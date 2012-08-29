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Приморцы списывают опоздания на работу на отсутствие парковок

29 Августа 2012, 23:53 | Владивосток

Служба исследований компании HeadHunter провела опрос в Приморском крае и выяснила, что более половины сотрудников ездят на работу на машине. При этом 30% работников хотя бы раз в месяц опаздывают на работу из-за проблем с парковкой. Каждый третий бросает машину в близлежащих дворах, на дороге, на тротуаре или на газоне перед офисом.

Причиной нарушения закона служит отсутствие и нехватка бесплатных парковочных мест, а для 15% работников платить за парковку – слишком дорого. 7% опрошенных ставят машину на общественную парковку или парковку других организаций, Тем, кто ставит машину на расстоянии от офиса, на работу приходится идти пешком около 10 мин (83%), но иногда (3%) путь от машины до офиса занимает слишком много времени – более получаса!

После увеличения штрафов за неправильную парковку 26% из тех, кто ездит на работу на машине, стали более внимательно относиться к тому, где и как они паркуются. 41% опрошенных не поменяли своих привычек в правильной парковке. 10% работников все равно приходится нарушать закон в связи с нехваткой парковочных мест возле офиса. Однако пока почти никого (94%) еще не штрафовали за неправильную парковку у офиса, а 36% работников считают нововведения правильной мерой, так как им надоели парковки в два ряда.

Опрос проводился Службой исследований компании HeadHunter 26 июля-1 августа 2012 г. среди 345 работников компаний Приморского края.

«Золотой Рог».

Автор: hh.ru
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