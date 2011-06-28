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Администрация Владивостока занялась автоэвакуацией

28 Июня 2011, 13:07 | Владивосток

Администрация Владивостока закупила пять автомобилей-эвакуаторов для создания муниципальной службы по принудительному перемещению неправильно припаркованных машин. Об этом 27 июня на пресс-конференции сообщил глава администрации Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ.

Машины должны прибыть в город уже в июле. Кроме того, поэтапно по всему городу, в том числе на перекрестках дорог и остановках общественного транспорта будут установлены камеры видеонаблюдения высокого разрешения. Они зафиксируют нарушение, и штраф вместе с фотографией автовладелец получит по почте.

В первую очередь администрация города намерена освободить от неправильно припаркованных автомобилей центр города, где больше всего нарушений – ул. Фонтанную, Алеутскую и Океанский проспект.

Свозить эвакуируемые автомобили из центра города планируется вначале, для оперативности, на площадь Борцам за власть Советов, а оттуда уже на штрафстоянки, в частности на мыс Кунгасный.

- Механизмы (воздействия на автомобилистов – прим. «ЗР») есть. Нужно лишь наладить их работу. Парковаться автовладельцы будут только там, где можно, - заверил Игорь Пушкарев.

По его словам мэрия Владивостока продолжает работу по строительству парковок. Но около года ушло на оформление земельных участков. Разработаны проекты парковок на ул. Фонтанной чуть выше здания мэрии напротив краевой прокуратуры на 250 мест, напротив Дома физкультурника на 400 мест и другие. Но проблема еще в том, что пока нет инвесторов, готовых вложиться в этот бизнес.

- Но если не найдем инвесторов, то муниципалитет будет строить парковки сам, - сообщил Игорь Пушкарев.

Напомним, пока по действующему законодательству принудительная эвакуация автомобилей и первые сутки их хранения на штрафстоянке являются бесплатными. Плата была отменена еще в 2008 году из-за многочисленных протестов автомобилистов. Правда, ушлые автоэвакуаторщики Владивостока, заключившие договор с УВД города, нашли лазейку. Собирали деньги не за эвакуацию, а за «погрузку-выгрузку автомобиля и оформление документов». Почти через год их бурной деятельности, вызвавшей массовое недовольство горожан, суд признал такую деятельность незаконной. Но платить все равно придется.

Депутаты Госдумы по инициативе ГИБДД в апреле 2011 года приняли решение снова возложить плату за принудительную эвакуацию на плечи автовладельцев, чтобы сэкономить средства бюджета, из которого ежегодно уходило на эти цели 25 млрд рублей.

- Перемещение транспорта и его хранение — это мера обеспечения по делу, — прокомментировал решение Госдумы президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор ТРАВИН. — Эта такая же мера обеспечения, как изъятие водительского удостоверения, запрет эксплуатации, снятие регистрационных знаков — все эти процедуры проводятся бесплатно. И только единственная мера обеспечения перемещения автомобиля на стоянку будет платной. Тогда надо оплатить, если надевают наручники или доставляют в отделение милиции.

Несмотря на протесты правозащитников, нововведения вступят в силу с 1 сентября 2011 года. Цены на эвакуацию неправильно припаркованных автомашин будут определять региональные законодатели. Так что администрация Владивостока в перспективе сможет не только очистить улицы города от неправильно припаркованных машин, но еще и заработать на принудительной эвакуации автомобилей.

Автор: Олег Жунусов
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