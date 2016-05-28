Владивостокцам предлагают высказать свои мнения о введении платы за парковку автомобилей

Власти приморской столицы предложили владивостокцам высказать свои пожелания по вопросу введения платы за парковку вдоль дорог, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Горожане активно стали предлагать адреса, где необходимо организовать платные парковки вдоль дорог, размер платы за парковку, а также вносить собственные предложения по данному вопросу.

Напомним, что для упорядочения парковки автотранспорта на территории города администрация Владивостока планирует введение оплаты за парковку вдоль городских дорог. Для этого некоторые улицы центральной части приморской столицы оснастят терминалами для оплаты парковки.

Многие города России успешно внедряют опыт по организации платных парковок и отмечают, что введение данной меры существенно улучшило условия транзитного проезда, парковаться на улицах стало легче, а также появилась дополнительная статья дохода в городской бюджет. Проект организации платы за парковку автотранспорта во Владивостоке будет проходить обсуждение и согласование.

У вас есть предложения:

- на каких улицах нужны платные парковки?

- какая плата должна взиматься за парковку?

Присылайте свои варианты по организации платных парковок вдоль городских дорог на адрес электронной почты: parkovki@vlc.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.