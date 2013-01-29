Дальневосточники не спешат отказываться от подержанных японских и корейских автомобилей

Введение утилизационного сбора не повлияло на любовь приморцев к подержанным японским иномаркам – в 2012 году ввоз автотранспортных средств через таможни Дальнего Востока вырос по сравнению с 2011 годом на 35%, до 258 тыс. 541 автомобиля. Некоторая заминка произошла лишь в сентябре прошлого года, сразу после введения сбора.

"После бума 2008 года последовало резкое снижение ввоза автотранспорта в 2009 году. Начиная с 2010 года мы отмечаем ежегодный рост. В 2012 году увеличение составило 35%, до 258,5 тыс. единиц автотранспортных средств. В том числе ввоз легковых автомобилей вырос на 39,8%, до 211 тыс. 502 единиц, грузовиков – на 29,4%. В то же время на 8,4% сократился ввоз автобусов", - привел такие данные начальник Дальневосточного таможенного управления Сергей ПАШКО.

При этом на долю Владивостокской таможни пришлось 99,4% от общего объема оформленных в регионе автобусов, 63,9% – легковых автомобилей и 70,3% – грузовых автомобилей.

По словам Сергея Пашко, введение утилизационного сбора если и повлияло на объемы, то опосредовано.

"Действительно, в сентябре 2012 года наблюдался спад относительно августа 2012 года. Но к концу все вернулось на прежние позиции. Отмечу, что общая сумма собранного утилизационного сбора без малого составила 2 млрд рублей, что составило лишь 3% от общего объема платежей за последние четыре месяца 2012 года. Были проблемы, особенно для юридических лиц, которые была обязаны предоставлять достаточно объемный пакет документов. Но по ходу дела вместе с центральным аппаратом ФТС эти сложности удалось нивелировать. Теперь дублировать документы не приходится. Таким образом, процесс (введения утилизационного сбора) прошел без каких-то резких перекосов", - отметил главный таможенник Дальнего Востока.

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан ДАВЫДОВ в свою очередь порекомендовал приморцам обратить свое внимание на продукцию владивостокского завода "Соллерс".

"Предприятие производит самое благоприятное впечатление. В прошлом году завод выпустил порядка 35 тыс. автомобилей. Созданные на нем мощности позволяют в 2013 году выйти на сборку около 80 тыс. автомобилей. Если ценовая политика на новые автомобили будет адекватной и приобретать их будет выгодно, то, по крайней мере, будет лучше, если мы будем покупать автомобили, собранные на территории России, а не ввозить подержанные и платить при этом пошлины и утилизационный сбор", - сказал замруководителя ФТС.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.