Война с парковочным беспределом во Владивостоке натыкается на противодействие самих же автомобилистов

Долгое время среди автомобилистов Владивостока бытовало мнение, что главным «пробкообразующим» фактором в городе является наличие трамвайных путей на проезжей части центральных улицах. Трамваи убрали, но оказалось, что пробок не стало меньше. Попробовали изменить схему движения, сделав ряд улиц односторонними. Пробки остались. Теперь главным «пробкообразующим» фактором считаются припаркованные в несколько рядов вдоль обочин автомобили.

Объявленная мэрией Владивостока война с парковочным беспределом, несмотря на свой священный характер, частенько натыкается на противодействие самих же автомобилистов, в чьих интересах, казалось бы, действуют муниципальные эвакуаторы, освобождающие проезжую часть. «Где нам парковаться?» - вопрошают те, кто нынче объявлен врагом №1 городского трафика.

Вопрос резонный, так как со строительством современных парковок в Владивостоке дела почему-то не ладятся. Еще в апреле 2009 года город получил из краевой собственности 10 участков для развития парковочного хозяйства, но возникли проблемы с юридическим оформлением земли и поиском подходящих инвесторов. Строительство затянулось, а если быть совсем справедливым, то правильнее сказать - не началось вовсе.

«У города нет свободных миллиардов, а вкладывать деньги в проекты со сроком окупаемости 7-8 лет никто не спешит», - сетует мэр Игорь ПУШКАРЕВ. Видя такое дело, администрация Приморского края попросила городские власти вернуть «зависшие» участки обратно. Депутаты думы Владивостока, обсуждая этот вопрос в октябре, так и не смогли прийти к единому мнению - сможет ли город потянуть строительство парковок.

Безоткатная технология

Между тем совсем рядом с центром города, в Голубиной Пади, на территории студенческого кампуса ВГУЭС, как-то тихо и незаметно появилась многоярусная автомобильная парковка, всем своим видом демонстрирующая реальную возможность решения проблем с размещением автомобилей. На трех этажах здесь расположены автомобили, а в цоколе и на крыше - спортивные площадки, где можно играть в волейбол, баскетбол или теннис. Замечательный универсальный проект!

«Идея многоярусной парковки родилась у нашего ректора Геннадия Лазарева в период автомобильного бума, когда японские иномарки стали очень доступными, и машиной обзавелся едва ли не каждый второй студент», - вспоминает директор учебно-методического центра безопасности дорожного движения ВГУЭС Елена СЕРБИНА.

Автомобилями оказались забиты не только подъезды непосредственно к зданию университета, но и близлежащие переулки частного сектора, что вызывало множество жалоб жильцов. Проблему стали решать комплексно. Наряду с расширением парковочного ряда вдоль улицы Гоголя решили сделать специальный паркинг для сотрудников и студентов непосредственно на территории вуза. Выбрали подходящее место и поручили управлению капитального строительства и ремонта ВГУЭС выполнить проект. Строили в основном из собственных средств.

Скептики могут сказать, что легко замахиваться на подобные стройки, имея в распоряжении дешевые собственные «мозги» в виде студентов, свою территорию и какие-никакие, но опять-таки собственные материальные ресурсы. Но если внимательно приглядеться, аналогичные возможности города как муниципального образования не идут ни в какое сравнение с возможностями отдельно взятого учебного заведения! И пример парковки ВГУЭС показывает, что причин для объяснения заторов на дорогах Владивостока может быть множество, но если есть реальное желание решать проблемы - дело движется.

На трех этажах этого паркинга можно разместить до 200 автомобилей. Въезд на территорию кампуса платный, но сотрудники въезжают по специальным пропускам. За порядком на территории следят видеокамеры и студенты кафедры автосервиса и технической эксплуатации. Парковка работает уже год, все это время значительно разгружая окрестности ВГУЭС.

История ничему не учит

Неподалеку, кстати, находится и печально знаменитая «поляна» возле здания ПримстройНИИпроект. Забитая припаркованными автомобилями площадка в 2006 году, помнится, стала значительной помехой на пути машин МЧС, прибывших на тушение пожара в офисах Сбербанка. Тогда было много разговоров на эту тему, и владельцев здания, вроде бы даже обязывали сделать выводы. Сегодня там ровно та же картина, что и пять лет назад, и даже грянувший гром не заставил никого перекреститься.

Проект парковки возле издательского комплекса «Дальпресс», полтора года назад разработанный ООО «МастерСтрой - ДВ» и входивший в число вышеупомянутых не освоенных администрацией города участков, тоже остался на бумаге. Мы уже писали о том, что его воплощению в жизнь якобы помешал кабель силовиков (не путать с силовым кабелем), расположенный, по некоторым данным, как раз под землей в районе предполагаемого строительства.

Исходя из таких вводных, трудно предположить, что ситуация с парковками во Владивостоке улучшится в ближайшем будущем. Разве что студентам ВГУЭС поручить управление транспортным департаментом. Может быть, их опыт окажется более успешным?