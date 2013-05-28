Владивосток получит новые дороги и мосты

Во Владивостоке реализуются масштабные планы по строительству и ремонту дорог

По данным агентства «Автостат», Владивосток является самым автомобилизированным городом России - здесь на тысячу жителей приходится 566 авто. Чтобы облегчить автомобильное движение, городские власти запланировали на этот год строительство развязок, объездных дорог и реконструкцию магистралей.

Но главная особенность нынешней ремонтной кампании в том, что она не обошла благоустройство придомовых дорог и дворов, состояние которых напрямую касается тысяч и тысяч простых владивостокцев.

Грунтовку заменил асфальтобетон

На минувшей неделе завершилась масштабная реконструкция дороги на Токаревскую Кошку – одно из любимых мест отдыха горожан. Впервые в истории Владивостока эта ранее грунтовая пыльная дорога по распоряжению главы города Игоря ПУШКАРЕВА сделана капитально и закатана в асфальтобетон, став тем самым хорошим подарком не только любителям пляжного отдыха, но жителям ближайших домов.

МУПВ «Дороги Владивостока» приступило к реконструкции дороги на Токаревскую Кошку в первых числах апреля. «Грунтовку» отсыпали скальным грунтом, положили основание из щебня, утрамбовали катком, сверху уложили слой асфальтобетона и слой щебеночно-мастичного покрытия, который успешно применяют во всем мире. Он имеет лучшие характеристики по сравнению с обычным асфальтом, а значит, увеличивает и срок эксплуатации дороги. К слову, такое покрытие применялось при реконструкции дороги от станции Санаторная до железнодорожного переезда в районе остановки «Постышева», а также на новой трассе «пос. Новый – Де-Фриз – Седанка – б. Патрокл».

Для безопасности горожан дорогу оборудовали «лежачими полицейскими», предусмотрели заасфальтированную площадку для парковки автомобилей и уличное освещение, которого здесь никогда раньше не было.

Как объехать пробку

Дорога по улице Шуйской, что в районе автовокзала на Второй Речке, еще совсем недавно напоминала полосу препятствий с ямами и ухабами, на которой было сложно проехать даже на джипе. Глава Владивостока распорядился внести ее в план ремонта и сделать капитально, из асфальтобетона. Так что теперь с улиц Кирова, Чкалова и Енисейской на проспект 100-летия Владивостока можно проехать, не простаивая в пробках, которые периодически образуются до перекрестка на Русской.

А разгрузить проспект 100-летия Владивостока, причем существенно, призван новый транспортный узел «Днепровская – Вострецова – Печорская». Он включает в себя участок дороги от Тухачевского по Днепровской с дальнейшим выходом на Вострецова и к Печорской (район стадиона «Строитель»). В этом году будет выполнен первый этап работ – капитально отремонтирована дорога от Вострецова до Днепровской.

В этом же сезоне, как заверили нас в администрации Владивостока, будут завершены строительство дороги «Снеговая - Горностай», ремонт Рудневского моста, Некрасовского путепровода, а также построены два автодорожных моста через Вторую Речку, которые свяжут между собой улицы Бородинскую и Русскую с ул. Гамарника и районом БАМ.

По Русскому – с ветерком

Не остались без внимания и дороги на острове Русском. В настоящее время готовится проект по реконструкции улично-дорожной сети острова. Это будет двухполосная дорога, с шириной каждой полосы 3,5 метра. По участкам дороги, которые пройдут по населенным пунктам, планируются тротуары и освещение.

«В этом году я поставил специалистам задачу - полностью подготовить проектно-сметную документацию и приступить к первому этапу работ. Это участок дороги от так называемой коммунальной зоны до поселка Экипажного. В целом, реконструкция разбита на пять этапов. Второй этап включает участок дороги от поселка Экипажного до Подножья. Третий – от Подножья до бухты Воевода. Четвертый – от Воеводы до бухты Боярин. И пятый этап – соединение бухты Воевода с коммунальной зоной. Длина улично-дорожной сети острова Русского по предварительным подсчетам, будет составлять 38 километров», - написал в своем личном блоге в ЖЖ глава города.

Сейчас асфальт заканчивается на мысе Вятлина. В этом году асфальтовая дорога будет продлена как минимум до поселка Экипажного. А дальше – до Рынды и даже до пролива Старка. То есть через весь остров Русский, чтобы потом и жители острова Попова могли просто перебраться через пролив Старка и попасть в улично-дорожную сеть Владивостока, на автобусе доехать до любой части города по городским тарифам.

Ремонт по плану

С 22 апреля, с наступлением положительных температур и запуском асфальтовых заводов во всех районах краевого центра начался плановый ремонт дорог. Конечно, прочными на несколько лет вперед остаются дороги, где ведется капитальный ремонт – с восстановлением ливневок, дорожного основания и другой дорожной инфраструктуры, и такие работы есть в плане на текущий год. Однако «капиталка» - дело дорогое, в один год по всем дорогам сделать его невозможно, поэтому ежегодно на многих участках ведется восстановительный ремонт. Он, конечно, не так долговечен, но тоже совершенно необходим.

«Ремонт начали с основных магистралей, но постепенно техника зайдет на внутриквартальные проезды и придомовые территории», - подчеркнул глава города.

В настоящее время дорожные работы ведутся на Постышева, Русской, Народном проспекте, Снеговой, 26, Крыгина, 28, Связи, Никифорова, Александровича, Адмирала Макарова и Окатовой. Продолжается укладка асфальта на спуске с Выселковой на Снеговую. Дорожники демонтировали старый разбитый асфальт и укладывают новый, а в ближайшее время начнется ремонт всей дороги на Выселковой.

Бригады дорожных рабочих проводят реконструкцию пешеходной зоны от площади Луговой до ул. Спортивной. Строители установили тротуарный бордюрный камень и сделали основание под укладку асфальтобетона. Уже в ближайшие дни пешеходную дорожку заасфальтируют.

В процессе реконструкции дороги по улице 1-ой Морской с восстановлением пешеходной зоны, улиц Карбышева и Станюковича.

Масштабная реконструкция пешеходной зоны ведется и по улице Ульяновской. Жители микрорайона обратились к главе Владивостока Игорю Пушкареву с просьбой восстановить тротуар, который не видел ремонта долгие годы. Просьба не осталось без ответа, и теперь на улице Ульяновской горожане смогут гулять по отремонтированной пешеходной дорожке. Кроме того, строители предусмотрят понижение уровня бордюрного камня для удобства мамочек с колясками.

Полным ходом идет благоустройство и придомовых территорий. Главой Владивостока была поставлена задача – начать в этом году комплексное благоустройство придомовых территорий и детских площадок. По мнению Игоря Пушкарева, пришло время начинать эту большую сложную работу и вырабатывать соответствующие подходы и механизмы, чтобы впоследствии уже жители могли сами благоустраивать свои дворы через управляющие компании или ТСЖ.

Первоначально были утверждены 37 дворовых территорий. Затем список пополнили еще 30 объектов, где запланировано заасфальтировать дороги, тротуары и установить бордюры. Таким образом, почти в 70 дворах города будут капитально отремонтированы дороги и тротуары, а в 30 дворах еще и обустроены детские площадки – появятся горки, качели, песочницы, лавочки

В эти дни работы ведутся уже на 12 объектах. Среди них дома на Жигура, 16 и 18, Монтажной, 7 и др.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.