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Приморским водителям больше не придется переплачивать за регистрацию ТС
ПРИМОРЬЕ, 30 марта, ZRPRESS. С марта нынешнего года Госавтоинспекция Приморского края отменила регистрацию машин в платных пунктах, теперь автолюбителям больше не придется переплачивать за регистрацию своего ТС. Сегодня регистрация автомобилей в коммерческих ПТО остановлена. То есть по факту во Владивостоке осталось всего одно место, где можно зарегистрировать свою "коняжку". Конечно, среди водителей, как и следовало ожидать, появились не довольные.
Оказалось, никто не спросил самих водителей - нужно ли им это нововведение, большинство из них сходится на том, что гораздо проще было переплатить, чем терять драгоценное время. Автолюбители вынуждены ехать на "Зарю", регистрировать кабинет на портале госуслуг и т. д. - месяцы потеряного времени. Парковаться негде, территория перед регистрационным отделом в будни заполнена транспортом ГУФСИН. Кроме того, поговаривают, будто цена уже выросла и в ГАИ. Горожане считают, что нужно срочно увеличивать количество окон в ГИБДД и решать проблему с парковкой.
Напомним, в связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации, а также в целях исключения переплаты за коммерческие услуги, с 24 марта 2012 года осуществление регистрационных действий транспортных средств производится сотрудниками Госавтоинспекции в отделах МОГТО и РАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю по следующим адресам:
Межрайонный отдел государственного технического осмотра и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД № 1 УМВД России по Приморскому краю (МОГТО И РАС ГИБДД № 1 УМВД РФ ПО ПК)
Адреса:
г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 148,
тел.: 8(423) 232-20-52, 232-20-53, 232-20-54
г. Артём, ул. Воровского, 13, тел. 8(42337)43-4-51
г. Большой Камень, ул. Андреевская, 4, тел. 8(42335)54-9-12
г. Фокино, ул. Постникова, 1, тел. 8(42339) 28-9-40
Режим работы: вторник, четверг, пятница, суббота 9.00-18.00, обеденный перерыв 13.00-14.00, среда 9.00-13.00
Территория обслуживания: г. Владивосток, Артёмовский городской округ, ЗАТО г. Большой Камень, ЗАТО г. Фокино, Надежденский, Шкотовский муниципальные районы
Межрайонный отдел государственного технического осмотра и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД № 2 УМВД России по Приморскому краю (МОГТО И РАС ГИБДД №2 УМВД РФ ПО ПК)
Адреса:
Уссурийск, ул. Тургенева, 156
Телефоны: 8(4234)33-24-81, 8(4234)33-24-06, 35-00-44
г. Спасск – Дальний, ул. Кустовиновская, 18, тел. 8(4235)22-02-23
г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 60, тел. 8(42356)25-595
г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 35, тел. 8(42355)23-1-13
пос. Славянка, ул. Чкалова, 6, тел. 8(42331)47-5-15
Режим работы: вторник, четверг, пятница, суббота 9.00-18.00, обеденный перерыв 13.00-14.00, среда 9.00-13.00
Территория обслуживания: Уссурийский городской округ, Михайловский, Хорольский, Ханкайский, Хасанский, Пограничный, Октябрьский, Спасский, Черниговский, Кировский, Лесозаводский, Дальнереченский, Пожарский, Красноармейский районы
Межрайонный отдел государственного технического осмотра и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД №3 УМВД России по Приморскому краю (МОГТО и РАС ГИБДД № 3 УМВД России по Приморскому краю)
Адреса:
г. Находка, Находкинский проспект, 2 «А»
Телефон: 8(4236)643969
г. Партизанск, ул. Ленинская, 27 «А», тел.: 8(42366)62354
Режим работы: Вторник, среда, четверг, пятница, суббота – с 09:00 – 18:00 перерыв 13:00 – 14:00. Выходные дни: воскресенье и понедельник
Территория обслуживания: Находкинский городской округ, Партизанский городской округ, Партизанский муниципальный район, Лазовский муниципальный район.
Межрайонный отдел государственного технического осмотра и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД № 4 УМВД России по Приморскому краю (МОГТО и РАС ГИБДД №4 УМВД России по Приморскому краю)
Адреса:
г. Арсеньев, ул. Горького, 2, тел. 8(42361) 4-45-05
г. Дальнегорск, ул. 50 лет Октября, 103.тел. 842373 3-02-76
п. Кавалерово, ул. Краснознаменная д.3, тел. 8(42375) 9-13-27
Режим работы:
ВТОРНИК с 09.00 до 18.00 – прием физических лиц
СРЕДА с 14.00 до 18.00 – прием документов на списание транспортных средств, прием по личным вопросам
ЧЕТВЕРГ с 09.00 до 18.00 – прием физических лиц
ПЯТНИЦА с 09.00 до 18.00 – прием юридических лиц
СУББОТА с 09.00 до 13.00 – прием физических лиц
СРЕДА с 09.00 до 13.00 занятия по боевой, служебной и физической подготовке.
Прием граждан в день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню с 09.00 до 17.00
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ с 13.00 до 14.00
ВЫХОДНЫЕ ДНИ: ВОСКРЕСЕНЬЕ и ПОНЕДЕЛЬНИК
Территория обслуживания: г. Арсеньев, г. Дальнегорск, Анучинский, Яковлевский, Чугуевский, Кавалеровский, Ольгинский, Тернейский муниципальные районы.«Золотой Рог».
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