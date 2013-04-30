Приморцев зовут налево

«Золотой Рог» представляет весенние автоновинки от местных производителей и дилеров

Весна - горячая пора для автодилеров. В автосалонах появляются не только обновленные версии уже полюбившихся моделей, но и абсолютные новинки. Причем пополнения идут везде: в классе компактных малолитражек, кроссоверов и внедорожников, бюджетных и не очень седанов. Расскажем о некоторых из них подробнее.

Начнем с автомобильного завода «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (СП японской Mazda Motor Corporation и российского ОАО «Соллерс»), который на прошлой неделе отгрузил первую партию седанов Mazda 6, собранных во Владивостоке, в дилерскую сеть. Первые 9 седанов ушли в Новосибирск, еще 39 - в Москву.

Серийное производство седана Mazda 6 стартовало во Владивостоке 12 апреля. Новая «шестерка» стремительно проделала путь от выставочного экспоната Московского автосалона 2012 года до серийного автомобиля, доступного к заказу в российских автосалонах.

Новинка смотрится ярко и стильно. Волнительный японский дизайн автомобиля имеет название Kodo - «душа движения». Внешними габаритными размерами «Мазда 6» 2013 модельного года уже вплотную подобралась к представителям более старшего E-класса. Автомобиль действительно крупный, по длине кузова больше своих основных конкурентов Nissan Teana, Ford Mondeo и Volkswagen Passat B7.

Третье поколение «Мазды 6» предлагается в трех комплектациях: Drive, Active и Supreme. Две начальные версии комплектуются шинами 225/55 R17 на легкосплавных дисках 17 радиуса, насыщенная Supreme - огромными дисками 19 радиуса из легкого сплава с катками 225/45 R19.

При производстве кузова нового поколения Mazda 6 доля высокопрочной стали составляет 60%, по сравнению с предыдущим поколением на 10% увеличилось количество точек сварки. Благодаря таким новациям в кузовостроении удалось снизить массу автомобиля на 8%, при увеличении жесткости кузова на кручение на 30%. Показатель весомый и существенно улучшает поведение авто при активном прохождении поворотов.

На автозаводе во Владивостоке будут производить Mazda 6 трех комплектаций в восьми различных цветах.

Это уже вторая модель Mazda, сборка которой организована на совместном предприятии «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», где с октября 2012 года выпускается кроссовер Mazda CX-5. Не так давно российское подразделение объявило цены на CX-5 с новым двигателем SkyActiv рабочим объемом 2,5 литра и мощностью 192 л. с. в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Комплектаций пока две - Active и Supreme (с 19-дюймовыми дисками, кожаной обивкой, камерой заднего вида и парковочными датчиками). Стоимость Active - 1 млн 274 тыс. рублей, Supreme - 1 млн 404 тыс. рублей. В Mazda отмечают, что у автомобиля лучшая в классе динамика.

Встречаем Kia Quoris...

Южнокорейская Kia в середине прошлого года открыла для себя совершенно новое направление производства, представив на Московском автосалоне свой первый заднеприводный седан представительского класса под именем Quoris. Специально для приморцев новинку презентовал Технохолдинг «СУМОТОРИ» (ООО «Сумотори-Авто») – официальный дилер KIA Motors.

Имя Quoris образовалось благодаря манипуляциям со словами «core» - ядро, сердцевина - и «quality» - качество. В итоге получился Kia Quoris. Экстерьер люксового седана современен и достаточно оригинален, так что автомобиль гарантированно выделится в общем потоке, привлекая к себе внимание окружающих. Все линии кузова плавные, аккуратно сглажены и точно подогнаны друг к другу, создавая запоминающийся облик

Quoris представлен в четырех комплектациях. Цена на базовую версию - 1 999 900 рублей. И уже такой автомобиль имеет очень высокий уровень оснащения. В более дорогих версиях появляется ряд дополнительных высокотехнологичных систем: полностью светодиодные адаптивные фары головного света, проекционный дисплей перед глазами водителя, полностью цифровая приборная панель с 12,3-дюймовым TFT-дисплеем, радар предупреждения о возможном столкновении и многие другие. Автомобиль может быть оснащен пневматической подвеской, выводящей путешествие в просторном и роскошно оснащенном салоне на неповторимый уровень комфорта, свойственный лишь представительским седанам.

Двигатель V6 мощностью 290 л. с. и 8-диапазонная автоматическая трансмиссия с электронным управлением и возможностью выбора режимов обеспечивают просторному пятиместному седану отличные динамические показатели. Разгон от 0 до 100 км/ч составляет всего 7,3 секунды, а максимальная скорость достигает 240 км/ч.

...Volkswagen Golf 7…

Официальный дилерский центр Volkswagen «Сумотори-Авто» презентовал седьмое поколение Volkswagen Golf, премьера которого состоялась 4 сентября 2012 года в Берлине.

Седьмой Golf приобрел более динамичный облик, став крупнее и легче предшественника. Автомобиль построен на модульной платформе (MQB), которую первым освоил новый Audi A3. Внешние габаритные размеры хэтчбека VW Golf VII составляют (для сравнения размеры Golf VI): длина - 4255 (4199) мм, ширина - 1799 (1786) мм, высота - 1452 (1480) мм, колесная база - 2637 (2578) мм, колея передних колес - 1549 (1541) мм, колея задних колес - 1520 (1514) мм.

Ценители комфорта оценят широкие возможности аудиосистемы Composition Media с цветным сенсорным дисплеем, а поклонников немецкого качества впечатлит оснащение новинки. Теперь автомобиль потребляет на 23% меньше топлива, а список оборудования включает систему превентивной безопасности PreCrash, функцию экстренного городского торможения, адаптивный круиз-контроль и парковочный ассистент с камерой кругового обзора.

Более широкий и приземистый кузов, наряду с многочасовыми доводками обтекаемости его линий в аэродинамической трубе, позволили достичь низкого коэффициента сопротивления воздушному потоку - 0,27 Cx. Несмотря на увеличившиеся размеры кузова новинка стала весить почти на 100 кг меньше в сравнении с предыдущим поколением модели. Сбросить лишний вес позволило увеличение до 80% высокопрочной стали для изготовления кузова, меньший вес отделочных материалов и оборудования.

Оформление салона нового Volkswagen Golf 7 продолжает мотивы строгости и серьезности кузова автомобиля. Салон может служить образцом качества, эргономичности и функциональности для многих автопроизводителей.

Стоимость седана в базовой комплектации Trendline Conceptline 1,2 л. TSI (85 л. с.) с 5-ступенчатой механической коробкой передач в 3-дверном исполнении - от 599 тыс. рублей. С 7-ступенчатой «роботизированной» коробкой - от 762 тыс. рублей (1,2 TSI, 105 л. с.). Стоимость топовой комплектации 3-дверного Golf 7 Highline (1,4 TSI, 140 л. с., 7DSG) - 923 тыс. рублей. 5-дверные исполнения нового «Гольфа» на 35 тыс. рублей дороже.

...и новый Nissan Almera

Компания «Авторитет-Авто», официальный дилер Nissan в Приморском крае, представила новый Nissan Almera, который был разработан специально для автомобильного рынка России и производится на мощностях «АвтоВАЗа».

Автомобиль базируется на платформе популярного в центральной России Renault Logan, от которого позаимствован двигатель, трансмиссия и некоторые другие технологические решения. Внешность Almera 2013 года дизайнеры практически срисовали с популярного на внутреннем японском рынке Bluebird Sylphy.

Almera 2013 модельного года обладает следующими размерами: длина - 4656 мм, колесная база - 2700 мм, высота - 1522 мм и ширина - 1695 мм. Дорожный просвет новинки равен 160 мм (как у «псевдо-кроссовера»), а вместимость багажника соответствует объему в 500 литров. Снаряженная масса новинки составляет 1198-1224 кг.

Авто имеет бензиновый двигатель объемом в 1,6 литра, который способен развивать мощность до 102 лошадиных сил. В машине установлена пятиступенчатая механическая КП либо четырехступенчатая автоматическая КП. Автомобиль можно будет приобрести в трех разных вариантах комплектации.

По заверениям дилера, Almera полностью адаптирован для российских условий и соответствует глобальным стандартам качества Nissan. «Это удобный и практичный автомобиль, специально разработанный для эксплуатации в условиях сурового климата и плохих дорог. После покупки вы будете избавлены от необходимости предпринимать какие-либо дополнительные действия для его адаптации», - отмечает дилер.

Для бюджетного седана, уже в базовом оснащении, Almera прилично упакован - в плане безопасности водителя и пассажиров. Новинка получила две передние подушки безопасности, систему ABS + EBD, передние ремни безопасности с ограничителями нагрузки, а также крепления для детских кресел. Кроме того, кузов в передней и задней частях дополнительно усилен ребрами жесткости, защищающими во время столкновения.

Автомобиль относится к бюджетным седанам, став конкурентом Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. Стоимость седана в базовом варианте исполнения Welcome с механической коробкой передач, тканевой обивкой салона, полной аудиоподготовкой и черными наружными дверными ручками - от 429 тыс. рублей. Максимальная комплектация оценивается в 565 тыс. рублей. Привлекательно.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.