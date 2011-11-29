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Включенный днем свет автомобилей не повлиял в Приморье на статистику ДТП

29 Ноября 2011, 20:59 | Владивосток

Год назад российские Правила дорожного движения пополнились новой нормой - в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. Требование ездить днем с огнем не только по трассам, но и в пределах городских территорий, вызвало, помнится, массу споров в среде автомобилистов. Причем большинство мнений высказывалось в поддержку нововведения в принципе, но с небольшими расхождениями в деталях реализации. Спустя год, пожалуй, можно подвести некоторые итоги.

Первым главным итогом можно смело назвать весьма слабое влияние придпринятой меры на общие показатели безопасности дорожного движения. Согласно статистике, представленной пресс-службой Приморской ГИБДД, за 10 месяцев 2011 года на дорогах края произошло 3164 ДТП, в которых 376 человек погибли и 4053 получили ранения различной степени тяжести.

Большинство из этих ДТП произошло в городах и населенных пунктах, и только каждое четвертое - на автомобильных дорогах. Среди ДТП по-прежнему лидируют столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. То есть участники дорожного движения все так же не замечают друг друга – хоть со светом, хоть без него.

Одна из причин подобной слепоты лежит на поверхности: согласно все той же ГИБДДшной статистике, рост числа ДТП напрямую связан с пьянством за рулем. По итогам первых трех кварталов 2010 года, пьяные водители стали виновниками гибели 36 и ранения 326 человек. При сопоставлении статистики нынешней аварийности с прошлогодней рост по количеству погибших превысил 170%!

«На синей волне» в крае произошло 222 ДТП (+8,2%), тяжесть последствий которых составила более 9 погибших на 100 пострадавших (за аналогичный период прошлого года - 3). От пьяных водителей, не спасают, как видим, и включенные фары.

Осторожно – модерн!

Другой аспект вопроса – чисто технический. Поскольку в Японии отсутствует практика обязательной езды днем с включенным светом фар, на большинстве праворульных автомобилей дневных ходовых огней нет. И, для того чтобы привести свое транспортное средство в соответствие с новыми требованиями, многие автовладельцы заморочились вопросом установки подобной опции на свою машину. На дорогах Приморья в массовом порядке стали появляться автомобили, оснащенные светодиодными фонарями.

Год назад, устанавливая светодиоды на городскую малолитражку Suzuki Cervo, мы обещали рассказать, как это инновационная технология будет вести себя в течение всего срока эксплуатации, который, как нам, в свою очередь, обещал корейский производитель Kaixen, составляет не менее 30 тысяч часов. Сделав простейший арифметический подсчет, нетрудно вычислить, что это составляет 1250 дней, или почти 3 с половиной года непрерывной работы.

Учитывая, что замена лампочек в блок-фарах вышеуказанного автомобиля является достаточно трудоемкой и утомительной процедурой, расчет строился на том, что после замены ламп накаливания на светодиоды, в ближайшие лет пять обслуживать осветительный прибор не придется.

Увы, эти расчеты не оправдались. Из четырех «ультраярких» пятичиповых светодиодов Kaixen, установленных в штатные места габаритных огней и ламп дополнительного света (ДХО), через 10 месяцев эксплуатации один вышел из строя, начав подмигивать квадратиком светодиодного чипа. Для его замены потребовалось снова снимать бампер и крыло автомобиля – такова уж конструктивная особенность этой Suzuki.

Погасли также два светодиода в приборной панели. Напомним, что на волне разрекламированного российскими властями «светового апгрейда», модернизации помимо наружного света подверглись и индикаторы панели приборов. Вместо традиционных лампочек здесь также были установлены светодиоды. Два корейских Kaixen – в индикаторах стояночного тормоза и непристегнутого ремня замигали и потухли еще весной, а третий, неопределенного китайского происхождения, установленный в индикаторе дальнего света, продержался до конца октября, хотя подмигивать синим глазом начал еще в августе.

Стоимость светодиодов немаленькая – от 100 до 500 рублей за штуку, что в 5-10 раз превышает стоимость обычных ламп накаливания. Из обещаний производителя следовало, что гораздо выше будет и срок службы, однако на практике это оказалось совсем не так.

Нейтральная передача

Но, несмотря на вышеизложенные недостатки, есть у езды с дневными ходовыми огнями и свои плюсы. Безусловно, улучшается видимость встречного и попутного транспорта в зеркалах заднего вида. Правда, теперь в общем потоке трудно выделить мотоциклиста или организованную колонну, но этот недочет в целом перекрывается своевременным обнаружением любого движущегося объекта.

Если же прошедший год езды с обязательным включенным светом фар почти никак не отразился на безопасности движения (по крайней мере, в природно-климатических условиях Приморья), то значит, смысл езды днем с огнем следует искать в чем-то другом.

Дневные ходовые огни стали прекрасным объектом «электрического» тюнинга. Автомобилю теперь разрешено светиться днем, и его можно украшать мощными противотуманками, «ангельскими глазками» или другими экзотическими приспособлениями для выделения из общей массы. Потом хвастаться – «во, как сделал!».

Общий же баланс нововведения по итогам всех упомянутых положительных и отрицательных сторон можно назвать скорее нейтральным, то есть никаким.

Автор: Дмитрий Фомичев
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