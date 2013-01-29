Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дальневосточники не спешат отказываться от подержанных японских и корейских автомобилей
Введение утилизационного сбора не повлияло на любовь приморцев к подержанным японским иномаркам – в 2012 году ввоз автотранспортных средств через таможни Дальнего Востока вырос по сравнению с 2011 годом на 35%, до 258 тыс. 541 автомобиля. Некоторая заминка произошла лишь в сентябре прошлого года, сразу после введения сбора.
"После бума 2008 года последовало резкое снижение ввоза автотранспорта в 2009 году. Начиная с 2010 года мы отмечаем ежегодный рост. В 2012 году увеличение составило 35%, до 258,5 тыс. единиц автотранспортных средств. В том числе ввоз легковых автомобилей вырос на 39,8%, до 211 тыс. 502 единиц, грузовиков – на 29,4%. В то же время на 8,4% сократился ввоз автобусов", - привел такие данные начальник Дальневосточного таможенного управления Сергей ПАШКО.
При этом на долю Владивостокской таможни пришлось 99,4% от общего объема оформленных в регионе автобусов, 63,9% – легковых автомобилей и 70,3% – грузовых автомобилей.
По словам Сергея Пашко, введение утилизационного сбора если и повлияло на объемы, то опосредовано.
"Действительно, в сентябре 2012 года наблюдался спад относительно августа 2012 года. Но к концу все вернулось на прежние позиции. Отмечу, что общая сумма собранного утилизационного сбора без малого составила 2 млрд рублей, что составило лишь 3% от общего объема платежей за последние четыре месяца 2012 года. Были проблемы, особенно для юридических лиц, которые была обязаны предоставлять достаточно объемный пакет документов. Но по ходу дела вместе с центральным аппаратом ФТС эти сложности удалось нивелировать. Теперь дублировать документы не приходится. Таким образом, процесс (введения утилизационного сбора) прошел без каких-то резких перекосов", - отметил главный таможенник Дальнего Востока.
Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан ДАВЫДОВ в свою очередь порекомендовал приморцам обратить свое внимание на продукцию владивостокского завода "Соллерс".
"Предприятие производит самое благоприятное впечатление. В прошлом году завод выпустил порядка 35 тыс. автомобилей. Созданные на нем мощности позволяют в 2013 году выйти на сборку около 80 тыс. автомобилей. Если ценовая политика на новые автомобили будет адекватной и приобретать их будет выгодно, то, по крайней мере, будет лучше, если мы будем покупать автомобили, собранные на территории России, а не ввозить подержанные и платить при этом пошлины и утилизационный сбор", - сказал замруководителя ФТС.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье растаможить импортный автомобиль без "Эры-ГЛОНАСС" можно, передвигаться на нем - нет
- Южнокорейский автопроизводитель приостановил ввоз машин в Россию
- Во Владивостоке начали собирать обновленные Mazda CX-5 и Mazda 6
- Популярному авторынку "Зеленый угол" жить осталось до весны
- Дальневосточники отказываются от бэушных иномарок из Японии
- В программе автоутилизации обнаружена "черная дыра"
- Во Владивостоке продавцы подержанных иномарок из Японии приехали на "Зеленый угол" на "разборки"
- Во Владивостоке собран десятитысячный Toyota Land Cruiser Prado
- Во Владивостоке на заводе "Соллерс" в 2013 году выпустили более 68 тысяч автомобилей
- Правительство подкинуло приморским автовладельцам очередную нерешаемую проблему
Новости раздела
- Водителям-приморцам предлагают работу на ВЭФ-2018 по смешным расценкам
- Владивостокская кольцевая дорога будет платной
- Автодилеры Владивостока выступили против закрытия рынка правого руля
- Во Владивостоке старые "корейцы" не выдержали конкуренции с новыми "Газелями"
- Во Владивостоке появится альтернативный проезд в самый проблемный район города
- Во Владивостоке начали собирать новый кроссовер
- Автозавод "Соллерс" во Владивостоке будет собирать новый кроссовер
- Автозавод во Владивостоке ушел на новогодние каникулы
- Во Владивостоке открылся дилерский центр всемирно известного французского автобренда
- Во Владивостоке начинают делать кусок ВКАДа
Комментарии
-
-
-
-
-
-
Мудаков Фёдор12:55, 29.01.2013#
"Введение утилизационного сбора не повлияло на любовь приморцев к подержанным японским иномаркам" - Так надо ещё поднять коль такая любовь:), и пополнить дырявый бюджет! Может тогда улицу можно нормально будет перейти и протиснуться к своему подъезду с реди груды напичканых железяк на парковке.
-
-
-
-
Вася, тойотовод из Владика13:13, 29.01.2013#
"Дальневосточники не спешат отказываться от подержанных японских. . . " - а ожидалось, что народ выстроится в очередь за садовыми мототележками от ТАЗпрома? Может их бы и брали, если бы была цена соответствующая мототележке. Глупо этот хлам пытаться продавать по цене автомобиля.
-
-
Псевдоним13:32, 29.01.2013#
еще надо разобраться согласно законам ВТО пошлина от реальной стоимости или от каталожной как сейчас в россииис правами чела разобраться почему это пошлина иногда (почти всегда )больше стоимости подержаной машины я думаю это хлеб для приморских юристов могли бы заняться ни в одной стране мира подержаные да и новые столько не стоят
-
-
-
-
Юрий08:18, 30.01.2013#
Рабы любят донашивать и доедать за господ! Так они тоже чувствуют себя господами. Доносим после японцев. . . Потом докушаем, что китайцы не жрут и т. д. Чем заработать на новое, лучше облить дерьмом того, кто может это сделать. Когда-то край был городом моряков иирыбаков!!! А сейчас . . . Эх. . . Нельзя ругаться тут (
-
-
Псевдоним08:55, 30.01.2013#
Все он врет, Главный таможенник, поэтому и занимает этот пост. Ну во первых на Соллерсе, нет ни каких мощностей. Там все собирается в ручную. Стенд которой показали по телевизору где был Шувалов едиственное механизированное место на Солерсе. В чем секрет? Почему не показывают как работают роботы на сборочных конвейерах. Потому что там ничего этого нет. Это очередной миф нашей власти. Текучесть кадров там огроменная, молодые парни приходят не увидев, что ожидали и не получив ту зарплату о которой вещают с экранов тв. сразу же увольняются. Остальное все собирается в ручную. И не надо народу морочить голову. Это натуральные конструкторы которые собирают в ручную. . .
-
-
victor 123412:12, 30.01.2013#
Вы написали наверно не про Россию, где в России получают ту зарплату что написана в договоре?Сообщите, я не знаю! Например в 99 процентов рабочих есть белая и черная, у госслужащих наоборот в служебном контракте стоит так мило цифра 2999 рублей, а получают около 40 тысяч, и т. д.
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
сделайте солеровские авто дешевле тысяч на 300 тогда люди к вам потянутся , а пока вы будете продавать гавно корейское по безумным ценам счастья вам не видать