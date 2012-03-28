На одной из улиц Владивостока ограничат движение

ВЛАДИВОСТОК, 28 марта, ZRPRESS. От этом сообщает Управление содержания жилищного фонда и городских территорий администрации Владивостока.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по демонтажу временных конструкций мостового перехода через бухту Золотой Рог с 31 марта по 9 апреля 2012 года в ночное время суток с 22 часов до 6 часов утра будет ограничиваться движение автотранспорта по Корабельной набережной от дома №17 до дома №21.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, сообщили «ЗР» в пресс-службе администрации Владивостока.

«Золотой Рог».