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На одной из важнейших улиц Владивостока введут запрет остановки и стоянки автомобилей (схема)

30 Марта 2017, 18:43 | Владивосток

Управление дорог и благоустройства администрации города сообщает о введении запрета на остановку и стоянку автотранспортных средств по улице Русской, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Запрещающие знаки 3.27 «Остановка запрещена» с информационными табличками 8.24 «Работает эвакуатор» будут установлены на разделительной полосе по улице Русской от автовокзала до пересечения с проспектом 100-летия Владивостока. Таким образом, парковка будет запрещена только по левой стороне, около зелёной зоны.

Стоит отметить, что работы проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности и организации доступного проезда.

«Дорожные знаки «остановка запрещена» уже устанавливались на данном участке улично-дорожной сети, но были сняты неустановленными лицами. Поэтому часть знаков просто возвращается на свои места. Новые, дополнительные, будут установлены в районе Русской, 2», -отметила главный специалист отдела организации дорожного движения управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Валентина Бакай.

Отметим, что работы по обслуживанию и установке новых дорожных знаков продолжаются во Владивостоке. С начала 2017 года в столице Приморья проведено обслуживание, установлено и заменено более 200 знаков и информационных табличек. Новые знаки предупреждают автолюбителей о приближении к искусственным дорожным неровностям, запрете стоянки, работе эвакуаторов, направлении движения, о приближении и границах наземных пешеходов и т.д. Работы по текущему содержанию, обслуживанию и установке знаков проводятся силами муниципального учреждения «Содержание городских территорий».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: остановка  ГИБДД  запрет  эвакуатор  ПДД  стоянка 



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