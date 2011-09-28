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Приморское автомобилестроение пошло в рост
С начала года объем производства на автомобильном заводе «СОЛЛЕРС» составил 18 132 машины. Большая часть приходится на новую марку New Action - 7931 автомобиль. В планах компании - до конца года произвести 25 тысяч единиц автомобилей.
Напомним, «СОЛЛЕРС» - первый на Дальнем Востоке автомобильный завод. В 2009 году здесь выпущен первый внедорожник. В 2010 году завод вышел на плановое производство автомобилей марки Ssang Yong: Kyron, Rexton, Actyon, Actyon Sports. А уже в январе 2011 года начал серийную сборку новой модели городского кроссовера New Actyon.
По информации департамента промышленности и транспорта Приморского края, опыт создания завода по производству автомобилей во Владивостоке повлиял на заинтересованность мировых автопроизводителей к организации подобного производства на территории края. Уже сегодня компания «Мазда Корпорэйшн» ведет подготовку по реализации проекта производства автомобилей в Приморье в режиме «промышленной сборки», начало которого запланировано на второе полугодие 2012 года.
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