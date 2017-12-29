Автозавод "Соллерс" во Владивостоке будет собирать новый кроссовер

Это уже третья модель местной сборки

ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР, совместное предприятие японской Mazda Motor Corporation и ПАО «Соллерс») в 2018 году планирует запустить на мощностях во Владивостоке сборку кроссовера CX-9. В настоящее время завод производит автомобили двух моделей - Mazda CX5 (с октября 2012 года) и Mazda 6 (с апреля 2013 года).

27 декабря Росстандарт выдал сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на Mazda CX-9, который начнет действовать 19 февраля 2018 года. В графе «сборочные заводы и их адреса» указан адрес завода во Владивостоке.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», ООО «МСМР» в 2017 году произвело 24 тыс. 085 тыс. автомобилей Mazda, что чуть ниже показателей прошлого года.

В настоящее время завод остановил конвейер в связи с проведением планового техобслуживания оборудования. Возобновить производство автомобилей планируется 9 января 2018 года.

Досье «Деловой газеты «Золотой Рог»: ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано в 2011 году. Производственные мощности - 70 тыс. автомобилей в год. в октябре ООО «МСМР» приступило к строительству на территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» завода автодвигателей Mazda семейства SkyActiv-G. Объем инвестиций в проект превышает 3 млрд рублей. В рамках проекта МСМР планирует выйти на производственную мощность по выпуску 50 тыс. двигателей в год. К производству намечено приступить в конце 2018 года, основная часть продукции предприятия будет экспортироваться.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток