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Приморцы могут сами решить, как эвакуировать их авто и сколько платить за штрафстоянку

28 Июня 2012, 17:59 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 26 июня, ZRPRESS. На официальном форуме Законодательного Собрания Приморского края открыто обсуждение проекта закона "О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств в Приморском крае".

Предложения по поправкам смогут внести все жители Приморского края. Для этого нужно зарегистрироваться на форуме и сформулировать своё предложение. Предлагаемые поправки будут переданы на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания края.

При этом, стоит учитывать, тарифы (цены) на все действия по задержанию и транспортировке устанавливаются уполномоченным органом Администрации Приморского края и не входят в компетенцию Законодательного Собрания Приморского края.

Предложения принимаются до 17 июля 2012 года на официальном форуме Законодательного Собрания Приморского края по адресу:

http://forums.zspk.gov.ru/viewtopic.php?f=26&t=18

Напомним, депутаты ЗС ПК на очередном заседании 26 июня приняли в первом чтении закон "О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств в Приморском крае".

Проект закона регулирует не только эвакуацию машин и мотоциклов, но и водных транспортных средств – катеров, яхт, маломерных судов на спецстоянки. Проект закона закрепляет за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями право перевозить транспортные средства на штрафстоянки. При этом буксировка на гибкой сцепке будет запрещена. Закон определяет, что срок хранения исчисляется с момента доставки транспортного средства и измеряется в часах, а не в сутках. Соответственно, каждый полный час пребывания на стоянке оплачивается.

Сотрудники автостоянки в предложенном депутатами законопроекте должны будут вернуть машину владельцу в любое время суток после предоставления документов об оплате. Перечень всех организаций, которые имеют право хранить у себя задержанные автомобили, будет размещен в Интернете.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба ЗС ПК
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