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Роспотребнадзор разрешил пропустить 29 «фонящих» иномарок
Роспотребнадзор разрешил провести оформление 29 автомобилей из Японии, которые находились в на складе временного хранения по причине превышения радиационного фона.
Сообщается, что на 29 автомобилях радиационные показатели соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», о чем были проинформированы таможенные органы для дальнейшей процедуры таможенного оформления данных грузов. Для оставшихся 30 автомобилей требуется проведение дезактивации. О проведении дезактивации направлены соответствующие предписания в адрес собственников; проведенные специализированной организацией предварительные мероприятия по дезактивации двух единиц автотранспорта дали положительный эффект.
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