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Нургалиев разберется с владивостокскими гонщиками

27 Июня 2011, 15:59 | Владивосток

Как сообщили РИА «Дейта» в пресс-службе Законодательного Собрания Приморского края, краевые депутаты планируют обратиться к министру внутренних дел Российской Федерации Рашиду Нургалиеву по проблеме, связанной с ночными гонщиками.

Этот вопрос рассмотрит комитет по региональной политике и законности, подготовит соответствующее обращение к министру от Законодательного Собрания Приморского края, которое депутаты обсудят в полном составе на заседании 29 июня.

Напомним, ежегодно, летом, в ночное время суток, на улицы Владивостока выезжают молодые люди на дорогих спортивных автомобилях (или думающие, что их авто именно такое), чтобы поучаствовать в нелегальных гонках на дорогах города. При этом их мало заботит тот факт, что рев мощных моторов может разбудить спящих граждан, а большие скорости и опасные маневры автомобилей вызывают аварийную ситуацию на дорогах.

Излюбленные места для любителей нелегальных гонок и дрифта (уход в управляемый занос) во Владивостоке — это участок трассы от Некрасовского путепровода до проспекта Столетия, Заря, Снеговая, кольцо на Инструментальном заводе, на 3-й рабочей, Багратиона, Харьковской.

Автор: РИА "Дейта.ru"
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