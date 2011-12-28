«Немцы» вышли на маршруты Владивостока

На маршруты вышли первые из вновь прибывших во Владивосток муниципальных автобусов немецкой марки MAN. Причем вышли они на новые маршруты (пока временные – до официального их утверждения).

Первые 8 автобусов поставлены на новый кольцевой маршрут № 98-д, который будет связывать микрорайон Снеговая Падь с центральной частью города: Луговая – ДСК - Снеговая Падь – Вторая Речка - проспект 100-летия Владивостока – центр - Луговая.

Следом планируется выход еще 4 новых автобусов и на другой новый маршрут № 97 - из 71-го микрорайона (ул. Нейбута) до Второй Речки: Нейбута – Третья Рабочая – Универсам.

Как сообщили в администрации Владивостока, сейчас проводится работа по организации еще одного кольцевого (дублирующего № 98-д) встречного муниципального маршрута по обратному кольцу: Луговая – центр – проспект 100-летия – Вторая Речка - Снеговая Падь – ДСК - Луговая. Эти маршруты пройдут также через остановочные пункты, расположенные в микрорайоне Снеговая Падь, которым присвоены наименования: «Снеговая Падь», «Детская поликлиника», «Капитанская», «Адмиральская», «Гвардейская», «Флотский городок».

Покупка автобусов всемирно известной марки стала частью программы главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА по возрождению муниципального транспорта. После долгих лет разрушения системы муниципального общественного транспорта в 2008 году было принято решение – не только вернуть в городскую собственность автобусные предприятия со всей необходимой инфраструктурой, но и начать вновь формировать парк машин. В 2010 году было закуплено 14 автобусов отечественного производства, а в нынешнем – 50 машин германской сборки. Пока во Владивосток прибыло 32 автобуса из этой партии, доставка остальных 18 ожидается во второй половине января. Это удобные и технически надежные автобусы, снабженные печками и кондиционерами низкопольные, оборудованные системой навигации ГЛОНАСС.

При этом в администрации нет намерения сделать весь пассажирский транспорт муниципальным. Задача - показать пример и создать конкуренцию частным структурам, чтобы их работа стала более качественной.

«Золотой Рог».