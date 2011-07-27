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Для саммита АТЭС во Владивостоке купят 120 BMW
Управление делами президента РФ разместило заказ на покупку 120 машин BMW для иностранных делегаций на саммите АТЭС. Стартовая цена аукциона - 310 млн рублей.
Всего ведомство намерено приобрести 90 седанов BMW 523i и 30 автомобилей BMW 750iLx. Стоимость заказа рассчитывалась из расчета цены одного седана BMW 5-й серии в 1,72 млн рублей, 7-й серии - в 5,16 млн рублей.
Автомобили планируется приобрести в рамках подготовки к саммиту АТЭС во Владивостоке - для обслуживания иностранных делегаций.
В техническом задании лота указано, что BMW 523i в кузове седан должен быть черного цвета с 6-цилиндровым двигателем мощностью 204 л. С., с коробкой автомат, оснащены четырьмя подушками безопасности, задними и передними противотуманками, подлокотниками с отделением для хранения, климат- и круиз-контролем, подогревом сидений, бортмонитором и радио.
Техзадание для лимузинов BMW 750Li с 8-цилиндровым V-образным двигателем мощностью 407 л. с. прописано более подробно. В конфигурации автомобиль указан с двумя дополнительными пакетами по 200 тыс. рублей каждый. Так, в машинах будут зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом, датчик дождя, биксеноновые фары и их омыватели, сиденья с электрорегулировкой, динамический круиз-контроль и двухзонный климат-контроль, контрольный дисплей, DVD-чейнджер и система 6FG, телевизор, электрорегулируемый люк, бортовой компьютер, навигация, солнцезащитное остекление, электрическая солнцезащитная шторка для заднего стекла, а также велюровые коврики.
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