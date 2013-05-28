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Дороги Владивостока
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Владивосток получит новые дороги и мосты

28 Мая 2013, 19:52 | Владивосток

Во Владивостоке реализуются масштабные планы по строительству и ремонту дорог

По данным агентства «Автостат», Владивосток является самым автомобилизированным городом России - здесь на тысячу жителей приходится 566 авто. Чтобы облегчить автомобильное движение, городские власти запланировали на этот год строительство развязок, объездных дорог и  реконструкцию магистралей.

Но главная особенность нынешней ремонтной кампании в том, что она не обошла благоустройство придомовых дорог и дворов, состояние которых напрямую касается тысяч и тысяч простых владивостокцев.

Грунтовку заменил асфальтобетон

На минувшей неделе завершилась масштабная реконструкция дороги на Токаревскую Кошку – одно из любимых мест отдыха горожан. Впервые в истории Владивостока эта ранее грунтовая пыльная дорога по распоряжению главы города Игоря ПУШКАРЕВА сделана капитально и закатана в асфальтобетон, став тем самым хорошим подарком не только любителям пляжного отдыха, но жителям ближайших домов.  

МУПВ «Дороги Владивостока» приступило к реконструкции дороги на Токаревскую Кошку в первых числах апреля. «Грунтовку» отсыпали скальным грунтом, положили основание из щебня, утрамбовали катком, сверху уложили слой асфальтобетона и слой щебеночно-мастичного покрытия, который успешно применяют во всем мире. Он имеет лучшие характеристики по сравнению с обычным асфальтом, а значит, увеличивает и срок эксплуатации дороги. К слову, такое покрытие применялось при реконструкции дороги от станции Санаторная до железнодорожного переезда в районе остановки «Постышева», а также на новой трассе «пос. Новый – Де-Фриз – Седанка – б. Патрокл».

Для безопасности горожан дорогу оборудовали «лежачими полицейскими», предусмотрели заасфальтированную площадку для парковки автомобилей и уличное освещение, которого здесь никогда раньше не было. 

Как объехать пробку

Дорога по улице Шуйской, что в районе автовокзала на Второй Речке, еще совсем недавно напоминала полосу препятствий с ямами и ухабами, на которой было сложно проехать даже на джипе. Глава Владивостока распорядился внести ее в план ремонта и сделать капитально, из асфальтобетона. Так что теперь с улиц Кирова, Чкалова и Енисейской на проспект 100-летия Владивостока можно проехать, не простаивая в пробках, которые периодически образуются до перекрестка на Русской.

А разгрузить проспект 100-летия Владивостока, причем существенно, призван новый транспортный узел «Днепровская – Вострецова – Печорская». Он включает в себя участок дороги от Тухачевского по Днепровской с дальнейшим выходом на Вострецова и к Печорской (район стадиона «Строитель»). В этом году будет выполнен первый этап работ – капитально отремонтирована дорога от Вострецова до Днепровской.

В этом же сезоне, как заверили нас в администрации Владивостока, будут завершены строительство дороги «Снеговая - Горностай», ремонт Рудневского моста, Некрасовского путепровода, а также построены два автодорожных моста через Вторую Речку, которые свяжут между собой улицы Бородинскую и Русскую с ул. Гамарника и районом БАМ.

По Русскому – с ветерком

Не остались без внимания и дороги на острове Русском. В настоящее время готовится проект по реконструкции улично-дорожной сети острова. Это будет двухполосная дорога, с шириной каждой полосы 3,5 метра. По участкам дороги, которые пройдут по населенным пунктам, планируются тротуары и освещение.

«В этом году я поставил специалистам задачу - полностью подготовить проектно-сметную документацию и приступить к первому этапу работ. Это участок дороги от так называемой коммунальной зоны до поселка Экипажного. В целом, реконструкция разбита на пять этапов. Второй этап включает участок дороги от поселка Экипажного до Подножья. Третий – от Подножья до бухты Воевода. Четвертый – от Воеводы до бухты Боярин. И пятый этап – соединение бухты Воевода с коммунальной зоной. Длина улично-дорожной сети острова Русского по предварительным подсчетам, будет составлять 38 километров», - написал в своем личном блоге в ЖЖ глава города.

Сейчас асфальт заканчивается на мысе Вятлина. В этом году асфальтовая дорога будет продлена как минимум до поселка Экипажного. А дальше – до Рынды и даже до пролива Старка. То есть через весь остров Русский, чтобы потом и жители острова Попова могли просто перебраться через пролив Старка и попасть в улично-дорожную сеть Владивостока, на автобусе доехать до любой части города по городским тарифам.

Ремонт по плану

С 22 апреля, с наступлением положительных температур и запуском  асфальтовых заводов во всех районах краевого центра начался плановый ремонт дорог. Конечно, прочными на несколько лет вперед остаются дороги, где ведется капитальный ремонт – с восстановлением ливневок, дорожного основания и другой дорожной инфраструктуры, и такие работы есть в плане на текущий год. Однако «капиталка» - дело дорогое, в один год по всем дорогам сделать его невозможно, поэтому ежегодно на многих участках ведется восстановительный ремонт. Он, конечно, не так долговечен, но тоже совершенно необходим.

«Ремонт начали с основных магистралей, но постепенно техника зайдет на внутриквартальные проезды и придомовые территории», - подчеркнул глава города.

В настоящее время дорожные работы ведутся на Постышева, Русской, Народном проспекте, Снеговой, 26, Крыгина, 28, Связи, Никифорова, Александровича, Адмирала Макарова и Окатовой. Продолжается укладка асфальта на спуске с Выселковой на Снеговую. Дорожники демонтировали старый разбитый асфальт и укладывают новый, а в ближайшее время начнется ремонт всей дороги на Выселковой.

Бригады дорожных рабочих проводят реконструкцию пешеходной зоны от площади Луговой до ул. Спортивной. Строители установили тротуарный бордюрный камень и сделали основание под укладку асфальтобетона. Уже в ближайшие дни пешеходную дорожку заасфальтируют.

В процессе реконструкции дороги по улице 1-ой Морской с восстановлением пешеходной зоны, улиц Карбышева и Станюковича.

Масштабная реконструкция пешеходной зоны ведется и по улице Ульяновской. Жители микрорайона обратились к главе Владивостока Игорю Пушкареву с просьбой восстановить тротуар, который не видел ремонта долгие годы. Просьба не осталось без ответа, и теперь на улице Ульяновской горожане смогут гулять по отремонтированной пешеходной дорожке. Кроме того, строители предусмотрят понижение уровня бордюрного камня для удобства мамочек с колясками.

Полным ходом идет благоустройство и придомовых территорий. Главой Владивостока была поставлена задача – начать в этом году комплексное благоустройство придомовых территорий и детских площадок. По мнению Игоря Пушкарева, пришло время начинать эту большую сложную работу и вырабатывать соответствующие подходы и механизмы, чтобы впоследствии уже жители могли сами благоустраивать свои дворы через управляющие компании или ТСЖ.

Первоначально были утверждены 37 дворовых территорий. Затем список пополнили еще 30 объектов, где запланировано заасфальтировать дороги, тротуары и установить бордюры. Таким образом, почти в 70 дворах города будут капитально отремонтированы дороги и тротуары, а в 30 дворах еще и обустроены детские площадки – появятся горки, качели, песочницы, лавочки

В эти дни работы ведутся уже на 12 объектах. Среди них дома на Жигура, 16 и 18, Монтажной, 7 и др.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Ирина Светланская
Теги: ремонт  бюджет  дороги владивостока  строительство  Пушкарев 



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Комментарии

  • Псевдоним12:31, 30.05.2013#

    Эх, кто б Красоту в порядок привел. . . видимо слишком отдаленный район города

  • Псевдоним12:45, 30.05.2013#

    каждый год одни и те же обещания. дороги как были убитыми так и остаются. пробки никуда не делись. а рекламы. . .

  • Псевдоним12:48, 30.05.2013#

    Зато на Юмашева вскрыли асфальт месяц назад и бросили. Раньше хоть по нему ходить можно было. . .

  • Псевдоним12:48, 30.05.2013#

    Эх кто бы начал ремонт в некрупных городах Атрём, Спасск, и т. д. Мы что не люди, не платим налоги , не хотим ездить и ходить по нормальным дорогам и без резиновых сапог. Путин сказал деньги на дороги есть, только где? АУ Владимир Владимирович, "царь наш батюшка, кормилец и поилиц"? Что же без твоего "ФАС" в стране ничего не делается, что ж так распустил своих чиновников, что они ходят по русской земле совсем непуганные. ?

  • Псевдоним13:01, 30.05.2013#

    ой, царь-батюшка, благодетель ты наш, кланяемся тебе по самое не хочу, защити сирот твоих

  • Александр12:56, 30.05.2013#

    Про ул. Днепровскую, где дорога напоминает лунную поверхность забыли?!

  • Унимак13:02, 30.05.2013#

    Уважаемые!!!!!А как же обещанная развязка на ЗАРЕ????????Ведь сколько было восторгов. . . И все, тема умерла????

  • Псевдоним13:21, 30.05.2013#

    А "сьезды -вьезды" на Седанку-Патрокл? Сколь обещали? Хотя бы На Фадеева и Тихую!!!А в пос. "новый"?

  • Псевдоним13:48, 30.05.2013#

    А кто обещал расширить дорогу на Котельникова в этом году? А кольцо третьей рабочей , там жуть, что творится. А на Нейбута № 10, 10а, 12 когда наконец то сделают дорогу для пешеходов народ ходит по лезвию ножа все это до поры до времени. Сколько можно писать и говорить, хоть фонари установили и то радость.

  • Псевдоним14:02, 30.05.2013#

    Обещать млжно много - ничего не стоит. На Светланской кто ямы закроет, сколько можно подвеску на машине долбить?

  • Stiv14:22, 30.05.2013#

    Восстановительный ремонт - бригада узбеков с лопатами вручную закидывают естесственные ямищи или квадратные выдолбы асфальтом, потом прокатывают катком. Ямы , трещины и выбоины поменьше вокруг этого "лоскутного одеяла" остаются в первозданном виде - это что, сознательный задел на будущие работы???Через месяц-два такой ремонт раздалбливается в прах (пример - ремонт поворота с Фадеева на Сахалинскую , где начинается мост через Объяснения). Ездить там только на танке :( Ремонт делали пару месяцев назад.

  • Псевдоним14:06, 31.05.2013#

    как сказал один комментатор "ПИС-технолоджи" в действии". Поддерживаю.

  • 12114:08, 31.05.2013#

    Ладно если бы узбеки ложили латки вровень со старым асфальтом, а то после ям появляются бугры!

  • Псевдоним20:17, 31.05.2013#

    Че Пушок, там втирает про ремонты и новые технологии, он уже 5 лет рулит и именно при нем дороги умерли как никогда в городе не осталось НИ ОДНОЙ!! ДОРОГИ ЦЕЛОЙ!!! его обещания вообще интереса не представляют, все знают, что именно его заводы гонят настолько некачественный асфальт, и бетон что все эти материалы смывает первым дождем и от былых ремонтов не остаеться и следа, хоть капитальный ремонт был, хоть хренокальный! через месяц-два уже снова можно осваивать средства через своих компаньонов. . . . может всетаки смогут его скинуть как нить наконец-то. . .

  • Псевдоним09:32, 09.06.2013#

    поддерживаю, сделали дорогу по енисейской полностью перекатали асфальт , через год она уже разбитая , сейчас ставят квадратные латки .

  • ттт09:50, 09.06.2013#

    С какого перепугу Владивосток стал самым автомобилизированным городом России? Журналюги, бараны Вы прежде чем что то писать надо смотреть статистику.

  • киборг10:00, 09.06.2013#

    не общее количество, а на душу населения. понимай внимательнее. кстати, какое то время первым городом в этом плане была находка

  • Псевдоним10:38, 09.06.2013#

    Очередная предвыборная пролечка.

  • Псевдоним11:15, 09.06.2013#

    люблю нашего мэра! Видно что работает! чего не скажешь о Мэре города Артема! засел как крыса в своем особняке, а федеральная трасса, проходящая через Артем, такая убитая, что по ней не только ездить не реально, но даже ходить рядом!! всё в пыли да в колдобинах! а Пушкарев мужик что надо!

  • Псевдоним11:56, 09.06.2013#

    город и его дороги больше похожи на дырявые штаны заштопанные наскоро кое-как и не везде. . Необходимо законодательно утвердить, что мэр ходит в рваных штанах, пока дороги в таком состоянии. . думаю, желающих избраться сразу поубавится.

  • Псевдоним11:56, 09.06.2013#

    запланировали, сделаем, будет. . . одни слова, ПЖиВ в своем репертуаре! Обещалкины!!! Обещаем обещать!))) Сделайте, а потом рассказывайте сказки!!!

  • Псевдоним11:57, 09.06.2013#

    ну зацеловали. . . дорога на Токаревку простоит в лучшем случае до след весны

  • Псевдоним12:47, 09.06.2013#

    ТАМ СДЕЛАЛИ всЕ КАК НАДО! там три дома рядышком стоят - угадай кого!?

  • Жека11:58, 09.06.2013#

    Давайте соберемся и проголосуем за то чтобы выборы в меры каждый год были! А то слуги народа работают только перед выборами.

  • vvs13:32, 09.06.2013#

    Про Днепровскую молчу. . . танковый полигон. . . одни обещания. А вот Вострецова-Днепровская снова закатают, как и раньше бывало, без восстановления "ливневки" и скатится она вниз с первыми водами ближайшего циклона. . .

  • пип13:44, 09.06.2013#

    Пару месяцев назад состояние дорог было катастрофическим, а на данный момент оно стало критическим! Только и всего! Общая картина по прежнему удручающая и плачевная! А главное есть понимание, что там где сделали ямочный ремонт он простоит как раз до выборов. Очередная пиар компания пушка призвана создать иллюзию хороших дорог, ухоженных дворов. Кто то как обычно клюнет(те кому повезет и у кого отремонтируют придомовую территорию и построят детскую площадку)! Ибо подобным образом нас дурачят уже более 20 лет!

  • пип13:48, 09.06.2013#

    Власть имущие очень хорошо знакомы с психологией нашего народа. Просто при подходе предвыборной компании надо из "дерьма(которое создавалось во многом умышленно) сделать конфетку". А что будет внутри этой конфетки мы узнаем уже после выборов)Боюсь представить, как бы сейчас выглядел город если здесь не был проведен Саммит. Это были бы руины, с убитой напрочь инфраструктурой. Саммит сыграл на руку местной ПЖиВ.

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