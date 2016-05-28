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Владивостокцам предлагают высказать свои мнения о введении платы за парковку автомобилей

28 Мая 2016, 12:12 | Владивосток

Власти приморской столицы предложили владивостокцам высказать свои пожелания по вопросу введения платы за парковку вдоль дорог, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Горожане активно стали предлагать адреса, где необходимо организовать платные парковки вдоль дорог, размер платы за парковку, а также вносить собственные предложения по данному вопросу.

Напомним, что для упорядочения парковки автотранспорта на территории города администрация Владивостока планирует введение оплаты за парковку вдоль городских дорог. Для этого некоторые улицы центральной части приморской столицы оснастят терминалами для оплаты парковки.

Многие города России успешно внедряют опыт по организации платных парковок и отмечают, что введение данной меры существенно улучшило условия транзитного проезда, парковаться на улицах стало легче, а также появилась дополнительная статья дохода в городской бюджет. Проект организации платы за парковку автотранспорта во Владивостоке будет проходить обсуждение и согласование.

У вас есть предложения:

- на каких улицах нужны платные парковки?

- какая плата должна взиматься за парковку?

Присылайте свои варианты по организации платных парковок вдоль городских дорог на адрес электронной почты: parkovki@vlc.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: парктрон  парковка  пробка 



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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј12:56, 28.05.2016#

    на всех улицах. сдирать побольше. 2 бакса в час.

  • vasya12:19, 29.05.2016#

    И ещё ввести налоги на дождь, на солнечную погоду, на пластиковые окна, акцизы на обувь и одежду.

  • ,Второй фронт15:24, 28.05.2016#

    Разрешить въезд в центр города по четным дням только для черных номеров, а по нечетным, только для нечетных. Стоянка в центре должна стоить 10 баксов за час и в случае неоплаты 50 баксов за час. В центре должны быть построены многоуровневые парковки вместо торговых центров Охуена Галустовича Охуяна.

  • Дальтоник17:57, 28.05.2016#

    По четным для ЧЕРНЫХ номеров? А для синих и красных?

  • Псевдоним12:42, 29.05.2016#

    ЧЁТНЫМ дням въезд только ЧЁТНЫМ номерам. . . . . . . . .

  • Дальтоник17:58, 28.05.2016#

    По четным для ЧЕРНЫХ?

  • vasya12:23, 29.05.2016#

    " Стоянка в центре должна стоить 10 баксов за час" - и ты готов платить 700 рублей за то что на 1 час поставил машину? Или ты платить не будешь? Машины нет и не предвидится. Предлагаю ввести плату за ходьбу по тротуару, и отдельно за переход улицы на пешеходном переходе. 10 баксов за переход Светланской и Океанского проспекта, остальные улицы - 8 баксов. И проезд на трамвае и троллейбусе - 100 рублей, на автобусе 200. Чтобы тебе мало не показалось.

  • Nim20:59, 28.05.2016#

    Разве не видно, что вся пробка из-за девушки на "зебре"?

  • Псевдоним23:15, 28.05.2016#

    Да я вообще не понимаю в чем кайф автовладения. Ну какое может быть удовольствие если есть автомобиль, но нет гаража, а место парковки на газоне под окнами? Кстати возле нашего дома происходит постепенное уничтожение газона. Лично мне автомобиль требуется не чаще 1-2 раз в году когда нужно в аэропорт или на жд-вокзал, если еду в отпуск. В этом случае вполне достаточно вызвать такси. Да и город у нас не настолько огромный чтобы нельзя было для перемещения обходиться только общественным транспортом.

  • Псевдоним10:25, 29.05.2016#

    Престиж!!Ещё совковое прошлое не забыто голодное!Как же у тебя есть а у меня нет?Менталитет совков.

  • Не важно10:51, 29.05.2016#

    Причём тут совок? Мне лично авто нужно для удобства. не люблю я стоять на остановках, толкаться в грязных автобусах и ходить ещё при этом пешком много. И времени на это тратиться слишком много. На авто проще передвигаться. Даже в ужасной ситуации с парковками по городу.

  • Не важно10:58, 29.05.2016#

    Гараж есть. Под домом на долго авто не оставляю и по городу паркуюсь только в разрешенных местах ))

  • ВТ10:38, 29.05.2016#

    А мне не нужен газон под домом, мне нужна парковка для машины, во всех нормальных странах, где мозги граждан не одурманены "совком", есть парковки у дома для собственников жилья, а не газон, огороженный старыми покрышками. Мне машина нужна для работы каждый день, и на выходные ездить отдыхать, и в автобусах я с вами ездить не хочу.

  • vasya12:28, 29.05.2016#

    "А мне не нужен газон под домом, мне нужна парковка для машины" - вот кстати, где возле дома газон, как раз таки и можно построить подземно-наземную парковку этажа на 3 - 4 для жильцов дома.

  • ViRus 23:19, 28.05.2016#

    А парковка на поворотах будет стоить в два-три раза дороже, чем просто вдоль дороги?

  • Горожанин10:55, 29.05.2016#

    Очередное отсасывание бабла для избранных, будет применено стремительно в отличии от других предложений и обещанок.

  • Псевдоним11:01, 29.05.2016#

    Вместо того, чтобы места новые под парковки выделять, уже из ничего бабло качать хотят?????????? ПОЗОР ТАКИМ ИНИЦИАТИВАМ И ЭТО ПРЕДЛОЖИВШИМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • vasya12:26, 29.05.2016#

    Это точно. Вместо того, чтобы строить в центре многоэтажные парковки, решили качать деньги "из воздуха". Приватизировали городские улицы.

  • Псевдоним09:19, 30.05.2016#

    В центре уже стоит одна многоэтажная парковка.

  • Псевдоним21:03, 29.05.2016#

    Администрация города начиная с Копылова уродует наш город, вырубая скверы и делая все больше и больше новостроя в центре города. Причем, нас, горожан, не спрашивали. Объяснить эти новые застройки в центре города, кроме как коррупцией невозможно. Надо вытащить всех этих мэров и архитекторов, которые разрешали строительство в центре нашего города и за их счет решать проблему парковок в центре города. А не за счет горожан.

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