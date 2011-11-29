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Японский автоконцерн Mazda въедет в Россию через Владивосток
Вслед за Toyota планы по открытию производства во Владивостоке раскрыл другой японский автоконцерн - Mazda Motors Corporations. По сведениям "ЗР", 23 ноября Mazda и группа компаний Sollers подписали в Японии меморандум о создании совместного предприятия по выпуску автомобилей на площадке ООО "Соллерс - Дальний Восток" (100%-ная "дочка" ОАО "Соллерс"). Участие сторон - 50x50.
"Мы вдохновлены тем, что будем работать с одним из мировых лидеров, компанией Mazda. И я уверен, что компетенции и высококонкурентный продукт Mazda, а также наш уникальный опыт в организации промышленно-логистической инфраструктуры в данном регионе станут основой для проекта важного не только для Дальнего Востока, но и для всех российских потребителей" - отметил генеральный директор и контролирующий акционер ОАО "Соллерс" Вадим ШВЕЦОВ.
Предполагается, что к сборке автомобилей СП приступит не позднее сентября 2012 года. Ранее сообщалось, что на первом этапе мощность производства может составить до 25-50 тыс. автомобилей в год. Объем инвестиций в новое СП может достигнуть $80 млн.
О том, что Mazda, не имеющая мощностей в Приморье, планирует строительство завода в Приморье, в феврале говорил губернатор края Сергей ДАРЬКИН, переговоры велись также с Toyota и альянсом Renault-Nissan. Renault-Nissan уже отказался от сборки автомобилей вместе с "Соллерсом", но продолжает искать площадку на Дальнем Востоке.
Toyota Motor Corp. с весны 2012 года планировала начать выпуск внедорожников модели Land Cruiser Prado методом крупноузловой сборки на ООО "Соллерс-Буссан" (совместное предприятие японской Mitsui и группы Sollers в Приморье), полный производственный цикл запустить в конце 2014 года, но проект пока буксует. Новое предприятие планируется расположить рядом с заводом "Соллерс - Дальний Восток".
Ожидается, что Mazda в рамках соглашения о промсборке на заводе во Владивостоке будет выпускать автомобили сегментов SUV и C- и D-классов (сейчас речь идет о модели Mazda-6, а также новой модели, которая еще не появилась на рынке - компактном кроссовере Mazda CX-5). Соглашение о промсборке между Минэкономразвития и компанией ООО "Мазда Мотор Мануфэкчуринг Рус" было заключено 21 июня 2011 года. Мощность завода составит 45 тыс. автомобилей в год.
Досье "ЗР"
"Старая промсборка", соглашения по которой автопроизводители заключали с правительством в середине 2000-х годов, предполагает беспошлинный ввоз автокомпонентов для выпуска авто в России в объеме не менее 25 тыс. в год в обмен на обязательства локализации. Через 4,5 года с момента организации полного цикла производства компания должна локализовать 30% импортных комплектующих.
Ранее директор департамента особых экономических зон и проектного финансирования Минэкономразвития Дмитрий ЛЕВЧЕНКОВ отмечал, что речь идет о "предприятии полного цикла с локализацией по компонентам в 30%".
По оценкам экспертов сборка в России позволит Mazda снизить цены и сократить сроки поставки автомобилей российским клиентам. В то же время на Дальнем Востоке, традиционно предпочитающем Toyota, продукция автоконцерна вряд ли будет популярной. "Рынок подержанных автомобилей из Японии сформировал в регионе устойчивое мнение, что Mazda уступает Toyota и Nissan по техническим характеристикам и дорога в эксплуатации. Предложить значительную скидку на автомобили для приморцев, производитель не сможет (Sollers сегодня предоставляет "дальневосточную скидку" на внедорожники SsangYong за счет экономии расходов на доставку автомобилей по железной дороге. - "ЗР"). Поэтому говорить о том, что приморцев посадят на Mazda, не стоит", - говорит один из автодилеров Владивостока.
Отметим, что Sollers не планирует увеличивать собственные мощности по производству SsangYong на уже имеющейся площадке во Владивостоке.
"В этом месте, думаю, нет. Максимальные мощности на имеющейся площадке - не более 100 тыс. автомобилей в год. Больше не выдержит инфраструктура города, ведь завод расположен в самом центре Владивостока", - говорил в интервью "Ведомостям" Вадим Швецов.
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