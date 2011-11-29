www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.53 р. 100 JPY: 58.43 р.
EUR: 75.92 р. 10 CNY: 94.71 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Распечатать

Владивостокские раллисты едут в Малайзию

29 Ноября 2011, 16:27 | Владивосток

С 1997 года в Малайзии проходит одно из самых сложных на планете внедорожных ралли RAINFOREST Challenge. С 2008 года в этом экстремальном испытании человеческих сил и техники принимают участие экипажи из Владивостока.

Основной маршрут гонки пролегает по малоосвоенным лесным джунглям штата Джохор в окружении дикой природы, сумасшедшей жары и влажности. За 10 дней беспрерывной гонки участники рейда преодолевают множества преград. С помощью лебёдок они карабкаются по скользким отвесным склонам. Ныряют и тонут в глубоких бездонных грязевых ваннах. Протискиваются сквозь густой частокол деревьев и при этом постоянно рискуют попасть на зуб экзотическим представителям местной фауны.

Выдержать столь суровые испытания может только специально подготовленная техника, представляющая собой прототипы ручной сборки, с хорошо узнаваемыми чертами популярных европейских и японских внедорожников. В малазийских джунглях могут понадобиться все качества автомобиля. Проворность, легкость, мощность, а на скоростных отрезках - максимальная скорость и управляемость.

Впрочем, основной секрет успеха заключается в надёжности. Сотни километров ям и ухабов плюс десятки километров полного бездорожья может выдержать далеко не всякая машина. Статистика показывает, что до финиша добираются не более 70% стартовавших.

На этой неделе в Малайзию отправятся два владивостокских экипажа. Водители Валерий ЛЮБАРЕНКО и Андрей КУРДАКОВ, а также их штурманы Александр ЛЕОНОВ и Юрий ИГНАТЕНКО. Оба экипажа выступают на автомобилях собственной сборки, которые были заблаговременно отправлены в Малайзию на транспортом судне.

Автор: Дмитрий Борисов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru