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Дорога на Горностай уперлась в суд

28 Июня 2011, 23:14 | Владивосток

Владивосток не получит дорогу «Дальхимпром» - Горностай и в 2011 году, бьют тревогу специалисты. Время, подходящее для строительства трассы, неумолимо уходит, а работа стоит. Конфликт заказчика и подрядчика, то есть администрации Владивостока и компании «Дальэнергомаш», до сих пор не разрешен.

Напомним, с инициативой строительства во Владивостоке дороги, которая должна соединить ул. Снеговую с загородной трассой, ведущей с бухты Тихой на Шамору, еще во время предвыборной кампании выступил Игорь ПУШКАРЕВ. После его победы на выборах, выяснилось, что нужная для дороги территория числится за военными. Тем не менее, мэрия сумела забрать ее в городскую собственность и нашла средства для строительства дороги. К слову, эта трасса стала единственной, строящейся исключительно на муниципальные средства. В октябре 2009 года состоялся тендер среди подрядчиков. Победу одержало ОАО «Дальэнергомаш». Но приступить к работе сразу компания не смогла. Ее руководители объясняют это тем, что четыре месяца ждали проектную документацию. Так что прокладывать трассу начали лишь в феврале 2010 года. К осени дорожники заявили, что готовы к укладке асфальта. Однако инспекторы отказались подписывать акт о приемке подготовительных работ - и стройка замерла.

Администрация Владивостока обвинила компанию «Дальэнергомаш» в изменении маршрута, низком качестве работ и срыве сроков и подала на генподрядчика иск в Арбитражный суд Приморского края с требованием вернуть аванс. Без решения суда мэрия не может разорвать с подрядчиком контракт и отдать его другой компании.

«Дальэнергомаш» категорически отметает все претензии. Подрядчик объясняет конфликт тем, что городские чиновники якобы планировали отдать контракт фирме «Асфальт» из Благовещенска. Участие и победа в тендере «Дальэнергомаша» спутали их планы. В результате, дескать, инспектирующие инстанции начали строить козни дорожникам, которые готовы были сдать дорогу еще осенью 2010 года.

Как бы то ни было, работа на дороге «Дальхимпром» - Горностай до сих пор стоит. И будет стоять, пока не завершится судебное разбирательство. Если победит администрация Владивостока, на объект придет новый подрядчик. Если суд признает правоту компании «Дальэнергомаш», то она приступит к завершению строительства. Но конца тяжбы, начавшейся в декабре 2010-го, не видно. И наверняка вердикт первой инстанции не удовлетворит одну из сторон, и судебное дело пойдет на новый виток.

А тем временем уходит теплое время, столь необходимое для укладки асфальта. И дорога, которую обещали запустить в октябре 2010 года – ведь она могла принять на себя часть автопотока в объезд, и в этом году останется недоделанной.

Автор: Олег Жунусов
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