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Владивостокские раллисты едут в Малайзию
С 1997 года в Малайзии проходит одно из самых сложных на планете внедорожных ралли RAINFOREST Challenge. С 2008 года в этом экстремальном испытании человеческих сил и техники принимают участие экипажи из Владивостока.
Основной маршрут гонки пролегает по малоосвоенным лесным джунглям штата Джохор в окружении дикой природы, сумасшедшей жары и влажности. За 10 дней беспрерывной гонки участники рейда преодолевают множества преград. С помощью лебёдок они карабкаются по скользким отвесным склонам. Ныряют и тонут в глубоких бездонных грязевых ваннах. Протискиваются сквозь густой частокол деревьев и при этом постоянно рискуют попасть на зуб экзотическим представителям местной фауны.
Выдержать столь суровые испытания может только специально подготовленная техника, представляющая собой прототипы ручной сборки, с хорошо узнаваемыми чертами популярных европейских и японских внедорожников. В малазийских джунглях могут понадобиться все качества автомобиля. Проворность, легкость, мощность, а на скоростных отрезках - максимальная скорость и управляемость.
Впрочем, основной секрет успеха заключается в надёжности. Сотни километров ям и ухабов плюс десятки километров полного бездорожья может выдержать далеко не всякая машина. Статистика показывает, что до финиша добираются не более 70% стартовавших.
На этой неделе в Малайзию отправятся два владивостокских экипажа. Водители Валерий ЛЮБАРЕНКО и Андрей КУРДАКОВ, а также их штурманы Александр ЛЕОНОВ и Юрий ИГНАТЕНКО. Оба экипажа выступают на автомобилях собственной сборки, которые были заблаговременно отправлены в Малайзию на транспортом судне.
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