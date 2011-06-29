Гнать только не надо

Как и следовало ожидать, начало лета вновь поставило перед автовладельцами подзабытые было вопросы «куда делся бензин?» и «кто виноват?». 3 июня выступая в Госдуме министр энергетики Сергей ШМАТКО заявил, что оснований для дальнейшего роста цен на топливо нет и Правительство РФ реализовало ряд мер, направленных на преодоление дефицита топлива. Ответ не замедлил себя ждать - на следующей неделе практически на всех АЗС независимых операторов в Приморье пропали наиболее ходовые марки бензина - Аи-92 и Аи-95.

О том, что Россия стоит на пороге острой нехватки топлива, СМИ начали писать еще перед майскими праздниками. Премьер РФ Владимир ПУТИН объяснил причину: низкие экспортные пошлины провоцируют нефтяные компании отправлять бензин не на АЗС в России, а в Европу. В то же время эксперты топливного рынка ставят под сомнение слова чиновников о большом влиянии на внутренний рынок бензина экспортных пошлин. Дело в том, что Россия экспортирует относительно мало бензина. В Европе АИ-92 нельзя использовать из-за экологических требований, он используется там как полуфабрикат для более качественного бензина. В общей сложности на бензин приходится 4% экспорта нефтепродуктов (4-5 млн тонн).

Так что заявления о повышении экспортных пошлин на бензин кажутся не очень эффективной мерой для сдерживания цен на АЗС. Зато позволяют говорить о решительности Кремля в этом вопросе. В действительности дела обстоят наоборот: власти продолжают повышать налоги и сборы для нефтяной отрасли. Ведь на них приходится около половины доходов госбюджета, а в предвыборный год надеяться, что чиновники пойдут на сокращение расходов, не приходится.

Напомним, что первыми на Дальнем Востоке с дефицитом бензина столкнулись амурчане. 13 мая Амурское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 11 закона «О защите конкуренции» в отношении четырех нефтетрейдеров - ОАО «Санго-плюс», ООО «Дальневосточная нефтяная компания», ООО «Содружество плюс» и ОАО «Амуртранснефть».

В действиях компаний антимонопольный орган усматривал признаки нарушения антимонопольного законодательства, выраженные в осуществлении согласованных действий, направленных на одномоментное введение ограничений по розничным продажам топлива, прекращение розничных продаж топлива за наличный расчет.

Однако в ходе рассмотрения дела было установлено, что ограничение розничной реализации топлива было вызвано объективными причинами - сокращением оптовых поставок топлива и повлекло за собой существенные убытки для указанных хозяйствующих субъектов. Комиссия Амурского УФАС приняла решение прекратить рассмотрение дела в связи с отсутствием в действиях компаний нарушений части 1 статьи 11 закона «О защите конкуренции».

Забавно, что в эти же июньские дни правительство Амурской области с помпой презентовало в ходе 22-й международной торгово-экономической ярмарки в Харбине проект строительства в регионе нефтеперерабатывающего завода, а также нефтепродуктопровода в Китай, терминала и нефтехимического комбината на китайской территории.

«Цель проекта - переработка нефти, газового конденсата с целью получения марочных бензинов, дизельного топлива, продукции для нефтехимической промышленности с последующей транспортировкой нефтепродуктов в КНР», - сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

В частности, предполагается строительство НПЗ мощностью 5 млн тонн в год в поселке Березовка Амурской области, продуктопровода Березовка - Верхний Аргун с пограничным переходом через реку Амур, а также терминала и нефтехимического комбината в китайском городе Хэйхэ.

Как принято в таких случаях, сразу же было озвучено, что проект вызвал интерес со стороны китайских инвесторов (еще бы, ведь соседям из Поднебесной кровь из носу надо создать сырьевой плацдарм на десятилетия вперед) и это при том, что даже в перспективе не ясно, кто будет поставлять нефть и газовый конденсат для перегонки. И тем не менее проект был одобрен на заседании экспертного совета Министерства регионального развития РФ.

Что ж, пока китайские товарищи предвкушают поступление дополнительных объемов марочных бензинов в Хэйхэ, российские дальневосточники привыкают к мысли о том, что лучше дорогой бензин (или хотя бы «нефтяная бодяга») в наличии на ближайшей заправке, чем дешевый индикативный ценник на топливо при его отсутствии в продаже.

Сегодня дефицит топлива в Дальневосточном регионе составляет, по оценке Минэнерго, порядка 10 тыс. тонн в месяц. «В прошлые годы на рынок региона поступало, дополнительно к продукции Комсомольского и Хабаровского НПЗ, порядка 15 тыс. тонн тонн в месяц топлива с Ангарского и Омского НПЗ и даже от трейдеров Уфимской группы НПЗ. Однако в нынешнем году - по странному совпадению, как раз после произведенного нашими заботливыми чиновниками повышения акцизов на бензин, введения запрета на топливо 2-го класса и приказа снизить цены и усугубить конкуренцию - поставки топлива с запада вдруг пресеклись. Сегодня мои менеджеры не вылезают из командировок, пытаясь найти замену выпавших каналов поставки. Увы, но предложения практически нет либо по завышенным ценам и с отсрочкой поставки», - говорит один из участников рынка.

Михаил КРУТИХИН, партнер консалтинговой компании RusEnergy, полагает, что дефицит в регионе связан только с хаотическим регулированием рынка со стороны российского руководства, то есть с попытками назначать цены на бензин административными методами. «Компании частные вынуждены будут просто сворачивать свою деятельность, оставляя на рынке только крупняков, у которых есть свои нефтяные скважины, свои НПЗ и свои сети реализации продуктов. Мы придем либо к хаосу, либо к чему-то вроде Госплана. Если будет возвращение к рынку, все цены подрастут. Я не исключаю, что все-таки они стабилизируются, в связи с запуском мощностей по выпуску более высококачественных сортов бензина на российских НПЗ. Но отнюдь не благодаря вмешательству правительства или строительству так называемого независимого НПЗ. И тем более внедрению народных дружин по регулированию цен. Не надо вмешиваться в рынок. Нужно создавать нормальные конкурентные условия», - цитирует эксперта Business FM.

В то же время Минэнерго и власти Приморья отрицают наличие топливного кризиса в крае. «Кризиса в Приморье просто нет. Есть бизнес успешный и неуспешный. В моем понимании неуспешный бизнес не может себя удовлетворить и соответственно удовлетворить своих клиентов. Сегодня проблем с топливом в стране нет», - цитирует «Интерфакс» директора департамента переработки нефти и газа министерства энергетики РФ Петра ДЕГТЯРЕВА.

Дегтярев уверяет, что министерство предпринимает все меры, чтобы в Приморье был бензин. В то же время он не уточнил, о каких именно мерах идет речь, добавив: «Зачем нам каждый раз снова принимать неэкономические решения». Также он добавил, что вопрос о заградительных пошлинах на бензин рассматривается ежемесячно, и решение о продлении или снятии их будет принято в зависимости от ситуации, в первую очередь от мировой конъюнктуры на нефть и нефтепродукты. «Мы не можем создавать в стране условия, когда экспорт более выгоден, чем внутренние поставки», - подчеркнул он.

В минувшую среду краевая администрация сообщила, что «Роснефть» возобновила мелкооптовую реализацию бензинов для владельцев частных АЗС в Приморском крае и розничная реализация этого бензина, как ожидается, начнется 23-24 июня.

Вроде бы жизнь налаживается, но и здесь найдется своя ложка дегтя. В июле предстоит ремонт установки первичной переработки нефти на Комсомольском НПЗ (принадлежит НК «Роснефть»). Дефицит временно усугубится, но мы к тому времени притерпимся, - а потом завод возобновит работу - и какое приятное облегчение тогда испытаем!

Как видим, прожектов, приказов и конкуренции сегодня пруд пруди, а вот ввода реальных мощностей, которые могут помочь выправить ситуацию, пока почему-то не хватает. Светлым пятном на этом фоне пока выделяется уже реализуемый проект реконструкции риформинга на соседнем Хабаровском НПЗ, которая прибавит 100 тыс. тонн бензинов в год. Для несведующих - бензин изготовляется на установках риформинга (мощность уставновки ХНПЗ составляет 350 тыс. тонн в год) и изомеризации. В планах реконструкция риформинга с доведением мощности до 450 тыс. тонн в год. Весомая добавка! Увы, но сегодня по факту ХНПЗ может выпускать максимум 1100-1150 тонн бензина в сутки (плюс-минус в зависимости от октанового числа). При увеличении загрузки получается «лишняя» нафта (фракция нефти, получается прямой перегонкой нефти с добавлением небольшого количества вторичных фракций).

Эксперт «ЗР» отмечает, что при сегодняшнем раскладе доставка АИ-92 с заводов Уфы приводит к оптовой цене в Хабаровске 38 100 рублей за тонну, а это значит, что бензин в рознице должен стоить дороже местного на 6,40 рубля за литр. Есть еще вариант импортировать бензин из Сингапура или Кореи. Но это было бы выгодно при хорошей отлаженности этих поставок. Если же везти бензин случайными танкерами из Азии, по факту на месте выйдет 38-40 тыс. рублей за тонну. Цена литра бензина в рознице при таких цифрах, как вы сами понимаете, зашкалит за 40 рублей.

Руководитель пресс-службы НК «Альянс» Андрей РУМЯНЦЕВ в разговоре с «ЗР» подчеркнул, что Хабаровский НПЗ на ремонт не останавливается. Завод в настоящее время перерабатывает 10,7 тыс. тонн в сутки, мощности установок риформинга и изомеризации загружены полностью. Однако объем реализации бензинов через АЗС «Альянса» в последнее время существенно увеличился, в связи с перебоями на заправках некоторых компаний в Амурской области, Хабаровском крае и Приморье.

«Сегодня объем реализации через нашу дальневосточную сеть сравнялся с объемом выпуска бензинов в Хабаровске. Нужно понимать, что «Альянс» закрывает 35-40% потребностей в бензине на Дальнем Востоке, - не меньше, но и не больше. Наша компания прорабатывает возможности увеличения объемов реализации топлива. Однако для выправления ситуации нужны скоординированные усилия всех участников рынка», - считает руководитель пресс-службы НК «Альянс».