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В центре Владивостока появится еще один светофор
ВЛАДИВОСТОК, 26 июля, ZRPRESS. К монтажу светофорного объекта специалисты отдела безопасности дорожного движения приступят уже в ближайшие выходные.
Как отмечают специалисты управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации Владивостока, перекрёсток улиц Фокина и Пограничной - место концентрации хаотичного потока пешеходов через проезжую часть, как в направлении Спортивной Гавани, так и в сторону пешеходной улицы Фокина. Кроме того, на перекрёстке наблюдается высокая аварийность и низкая пропускная способность автотранспорта. Введение в эксплуатацию нового светофора позволит минимизировать транспортные заторы, увеличить пропускную способность улицы Пограничной, и как следствие - Семёновской.
Кроме того, принято решение о демонтаже нерегулируемого пешеходного перехода на перекрёстке улиц Светланской и Пограничной (от гостиницы "Версаль" в сторону Спортивной гавани). Со стороны улицы Тигровой пешеходный переход останется.
Напомним, что все эти работы проводятся в целях увеличения пропускной способности проблемных участков дорог и в рамках программы по приведению улично-дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
«Золотой Рог».
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