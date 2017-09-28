На одной из улиц Владивостока автомобилисты лишатся парковки

Управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока сообщает об установке новых технических средств организации дорожного движения по улице Берёзовой, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации города.

Здесь в районе домов № 8 «а» и 38 будут установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена» вместе с дополнительными информационными табличками 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.1 «Зона действия».

Как подчёркивают специалисты, работы по установке новых дорожных знаков во Владивостоке проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.