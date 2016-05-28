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Владивостокцам предлагают высказать свои мнения о введении платы за парковку автомобилей
Власти приморской столицы предложили владивостокцам высказать свои пожелания по вопросу введения платы за парковку вдоль дорог, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Горожане активно стали предлагать адреса, где необходимо организовать платные парковки вдоль дорог, размер платы за парковку, а также вносить собственные предложения по данному вопросу.
Напомним, что для упорядочения парковки автотранспорта на территории города администрация Владивостока планирует введение оплаты за парковку вдоль городских дорог. Для этого некоторые улицы центральной части приморской столицы оснастят терминалами для оплаты парковки.
Многие города России успешно внедряют опыт по организации платных парковок и отмечают, что введение данной меры существенно улучшило условия транзитного проезда, парковаться на улицах стало легче, а также появилась дополнительная статья дохода в городской бюджет. Проект организации платы за парковку автотранспорта во Владивостоке будет проходить обсуждение и согласование.
У вас есть предложения:
- на каких улицах нужны платные парковки?
- какая плата должна взиматься за парковку?
Присылайте свои варианты по организации платных парковок вдоль городских дорог на адрес электронной почты: parkovki@vlc.ru.
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Комментарии
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,Второй фронт15:24, 28.05.2016#
Разрешить въезд в центр города по четным дням только для черных номеров, а по нечетным, только для нечетных. Стоянка в центре должна стоить 10 баксов за час и в случае неоплаты 50 баксов за час. В центре должны быть построены многоуровневые парковки вместо торговых центров Охуена Галустовича Охуяна.
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vasya12:23, 29.05.2016#
" Стоянка в центре должна стоить 10 баксов за час" - и ты готов платить 700 рублей за то что на 1 час поставил машину? Или ты платить не будешь? Машины нет и не предвидится. Предлагаю ввести плату за ходьбу по тротуару, и отдельно за переход улицы на пешеходном переходе. 10 баксов за переход Светланской и Океанского проспекта, остальные улицы - 8 баксов. И проезд на трамвае и троллейбусе - 100 рублей, на автобусе 200. Чтобы тебе мало не показалось.
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Псевдоним23:15, 28.05.2016#
Да я вообще не понимаю в чем кайф автовладения. Ну какое может быть удовольствие если есть автомобиль, но нет гаража, а место парковки на газоне под окнами? Кстати возле нашего дома происходит постепенное уничтожение газона. Лично мне автомобиль требуется не чаще 1-2 раз в году когда нужно в аэропорт или на жд-вокзал, если еду в отпуск. В этом случае вполне достаточно вызвать такси. Да и город у нас не настолько огромный чтобы нельзя было для перемещения обходиться только общественным транспортом.
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Не важно10:51, 29.05.2016#
Причём тут совок? Мне лично авто нужно для удобства. не люблю я стоять на остановках, толкаться в грязных автобусах и ходить ещё при этом пешком много. И времени на это тратиться слишком много. На авто проще передвигаться. Даже в ужасной ситуации с парковками по городу.
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ВТ10:38, 29.05.2016#
А мне не нужен газон под домом, мне нужна парковка для машины, во всех нормальных странах, где мозги граждан не одурманены "совком", есть парковки у дома для собственников жилья, а не газон, огороженный старыми покрышками. Мне машина нужна для работы каждый день, и на выходные ездить отдыхать, и в автобусах я с вами ездить не хочу.
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Псевдоним21:03, 29.05.2016#
Администрация города начиная с Копылова уродует наш город, вырубая скверы и делая все больше и больше новостроя в центре города. Причем, нас, горожан, не спрашивали. Объяснить эти новые застройки в центре города, кроме как коррупцией невозможно. Надо вытащить всех этих мэров и архитекторов, которые разрешали строительство в центре нашего города и за их счет решать проблему парковок в центре города. А не за счет горожан.
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