:

- Тогда эта магистраль должна стать полностью грузовой, - отвечал он. - Но можно сделать гораздо проще. Это было бы малореальное, но правильное решение – сделать автомагистраль прямо над железной дорогой – на колоннах, на эстакаде. Железная дорога имеет нормальные уклоны и радиусы, что хорошо для такого решения. И мы тогда не тратили бы дополнительно территорию на такой коммуникационный коридор, по одному уровню которого шел бы железнодорожный транспорт, а по другому – весь транзитный транспорт, в том числе и из порта.

- Это, наверное, можно было бы увязать и со строительством третьего железнодорожного пути, которого, как ранее говорилось, железной дороге постоянно не хватало на этом участке?

- Возможно. Но во что сразу все упирается – автомобильные и железные дороги – это разные ведомства. Империя железной дороги сегодня ничего не хочет, не идет на уступки кому-то или еще что-то... А в иной стране такое решение наверняка было бы реализовано, потому что другого иного удобного пути нет. И эту дорогу в таком варианте можно было бы гнать чуть ли не до Угольной, сделать дополнительную развязку в нескольких уровнях, соединив с мостом на Де-Фриз…

Конечно, такое строительство – это непросто. Например, очень сложен вопрос, как такой магистрали можно было бы пройти через центр города. Или: откуда сделать начало, где можно было бы подняться на эту эстакаду. Но все это можно решить, и уже, начиная от стадиона «Динамо» на ул. Пограничной, идти на эстакаде по второму уровню.

- Наверное, актуально пройти так через центр вплоть до Токаревской косы, до будущего въезда на второй мост на о. Русский?

- Конечно, и туда желательно сделать. Особенно проблемно – это район ул. Семеновской. Но отдельные участки дороги вдоль Амурского залива, как ранее планировалось, уже сегодня невозможно делать без эстакады. Главное – на первом этапе можно было бы сделать кусок эстакады до Второй речки. А еще лучше – до Седанки. Этим можно убрать часть автопотока с Некрасовского путепровода, который в часы пик уже не справляется. Особенно это был бы выход для большегрузов. И эту дорогу можно было бы делать кусками.

Конечно, это очень дорого, но в любом случае через какое-то время при таком уровне автомобилизации мы в любом случае будем вынуждены строить новую трассу либо над железной дорогой, либо рядом с ней.

О чем думают Москва и Казань

В этом разговоре об автоэстакаде вдоль Амурского залива с главным архитектором ПГП выяснился ряд достоинств такого решения. Это – открытие сверху великолепных видов для автомобилистов на город и залив, возможность задействовать освободившихся от больших дел мостостроителей ЗАО «ТМК» в новом нужном для города проекте, более рациональное инновационное использование городской территории с одновременным строительством мощных автопарковок вдоль трассы и пр.

И, наверное, этот разговор можно было бы отнести к разряду пустых, если бы в этом направлении у нас в стране вообще ничего не делалось. Но, оказывается, в России уже ведутся подобные проработки с учетом опыта такого строительства в Японии и других странах.

По данным сайта RBC daily со ссылкой на ООО «Цукунфт», эта российская компания с американской Sam Schwartz Engeneering недавно выступила с инициативой строительства дорогих платных эстакад с магазинами и парковками над столичными железными дорогами. Проект, предложенный ими, тянет на 40 млрд евро и предполагает участие ряда известных иностранных и российских компаний. Его реализация, как полагают инициаторы, позволит снизить напряженность автосвязей столицы с пригородами и Московской областью. Таким образом, по десяти направлениям могут быть построены новые шестиполосные магистрали одновременно с реконструкцией железнодорожных путей. В будущем они позволят ежедневно пропускать до полутора миллиона машин в сутки со скоростью до 120 км в час. Нюанс - цена проезда сегодня по проекту предполагается в размере 200 рублей.

Интересно, что при этом строительстве предполагается обойтись без бюджетных средств. Окупить же его инвесторы, которые вроде бы «просматриваются», но не спешат выступать гарантами финансирования, полагают уже через 10 лет, получив «концессионные права» на объекты этой инфраструктуры вместе с сопутствующими объектами на 49 лет. То есть строительство может быть выгодным, хотя отдача может быть получена довольно нескоро.

Судя по всему, этот проект имеет уязвимые места в части реального финансирования, поддержки его со стороны правительства Москвы, понимания железнодорожников, которые полагают, что для начала такие эстакады можно пустить «вторым этажом» над автомобильными дорогами и улицами и т.д. Хотя понятно, что у Москвы в плане реализации такого проекта возможности намного серьезнее, чем у Владивостока, имеющего лишь один железнодорожный выход, а не десять.

По данным сайта Prokazan.Ru, в Казани тоже думают над этим вопросом. И, надо полагать, решение вполне возможно, поскольку инициатива подобного проекта исходит от Минтранса Республики Татарстан. Им было предложено построить над железнодорожными путями восьмиполосную городскую суперэстакаду общей протяженностью 45 километров, на которой, как и на московских эстакадах, можно было бы развивать скорость до 120 км в час. В соответствии с требованиями ОАО «РЖД» эстакада должна пройти на высоте не ниже 7,2 метра над железнодорожными путями. Проект, считающийся малозатратным, предполагает строительство 17 развязок, и его смета изначально оценивалась в 43,3 млрд рублей.

Предполагается, что после строительства эта дорога, как и гипотетические московские эстакады, тоже может работать на «платной основе».

Вероятно, и у нас есть смысл подумать, насколько эти идеи нам подходят. Кстати, на будущее можно прикинуть вариант подобного решения и с выходом на Чуркин, и над долиной р. Объяснения.

Виктор КУДИНОВ, "Золотой Рог".