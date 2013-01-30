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Владивостокская сборка Prado не испортит
Во Владивостоке запущена тестовая сборка внедорожника Toyota Land Cruiser Prado
ООО «Соллерс-Буссан» (совместное предприятие российской группы Sollers и японской Mitsui & Co, Ltd) на прошлой неделе запустило тестовое производство Toyota Land Cruiser Prado во Владивостоке, серийное производство будет запущено в феврале. Соглашение о крупноузловой сборке Prado (SKD) было подписано еще в марте 2011 года. Документ предполагал, что производство внедорожника начнется в первой половине 2012 года, однако впоследствии сроки были сдвинуты «по объективным причинам».
Новую производственную площадку посетил первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ, лично опробовавший один из «прадиков», ввезенных для тестов под полную пошлину. СП «Соллерс-Буссан» будет осуществлять производство автомобилей при технической поддержке компании Toyota. Оборудование для производства Prado было доставлено во Владивосток еще в прошлом году, после чего шел процесс его установки и наладки. Серийное производство автомобилей на предприятии начнется ориентировочно в двадцатых числах февраля, когда весь процесс будет полностью выверен.
Sollers и Mitsui создали СП «Соллерс-Буссан» в августе 2010 года. Стороны владеют по 50% долей совместной компании. ООО зарегистрировано во Владивостоке. Ранее сообщалось, что Внешэкономбанк выделит «Соллерс-Буссану» 870 млн рублей на срок до 5 лет для организации выпуска автомобилей под маркой Toyota. Как следовало из материалов группы Sollers, ВЭБ получит в залог по кредиту 50% долей в СП.
На первом этапе предполагаемые объемы производства составят около 1 тыс. автомобилей в месяц, при том что мощности предприятия как минимум вдвое больше - они рассчитаны на выпуск 25 тыс. машин в год.
«Реализация проекта «Соллерс-Буссан» во Владивостоке станет дополнительным стимулом для развития региона и позволит повысить доступность автомобилей Toyota для российских покупателей и, в частности, для жителей Дальнего Востока», - сообщила пресс-служба «Соллерс».
«Мы этого производства не боимся. Prado станет русским, но с оговоркой. По сути дела, машины будут выходить новенькие с конвейера. Далее их немножко разукомплектовывают, складывают в контейнер, доставляют во Владивосток и доукомплектовывают. Собираться во Владивостоке будут все спецификации Prado, которые планируются на рынке к продажам. В качестве мы уверены, потому что российская сборка их испортить не сумеет никоим образом. Мы, как продавец, несем ответственность за любой товар Toyota, где бы он ни был произведен. Сложностей не будет», - сказал «ЗР» генеральный директор ЗАО «Саммит Моторс» (Владивосток) Михаил КУЗНЕЦОВ.
SKD (англ. semi knocked down - полуразобранный) - технология импорта и дальнейшей сборки автомобилей, ориентированная на обход высоких импортных пошлин или акцизных сборов. Технология состоит в том, что полностью готовые автомобили разбирают на небольшое количество узлов и в таком виде ввозят на территорию государства, где производится их сборка.
Ранее сообщалось, что Внешэкономбанк выделит «Соллерс-Буссану» 870 млн рублей на срок до 5 лет для организации выпуска автомобилей под маркой Toyota. Как следовало из материалов группы Sollers, ВЭБ получит в залог по кредиту 50% долей в СП.
Игорь Шувалов сообщил, что Sollers, в свое время озвучивавшая планы собирать на мощностях во Владивостоке 180 тыс. автомобилей в год, обсуждает с региональными и федеральными властями вопрос о дальнейшем расширении производства.
«Мы сегодня (25 января. - Прим. авт.) в администрации Приморского края обсуждали планы по расширению производства Sollers во Владивостоке. Мы понимаем, что ранее заявленные планы компании по выпуску 180 тыс. автомобилей в год во Владивостоке - это все достижимо. Мы (правительство РФ) со своей стороны сделаем все возможное для поддержания дальневосточного проекта. Сегодня можно сказать, что группа Sollers является самым надежным партнером в России по работе с мировыми автопроизводителями», - сказал первый вице-премьер после того, как лично осмотрел новую линию.
Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ также пообещал поддержку предприятию. «Сегодня важный день. Мы запускаем в производство Toyota Land Cruiser Prado. Это важно потому, что автомобильный кластер Приморья, развитию которого мы придаем особое значение, сегодня устойчиво растет», - отметил глава региона.
Губернатор подчеркнул, что в итоге предприятие планирует выйти на полносборочное производство. «Это значит, что машины будут полностью делаться в России. Для Приморья проект имеет очень большое значение, это мультипликатор для развития других производств, в том числе производства автокомпонентов. С помощью налогов, получаемых за счет создания новых рабочих мест на предприятии, мы сможем ремонтировать дороги, развивать социальную сферу. Кроме того, проект является мощным мультипликатором для развития приморской промышленности в целом», - сказал глава региона.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним20:24, 30.01.2013#
"SKD (англ. semi knocked down - полуразобранный) - технология импорта и дальнейшей сборки автомобилей, ориентированная на обход высоких импортных пошлин или акцизных сборов". Так почему же цена на продукцию такая же как с высокими импортными пошлинами и акцизными сборами? В чей карман идет?
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Правдоруб20:36, 30.01.2013#
С помощью налогов, получаемых за счет создания новых рабочих мест на предприятии, мы сможем ремонтировать дороги, развивать социальную сферу. Кроме того, проект является мощным мультипликатором для развития приморской промышленности в целом», - сказал глава региона. И Б У Д Е Т В С Е М С Ч А С Т Ь Е!
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Логик21:52, 30.01.2013#
Вот что странно сравнивал в Японии прадо в максимальной комплектации с 4 литровым мотором стоит 4750000 йен это 1560000 рублей по сегодняшним курсам, а в саммит моторс 2830000 рублей как так??????? Если 1560000 там то разобрать собрать 50000 это даже очень много + провоз 50000 тоже с запасом ну свою это 1660000 он должен стоить с саммит моторс, а у нас грабеж не так ли??? P. s. Источник www. Toyota. jpТеперь о качестве в Японии с правым рулем на самой дешевой комлектации из видимых отличий стоит оптитрон, запуск с кнопки у нас почемуто с двигателем 2. 7 ну просто "овощной" так и называли бы комлектация "дачник" или "пенсионер". . . А то мозги людям пудрят и говно тулят, а еще в саммит моторс при покупке авто вам еще скажут за штатные коврики отдельно плати совсем зажрались!!!! Вывод один русской сборки должны продаваться мин. На 900000 руб дешевле от нынешних цен ИМХО
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