Товарные знаки Nissan и Infinity включены в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности

ВЛАДИВОСТОК, 29 февраля, ZRPRESS. Федеральной таможенной службой Российской Федерации в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС) включены товарные знаки, правообладателем которых является компания «Ниссан Мотор Ко., Лтд.» (Nissan, Infinity и др.).

Полный перечень товарных знаков, включенных в ТРОИС, и товаров, в отношении которых таможенными органами осуществляется приостановление выпуска, контактные данные правообладателя указаны в письме ФТС России от 03.02.2012 № 14-42/04960 «О товарных знаках компании «Ниссан Мотор Ко., Лтд.».

Сведения из ТРОИС доступны на сайте ФТС России в разделе «Информация для участников ВЭД», подраздел «Защита прав интеллектуальной собственности» и, далее, подраздел «Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности».

В соответствии с положениями главы 46 Таможенного кодекса Таможенного союза выпуск товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенные в ТРОИС, при отсутствии разрешения правообладателя, приостанавливается на 10 рабочих дней. По заявлению правообладателя процедура приостановления выпуска товара может быть продлена еще на 10 рабочих дней.

Следует отметить, что в течение февраля Владивостокской таможней принято 14 решений о приостановлении выпуска товаров, маркированных словесными и графическими товарными знаками Nissan.

В целях исключения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере интеллектуальной собственности при перемещении товаров через Таможенную границу Таможенного союза необходимо обратиться к правообладателю или его представителю для получения разрешения на трансграничное перемещение товара, сообщает Отделение по связям с общественностью ДВТУ.

"Золотой Рог".

