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Дальневосточники не спешат отказываться от подержанных японских и корейских автомобилей

29 Января 2013, 11:34 | Владивосток

Введение утилизационного сбора не повлияло на любовь приморцев к подержанным японским иномаркам – в 2012 году ввоз автотранспортных средств через таможни Дальнего Востока вырос по сравнению с 2011 годом на 35%, до 258 тыс. 541 автомобиля. Некоторая заминка произошла лишь в сентябре прошлого года, сразу после введения сбора.

"После бума 2008 года последовало резкое снижение ввоза автотранспорта в 2009 году. Начиная с 2010 года мы отмечаем ежегодный рост. В 2012 году увеличение составило 35%, до 258,5 тыс. единиц автотранспортных средств. В том числе ввоз легковых автомобилей вырос на 39,8%, до 211 тыс. 502 единиц,  грузовиков – на 29,4%. В то же время на 8,4% сократился ввоз автобусов", - привел такие данные начальник Дальневосточного таможенного управления Сергей ПАШКО.

При этом на долю Владивостокской таможни пришлось 99,4% от общего объема оформленных в регионе автобусов, 63,9% – легковых автомобилей и 70,3% – грузовых автомобилей.

По словам Сергея Пашко, введение утилизационного сбора если и повлияло на объемы, то опосредовано.

"Действительно, в сентябре 2012 года наблюдался спад относительно августа 2012 года. Но к концу все вернулось на прежние позиции. Отмечу, что общая сумма собранного утилизационного сбора без малого составила 2 млрд рублей, что составило лишь 3% от общего объема платежей за последние четыре месяца 2012 года. Были проблемы, особенно для юридических лиц, которые была обязаны предоставлять достаточно объемный пакет документов. Но по ходу дела вместе с центральным аппаратом ФТС  эти сложности удалось нивелировать. Теперь дублировать документы не приходится. Таким образом, процесс (введения утилизационного сбора) прошел без каких-то резких перекосов", - отметил главный таможенник Дальнего Востока.

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан ДАВЫДОВ в свою очередь порекомендовал приморцам обратить свое внимание на продукцию владивостокского завода "Соллерс".

"Предприятие производит самое благоприятное впечатление. В прошлом году завод выпустил порядка 35 тыс. автомобилей. Созданные на нем мощности позволяют в 2013 году выйти на сборку около 80 тыс. автомобилей. Если ценовая политика на новые автомобили будет адекватной и приобретать их будет выгодно, то, по крайней мере, будет лучше, если мы будем покупать автомобили, собранные на территории России, а не ввозить подержанные и платить при этом пошлины и утилизационный сбор", - сказал замруководителя ФТС.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Олег Клименко
Теги: таможня  авто  утилизационный сбор 



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Комментарии

  • Псевдоним12:45, 29.01.2013#

    сделайте солеровские авто дешевле тысяч на 300 тогда люди к вам потянутся , а пока вы будете продавать гавно корейское по безумным ценам счастья вам не видать

  • Приморец13:47, 29.01.2013#

    Не на 300 тыс. , а на размер таможенной пошлины!

  • Ваал-Фегор10:37, 30.01.2013#

    а мне всё же больше качество нравится - поэтому говно с завода соллерс брать буду не более чем 100т. р. за шт.

  • олег12:48, 29.01.2013#

    это ж надо было японские авто поставить в один ряд с корейским . . .

  • Толик08:10, 30.01.2013#

    Вообще бред и солерс этот такое откровенное гавно собирает!!!!!

  • Мудаков Фёдор12:55, 29.01.2013#

    "Введение утилизационного сбора не повлияло на любовь приморцев к подержанным японским иномаркам" - Так надо ещё поднять коль такая любовь:), и пополнить дырявый бюджет! Может тогда улицу можно нормально будет перейти и протиснуться к своему подъезду с реди груды напичканых железяк на парковке.

  • Псевдоним12:58, 29.01.2013#

    начните на солерсе собирать адекватное дешовое авто тогда и народ к вам потянется . . . а нет . . значит как везли епошек так и будем !

  • Петр13:08, 29.01.2013#

    Слушай ДЯДЬКА, а разве утилизационый сбор не включили в продажную цену иномарок собранных на територии РФ?, Может хватит нам лапшу на уши вешать!.

  • Псевдоним10:24, 30.01.2013#

    Так вот и у меня тот же вопрос. Утилизационный сбор привязан к конкретной железяке и по идее нет разницы где она произведена: в Японии или в России. Это кстати и ко всяким тазам тоже относится, а не только к "местным иномаркам".

  • Вася, тойотовод из Владика13:13, 29.01.2013#

    "Дальневосточники не спешат отказываться от подержанных японских. . . " - а ожидалось, что народ выстроится в очередь за садовыми мототележками от ТАЗпрома? Может их бы и брали, если бы была цена соответствующая мототележке. Глупо этот хлам пытаться продавать по цене автомобиля.

  • Псевдоним13:26, 29.01.2013#

    утилизационный Побор

  • Псевдоним13:32, 29.01.2013#

    еще надо разобраться согласно законам ВТО пошлина от реальной стоимости или от каталожной как сейчас в россииис правами чела разобраться почему это пошлина иногда (почти всегда )больше стоимости подержаной машины я думаю это хлеб для приморских юристов могли бы заняться ни в одной стране мира подержаные да и новые столько не стоят

  • Псевдоним13:35, 29.01.2013#

    Пусть Давыдов сам на Солерсовских дровах ездит. Они все равно все на запад страны гонют.

  • Blask Sabbath22:02, 29.01.2013#

    В Ростове я неоднократно видел эти так сказать машины. Не в портовых городах и городишках не брезгуют и Лады. . им все равно.

  • Псевдоним22:08, 29.01.2013#

    А у нас все делается не спеша.

  • Юрий08:18, 30.01.2013#

    Рабы любят донашивать и доедать за господ! Так они тоже чувствуют себя господами. Доносим после японцев. . . Потом докушаем, что китайцы не жрут и т. д. Чем заработать на новое, лучше облить дерьмом того, кто может это сделать. Когда-то край был городом моряков иирыбаков!!! А сейчас . . . Эх. . . Нельзя ругаться тут (

  • срач08:57, 30.01.2013#

    ты дал баёб

  • Псевдоним08:55, 30.01.2013#

    Все он врет, Главный таможенник, поэтому и занимает этот пост. Ну во первых на Соллерсе, нет ни каких мощностей. Там все собирается в ручную. Стенд которой показали по телевизору где был Шувалов едиственное механизированное место на Солерсе. В чем секрет? Почему не показывают как работают роботы на сборочных конвейерах. Потому что там ничего этого нет. Это очередной миф нашей власти. Текучесть кадров там огроменная, молодые парни приходят не увидев, что ожидали и не получив ту зарплату о которой вещают с экранов тв. сразу же увольняются. Остальное все собирается в ручную. И не надо народу морочить голову. Это натуральные конструкторы которые собирают в ручную. . .

  • Псевдоним10:29, 30.01.2013#

    Ну вопрос с зарплатой обычно решается еще на собеседовании. На крайняк в первое рабочее утро в отделе кадров в момент подписания трудового договора. Т. е. не обязательно устраиваться, а потом увольняться.

  • victor 123412:12, 30.01.2013#

    Вы написали наверно не про Россию, где в России получают ту зарплату что написана в договоре?Сообщите, я не знаю! Например в 99 процентов рабочих есть белая и черная, у госслужащих наоборот в служебном контракте стоит так мило цифра 2999 рублей, а получают около 40 тысяч, и т. д.

  • Федот11:11, 30.01.2013#

    Народ, привыкший к Отличному качеству японских Авто, на Плохое не клюнет !!!! Это Аксиома !!!!

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